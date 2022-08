Khám phá du lịch canh nông kết hợp nghỉ dưỡng tại Đạ Lạch Noah

Đến với Đà Lạt, du khách không thể bỏ qua mô hình farmstay kết hợp camping mới lạ tại khu du lịch canh nông Đạ Lạch Noah. Trang trại được xem là điểm dừng chân nghỉ dưỡng độc đáo, thu hút du khách gần xa tìm đến để khám phá vùng đất hoang sơ tại thành phố hoa.



Liên kết vườn trong hoạt động du lịch canh nông

Không gian xanh kết hợp du lịch canh nông mới lạ tại Đạ Lạch Noah



Khu du lịch canh nông Đạ Lạch Noah nằm trên đường đèo Mimosa (Phường 3, Đà Lạt), chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút di chuyển. Nơi đây, du khách có thể hoàn mình cùng thiên nhiên với tiếng dế, ếch kêu râm ran cả buổi chiều tối hay âm thanh róc rách từ những con suối nhỏ đầu nguồn đổ về. Đến đây, con người được hòa mình với sớm mai, chiêm ngưỡng thung lũng mây lúc bình minh và trải lòng mình trong không gian yên bình và nồng nàn mà nơi phố thị khó có được.



Đạ Lạch Noah Farmstay & Camping không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là tuyến tham quan du lịch canh nông với nhiều mô hình nuôi trồng hữu cơ và trang trại thú nuôi, cùng với không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật, ẩm thực tại chỗ vô cùng ấm cúng, tiện lợi. Trang trại kết hợp farmstay và camping giúp du khách có nhiều trải nghiệm hơn, trong thời gian ngắn vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn chuyến đi chơi cùng gia đình, người thân tại Đà Lạt.





Khu tham quan, giải trí cùng gia đình



Đạ Lạch Noah phù hợp là một nơi nghỉ ngơi dài ngày. Ở đây có rất nhiều mô hình trồng trọt theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để du khách trải nghiệm thú vui điền viên từ vườn dâu tây đỏ mọng hữu cơ, đến mô hình trồng rau thủy canh, nấm sạch. Du khách được thỏa thích chụp hình lưu niệm và tự tay thu hoạch mang về chế biến các món ăn dinh dưỡng, an toàn tại chỗ rất thú vị.



Anh Dương Ngọc Hải - Giám đốc điều hành Đạ Lạch Noah Farmstay & Camping cho biết: Trang trại được biết đến là khu du lịch canh nông kết hợp nghỉ dưỡng nên chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ cho du khách thoải mái vui chơi, giải trí. Với phương châm "cho người này niềm vui, cho người kia sự mát mẻ". Đến đây, du khách còn được trải nghiệm chăm sóc hoa lá và thu hoạch nông sản như một người nông dân đích thực.



Ngoài cái tên được biết đến là khu du lịch canh nông nổi tiếng, mà nơi đây còn hấp dẫn du khách, chào đón các bạn nhỏ tham gia trại hè theo tour du lịch sẽ được tham quan miễn phí tại trang trại như mô hình nuôi cá, ngựa, dê và cừu... Ở đây, các em được thỏa thích cho các bạn thú ăn cỏ, uống nước, bắt cá dưới ao và chụp hình lưu niệm cùng với gia đình. Và nhiều địa điểm check in mới lạ như cầu khỉ, trải nghiệm trồng cây, ngồi trên xe máy cày, ngoài vườn rau thủy canh thì có vườn củ quả, trái cây sạch được trồng xen canh quanh trang trại. Đạ Lạch như một khu vườn cổ tích, chỉ khi bước vào, du khách mới khám phá hết được những điều mới lạ đang chờ đón mình trong một không gian mở rộng lớn giữa núi rừng Tây Nguyên.





Các bé thích thú với mô hình nghỉ dưỡng tại Trang trại du lịch canh nông Đạ Lạch Noah



Chị Nguyễn Thị Thu Sương (du khách Huế) chia sẻ: Mình và gia đình đến đây lần đầu nhưng cảm giác rất khác so với những farmstay từng đến vì ngoài cách thiết kế phòng ở xinh đẹp, có vườn nông nghiệp để tham quan thì các con của mình còn được tham gia cắm trại và chơi trò chơi lớn cùng nhiều gia đình nữa nên không khí giữa núi rừng và cảm giác bình yên của Đạ Lạch đã cho gia đình mình có một mùa hè trọn vẹn và vui tươi.



Trong không gian Đạ Lạch là sự kết hợp giữa cảnh quan xanh ngát từ những khu vườn nông nghiệp hữu cơ, view hồ làm sân trước với hơn 20 chỗ ở thiết kế kiểu homestay. Phòng nghỉ được xây dựng đều có cửa sổ và cửa chính đón nắng sớm trong khu vực yên tĩnh, gần nguồn suối chảy tự nhiên và hồ Hạt Đậu nhân tạo. Mỗi phòng đều được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, xung quanh bao bọc bởi không gian tươi mát mang lại cho bạn cảm giác ấm cúng như đang được sống trong chính ngôi nhà của mình. Ngồi sau ô cửa nhâm nhi một ít mứt sấy Đà Lạt và ly trà Atiso nóng ngắm nhìn thành phố thật giản dị và bình yên…





Đạ Lạch Noah Farmstay & Camping độc đáo tại Đà Lạt



Sau 2 năm dịch bệnh kéo dài, đầu tháng 1/2022, Đạ Lạch mới chính thức hoạt động trở lại. Với diện tích rộng gần 4 ha, khuôn viên bên trong trang trại du lịch có nhà hàng và khu pha chế cà phê độc đáo nên gia đình, bạn bè, các tour đi theo nhóm sẽ có nhiều góc riêng, dễ dàng hàn thuyên tâm sự và giao lưu ca hát, tổ chức party với nhiều món ăn ngon mang đậm vị núi rừng Tây Nguyên tại Đạ Lạch như cơm lam, gà quay, rượu cần, cá nướng...



Điểm mới lạ so với nhiều farmstay khác tại Lâm Đồng, Đạ Lạch có nơi vui chơi, tổ chức kỹ năng mềm cho trẻ thông qua hoạt động ngoại khóa, trẻ thỏa thích học cách trồng cây, thu hoạch rau, cùng tham gia đốt lửa trại, ca hát và có một khu riêng chơi teambuilding theo yêu cầu của du khách như vẽ tranh, xếp hình, chuyền bóng, kéo co… Đặc biệt, du khách có thể tham dự các buổi sự kiện âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên hay đêm nhạc Acoustic do các ca sĩ hay nhóm nhạc lưu diễn giữa tiết trời Đà Lạt se lạnh về đêm, kết hợp BBQ cùng bạn bè, được hòa mình với núi rừng thông reo mà không phải nơi nào cũng có được.



Được biết, chữ Đạ Lạch là tên địa danh của Đà Lạt ngày trước, bắt nguồn từ tên gọi của con suối Cam Ly. Tên gọi Đà Lạt (Đạ Lạch) có nghĩa nước hay suối của người Lạch. Đó là lý do, khi đến với Trang trại du lịch canh nông Đạ Lạch Noah, du khách không khỏi bất ngờ trước khung cảnh thiên nhiên gần gũi núi rừng, được sống hòa mình với cây cỏ, động vật, nhiều kỷ niệm thú vị mang tên Đạ Lạch.





http://baolamdong.vn/dulich/202208/kham-pha-du-lich-canh-nong-ket-hop-nghi-duong-tai-da-lach-noah-3128864/

Theo ĐẶNG HÀ (LĐ online)