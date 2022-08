Doanh thu dịch vụ du lịch của TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa tăng tích cực

(GLO)- Theo thống kê, dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa trong tháng 7 và 7 tháng năm 2022 đều tăng tích cực so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 7-2022, dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 8.494 tỷ đồng; trong đó doanh thu hoạt động ăn uống tăng 1,8%, doanh thu lưu trú tăng 2,3% so với tháng trước.

Trong 7 tháng của năm 2022, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 48.871 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ; doanh thu ngành Du lịch, lữ hành đạt 4.292 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7-2022 cũng đạt 809 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước.

Nhiều công ty lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh lần lượt công bố kết quả kinh doanh tích cực trong những tháng đầu năm 2022. Điển hình, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam-Vietravel có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý II-2022 với doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng đạt 48,9 tỷ đồng, cao hơn cả thời điểm trước dịch (quý II-2019, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 16,3 tỷ đồng).

Du lịch Khánh Hòa hòa cũng nhịp tăng trưởng với cả nước. Ảnh Phương Vi

Cũng trong 7 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 31.900 tỷ đồng. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 7-2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu lượt khách (tháng 7/2021 đạt 17 nghìn lượt khách). Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách và khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng.

Tương tự, cùng với nhịp tăng trưởng du lịch của cả nước, Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết ước tính trong tháng 7-2022, toàn tỉnh đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch, trong đó có 375.000 lượt khách du lịch nội địa, 25.000 lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách du lịch Hàn Quốc). Công suất phòng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt hơn 42,5%, trong đó khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 55,9%, khách sạn 1-3 sao đạt 30,9%. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng 7 ước đạt 1.956 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hoà đón hơn 1.448.000 lượt khách lưu trú du lịch, tăng 208,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 69.400 lượt khách quốc tế, tăng 252,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.552 tỷ đồng, tăng 234,8% (tức tăng 3,3 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Đại diện Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết tính đến hết tháng 7, du lịch Khánh Hòa đã vượt các chỉ tiêu (tổng lượng khách, lượng khách quốc tế, doanh thu) đặt ra từ đầu năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 1,2 triệu khách du lịch, trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế và phấn đấu doanh thu du lịch đạt 6.400 tỷ đồng.

Từ 15-3 đến nay, Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch quốc tế đã góp phần xóa bỏ tâm lý lo ngại của du khách Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường du lịch bứt phá.

PHƯƠNG VI