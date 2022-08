Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 sôi động, sản phẩm tour ngắn ngày lên ngôi

Là kỳ nghỉ dài nhất, cuối cùng trong năm, do vậy, nhiều du khách đã tranh thủ dịp này để cùng gia đình, bạn bè đi du lịch, khám phá và trải nghiệm với tour ngắn ngày, tham quan trong nước.





Sa Pa đẹp như một bức tranh khi những thửa ruộng bậc thang của người đồng bào dần chuyển từ xanh sang vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)



Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày; đây được xem là cơ hội để ngành Du lịch Hà Nội cũng như cả nước thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng.



Dù nhu cầu không tăng quá cao như dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hay đột biến như du lịch Hè nhưng theo đánh giá của các công ty lữ hành Hà Nội, thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn rất sôi động, sản phẩm tour ngắn ngày lên ngôi.



Điểm đến đặc sắc, nhiều trải nghiệm mới lạ



Là kỳ nghỉ dài nhất, cuối cùng trong năm, do vậy, nhiều du khách đã tranh thủ dịp này để cùng gia đình, bạn bè đi du lịch, khám phá và trải nghiệm. Tuy vậy, thời điểm này tiết trời đã bước sang Thu, du lịch biển đã “hạ nhiệt,” thay vào đó là xu hướng khám phá các điểm đến đặc sắc, có nhiều trải nghiệm mới lạ. Các tour ngắn ngày, tham quan trong nước, chi phí hợp lý dịp này cũng được nhiều du khách lựa chọn.



Đối với du khách Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác, vùng đất sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Đông Tây Bắc mùa lúa chín, Tây Nguyên mùa hoa dã quỳ, miền Tây mùa nước nổi... có sức hút đặc biệt. Với tính chất liên vùng, du khách có thể lựa chọn những điểm tham quan đặc trưng của mỗi tỉnh trên cùng một cung đường đi để có thể trải nghiệm nhiều cảnh quan, văn hóa, cuộc sống của đồng bào.



Bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng Phòng Truyền thông-Marketing, Công ty Cổ phần Du lịch Flamingo Redtours cho biết chùm sản phẩm Đông Tây Bắc mùa lúa chín, mùa săn mây hút khách hơn cả; trong đó có tour Ba Bể-Cao Bằng (3 ngày) khởi hành ngày 1 và 2/9; tour Hoàng Su Phì-Xín Mần-Hà Giang (3 ngày) khởi hành ngày 2/9, tour Y Tý-Mường Hum-Chào cờ Lũng Pô-Sapa (3 ngày) khởi hành 2/9.



Không chỉ thu hút du khách bởi độ dài tour hợp lý, chi phí hợp túi tiền mà chùm tour Đông Tây Bắc của Flamingo Redtours còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ấn tượng. Đó là cảm xúc tự hào khi du khách được hát Quốc ca ngay trên mảnh đất thiêng - Cột cờ Lũng Pô, cột Mốc 92, chạm tay vào dòng nước mát tại nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, chinh phục đèo Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ nhất Tây Bắc, chợ phiên Bắc Hà, Y Tý. Đặc biệt, du khách sẽ được săn mây ngắm lúa chín sớm tại Y Tý, Mường Hum, Sapa (Lào Cai), Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang)...



Đây cũng là những địa điểm thưởng ngoạn mùa lúa chín đẹp nhất đã được Flamingo Redtours lựa chọn, khảo sát kỹ lưỡng đưa vào trong hành trình. Du khách có thể lựa chọn đi tour tour trọn gói hoặc caravan sử dụng xe cá nhân khám Tây Bắc.



Các tour du lịch nước ngoài đang “ấm” dần lên và ngày càng nhiều du khách lựa chọn. Các tuyến Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Thái Lan... vẫn là ưu tiên hàng đầu của du khách. Độ dài tour từ 4-6 ngày dành cho khách hàng không bị hạn hẹp về thời gian. Hàn Quốc mùa lá đỏ hay châu Âu mùa Thu vàng tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đây cũng là khoảng thời gian khu vực Đông Nam Á, châu Âu bước vào mùa khuyến mại lớn nhất trong năm với mức giảm giá cao nhất lên tới 70-80 %.



Do năm nay, nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt du lịch nội địa nên du khách đã chủ động đăng ký tour từ khá sớm. Bà Dương Mai Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành và Sự kiện Thuận An (Ascend Travel and Media) cho biết dự báo lượng khách tăng cao dịp này, từ nhiều tháng trước, Công ty đã chủ động làm việc với các đối tác để cung ứng dịch vụ du lịch cho khách hàng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Đến nay, hầu hết các tuyến đã kín lịch, nhiều tour nội địa đường bay, tour quốc tế kín chỗ từ cách đây 2-3 tuần.



Các điểm vui chơi tại Hà Nội sẵn sàng đón khách



Bên cạnh những người có điều kiện đi du lịch hay thực hiện công việc riêng của mình, nhiều người lựa chọn ở lại Hà Nội trong thời gian này. Các điểm vui chơi, giải trí khu vực nội, ngoại thành đều đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng. Sôi động hơn là các công viên như Thiên đường Bảo Sơn, Hồ Tây, Thống Nhất, Vườn thú Thủ Lệ hay những điểm đến có nhiều trải nghiệm cho trẻ nhỏ như Làng gốm Bát Tràng, khu vui chơi tại trung tâm thương mại lớn, khu sinh thái...



Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội Boho Festival từ ngày 1-4/9, đồng thời ra mắt khu vui chơi thực tế ảo lớn nhất miền Bắc - Baoson VR Game Park.



Trung tâm thực tế ảo Baoson VR Game Park với quy mô đến 1.000m2, được đầu tư thiết bị máy chơi hiện đại nhất phục vụ những người yêu công nghệ và trò chơi cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, lấy chất liệu từ văn hóa, lối sống của cộng đồng người dân Trung-Đông Âu yêu tự do và nghệ thuật, Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ tái hiện lại màu sắc văn hóa Bohemia với không khí lễ hội đường phố ngập tràn màu sắc và âm nhạc sôi động.



Du khách sẽ được đắm chìm trong không khí lễ hội Boho với các tiểu cảnh HappieBoho, con đường Dreamcatcher, hòa mình với lễ hội đường phố Boho Kingdom Party cùng mascot muôn thú, thưởng thức Du ca Boho Show... Hệ thống ẩm thực và lưu trú được bổ sung, đầu tư mới nhằm đảm bảo phục vụ lượng du khách trong những ngày nghỉ lễ.



Làng gốm Bát Tràng dịp này đang nhộn nhịp chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2/9. Các điểm trưng bày, tham quan, mua sắm và khu trải nghiệm cho trẻ nhỏ được trang trí, tăng cường sản phẩm, nguyên vật liệu.



Đặc biệt, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt sẽ là điểm đến thu hút đông du khách, do địa điểm này mới đưa vào hoạt động, có kiến trúc độc đáo, trưng bày hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử làng nghề Bát Tràng cũng như nhiều làng nghề trong cả nước, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi cho biết từ năm 2019, Bát Tràng được công nhận là điểm du lịch của Thủ đô. Do đó, công tác du lịch được thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm quan tâm đầu tư về xây dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển du lịch một cách bền vững gắn với sản xuất, thương mại dịch vụ.



Các doanh nghiệp du lịch ngày càng quan tâm và khai thác sản phẩm du lịch mới tạo ra nét độc đáo cho du khách khi đến tham quan Bát Tràng. Vì vậy, ngày càng nhiều người lựa chọn Bát Tràng là điểm đến tham quan.



Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tăng cường công tác phục vụ du khách đảm bảo an toàn, văn minh; đồng thời kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch tại điểm đến đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh.

Theo Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)