Hội An và Phú Quốc vào danh sách những điểm du lịch tốt nhất thế giới

Đô thị cổ Hội An đứng thứ 20 trong danh sách 25 thành phố du lịch tốt nhất thế giới trong khi Phú Quốc xếp vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của Tạp chí Travel+Leisure.



Một góc trung tâm phố cổ Hội An. Ảnh: CTV/Vietnam+

Thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam vừa được Tạp chí Travel+Leisure chuyên về du lịch và giải trí uy tín xếp hạng là một trong 25 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2022, trong khi Phú Quốc nằm trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.

Cuộc bình chọn giải thưởng World’s Best Awards diễn ra thường niên do tạp chí Travel + Leisure công bố dựa theo ý kiến của hàng nghìn độc giả là các du khách về những chuyến đi của họ.

Thông qua đánh giá, bình chọn của độc giả, Travel + Leisure đã chọn ra 25 thành phố du lịch và 25 hòn đảo hàng đầu thế giới.

Danh sách 25 thành phố tốt nhất thế giới được đưa ra theo các tiêu chí khách sạn, nhà hàng, sự phong phú của di sản văn hóa, điểm tham quan hấp dẫn, sự thân thiện mến khách, ẩm thực cũng như trên các phương diện về phòng chống COVID-19, các dịch vụ mua sắm, những giá trị tổng thể...

Và năm nay, trong danh sách 25 thành phố được du khách bình chọn nhiều nhất của Travel+Leisure, đô thị cổ Hội An đứng thứ 20 trong danh sách, với 88,9221/100 điểm.

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc.

Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An.

Đô thị cổ Hội An hấp dẫn du khách nhờ sự bảo tồn nguyên vẹn từ hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Thưởng ngoạn những công trình kiến trúc mang phong cách thời xưa cũ và những ngôi nhà cổ đậm dấu ấn thời gian, du khách như đang quay ngược dòng thời gian, lạc bước trong không khí truyền thống của một thương cảng sầm uất thời nhà Nguyễn, nơi giao lưu buôn bán của xứ Đàng Trong với các thương nhân đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan.

Du khách tới đây cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức các món ăn là tinh hoa, là nghệ thuật của nhiều nền văn hóa trên phố cổ. Có thể nói rằng kết tinh của sự kỳ diệu chính là những món ăn nhỏ bé được bày bán trong khu phố này, khiến cho ai đến cũng phải thử qua, để rồi lưu luyến không quên.

Đó có thể là Cơm gà Phố Hội, Cao Lầu Hội An, bánh bao-bánh vạc, bánh bèo Hội An, bánh đập-hến xào, chè bắp, mỳ Quảng, hoành thánh, bánh ướt hay bánh xèo Hội An.



Bãi tắm trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Trong khi đó, với hạng mục các hòn đảo tốt nhất thế giới, những hoạt động giải trí, cảnh đẹp, danh thắng tự nhiên, các bãi biển, ẩm thực, sự thân thiện và giá trị tổng thể là những tiêu chí được đưa ra để bình chọn. Theo các tiêu chí đó, Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng với số điểm 90,25.

Travel + Leisure nhận định, sự yêu thích của du khách dành cho Phú Quốc đã giúp hòn đảo xinh đẹp này có được vị trí trong danh sách bình chọn, chủ yếu nhờ những bãi biển cát trắng cùng những món ăn ngon. Đảo Ngọc còn nổi tiếng về sản xuất nước mắm và hạt tiêu, cũng như sở hữu những rạn san hô tự nhiên và rừng nhiệt đới rậm rạp.

Hòn đảo này đang là thiên đường nghỉ dưỡng của cả du khách trong và ngoài nước, là vùng đất trù phú với những cánh rừng nguyên sinh cùng những bãi biển hoang sơ tươi đẹp, thơ mộng. Với 150km đường bờ biển, Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía bắc đến phía nam.

Bãi biển Phú Quốc đứng đầu danh sách các bãi biển tiềm ẩn được các hãng thông tấn cũng như du khách nước ngoài đánh giá và bình chọn là một trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Các bãi biển yên bình đẹp như tranh vẽ, nhưng không kém phần hoang sơ, hay những mái nhà cổ rêu phong tại các làng chài ven biển, những kiệt tác của thiên nhiên là đặc sản thu hút khách du lịch đến với hòn đảo ngọc này.

Phú Quốc cũng thu hút những du khách ưa thích trải nghiệm, mạo hiểm bởi những chuyến đi xuyên đảo, đắm chìm trong cảm nhận lạc vào chốn hoang sơ hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh với mùi lá rừng hoang dã, hay những chuyến lặn biển, câu mực đêm đầy hấp dẫn.

Được mệnh danh là thiên đường giữa biển, Phú Quốc còn để lại dư vị khó quên bởi những món ăn mang đậm hương vị biển, trong đó hấp dẫn nhất phải kể đến món gỏi cá trích, nhum biển, bánh canh ghẹ, lẩu cá bóp nấu xoài.