7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu du lịch Gia Lai đạt 345 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8-2022.

Theo đó, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới... tăng so với cùng kỳ.

Du lịch Gia Lai trong 7 tháng năm 2022 khởi sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đặc biệt, tình hình du lịch của tỉnh khởi sắc. Trong tháng 7, tổng lượt khách ước đạt 75.000 lượt, trong đó: khách quốc tế 350 lượt, khách nội địa 74.650 lượt; doanh thu du lịch đạt khoảng 55 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 550.000 lượt, tăng 2 lần so cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế 1.270 lượt, khách nội địa 548.730 lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 345 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Trong tháng 7, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 297,7 tỷ đồng, lũy kế chi trả trên 1.743,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Để khắc phục và tiếp tục triển khai đạt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, UBND xác định 1 số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 8. Cụ thể: tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho các đối tượng; tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từng ngành, từng địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, nhất là Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh được phân công theo dõi địa phương chủ động đi cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, nhất là các vụ tai nạn giao thông, thiên tai, báo lũ, cháy nổ... Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

