3 thành phố Việt Nam lọt top điểm đến Đông Nam Á 2022 của Travel+Leisure

Travel+Leisure ấn bản Đông Nam Á đã công bố các giải thưởng của Asia's Best Awards 2022 (Ảnh chụp màn hình)



Ấn bản Đông Nam Á của tạp chí Travel+Leisure công bố giải thưởng Asia’s Best Awards 2022 (Giải thưởng tốt nhất châu Á 2022) nhằm giúp du khách trên toàn thế giới có những lựa chọn tốt nhất về các điểm đến, các khu lưu trú, dịch vụ du lịch,… đặc biệt khi các đường biên giới đã mở lại.



Trong danh sách 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á (Best cities in Southeast Asia) có 3 thành phố của Việt Nam là: Đà Nẵng đứng thứ 3, Hà Nội thứ 5 và Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 8. Tại hạng mục này, Bangkok, Thủ đô của Thái Lan giành vị trí quán quân và Thủ đô Jakarta của Indonesia đứng thứ 10. Ngoài ra, danh sách này còn có các địa danh khác như: Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Chiang Mai (Thái Lan), Hồng Kông (Trung Quốc), thủ đô Phnom Penh của Campuchia.



Bên cạnh 3 thành phố sôi động, hai hòn đảo xinh đẹp của Việt Nam là Phú Quốc và Côn Đảo cũng góp mặt ở hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á (Best island in Southeast Asia). Trong đó, Phú Quốc đứng thứ 4 và Côn Đảo thứ 10. Những hòn đảo du lịch nổi tiếng khác của khu vực xuất hiện trong danh sách này là Phuket, Koh Samui, Koh Phi Phi (Thái Lan); Langkawi, Penang (Malaysia); Lombok, Bali (Indonesia); Palawan (Phillippines).



Cùng với hạng mục chung của khu vực, giải thưởng còn có các hạng mục riêng vinh danh các thương hiệu du lịch nổi bật tại mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Asia’s Best Awards 2022 đã công bố danh sách 10 nhà hàng, khách sạn, quán bar, pizza tốt/ngon nhất cũng như khách sạn có bể bơi đẹp nhất, khu nghỉ dưỡng có bãi biển đẹp nhất và khách sạn trong thành phố tốt nhất.



Nhận định về du lịch Việt Nam, Travel+Leisure viết: “Các cánh cổng đã được mở rộng và Việt Nam ngày càng phát triển. Năm ngoái, ai có thể nghĩ rằng đất nước này có thể nói xin chào với khách du lịch quốc tế như bây giờ? Mặc dù kế hoạch đón tiếp 5 triệu du khách vào cuối năm có thể là đầy tham vọng, nhưng người Việt Nam chắc chắn sẽ thử sức, với việc đi lại không kiểm dịch, không xét nghiệm Covid-19 để nhập cảnh.



Trong khi đó, du lịch nội địa đang tăng cao khi người dân khát khao khám phá đất nước họ như trải nghiệm cây cầu kính dài nhất thế giới, lặn biển bằng tàu ngầm trong suốt, hay tới vườn thú châu Phi trên một hòn đảo nhiệt đới chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh tầm 60 phút. Và trong lúc đưa ra lựa chọn cho chuyến du lịch khi đọc kết quả giải thưởng của Travel+Leisure, hãy nghĩ tới món phở và cà phê sữa đá tại Việt Nam”.

Theo T.LINH (NDĐT/Travel+Leisure)