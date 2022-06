Sôi động Lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời"

Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 25/6, tại sân Hàm Nghi (Đường 23 tháng 8), bên trong Kinh thành Huế, diễn ra Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”. Hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ, màu sắc rực rỡ được trình diễn, thu hút sự quan tâm của rất đông người dân Huế và du khách.



Những khinh khí cầu lớn bay trên Kinh thành Huế.



Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lần thứ tư diễn ra từ ngày 25 đến 30/6, tại sân Hàm Nghi, bên trong Kinh thành Huế. Lễ hội có 20 khinh khí cầu với màu sắc rực rỡ và hình thái đa dạng. Có 10 quả khinh khí cầu lớn có đường kính 25-28m được sử dụng để bay chở khách ở độ cao 300-500m, mỗi chuyến bay kéo dài 45-60 phút. Từ độ cao này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh Cố đô Huế.





Những quả khinh khí cầu cỡ lớn trước giờ bay.



Ngoài ra, 10 quả khinh khí cầu mini đường kính 6-10m sẽ được sử dụng để bay biểu diễn ở độ cao 10-20m tại sân Hàm Nghi. Với lộ trình bay tự do, bay dọc sông Hương về phía tây, du khách có thể nhìn ngắm dòng sông Hương trữ tình, chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm và di tích bên sông; bay dọc sông Hương theo hướng đông về phá Tam Giang, nhìn ngắm bình minh trên biển.



Với mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, góp phần đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, truyền cảm hứng, tình yêu xứ Huế cho du khách, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Festival Huế 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty Hexa Media tổ chức Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”. Đây là lễ hội khinh khí cầu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và cũng là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.



Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” mang tới một cảnh quan đặc sắc khi có hàng chục khinh khí cầu khổng lồ với rực rỡ sắc màu và hình thái đa dạng cùng bay trên bầu trời của Cố đô Huế, điểm tô thêm cho kinh thành Huế bằng hơi thở của thời đại mới giàu sức sống và khát khao khám phá hết sức sinh động. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế.



Bay tự do là trải nghiệm đặc biệt nhất và độc đáo nhất trong Lễ hội khinh khí cầu năm nay. Du khách được cất cánh lúc bình minh và trong buổi chiều hoàng hôn, cùng khinh khí cầu bay theo chiều gió và ngắm nhìn kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, cảnh miền quê và nhiều danh lam thắng cảnh khác trong suốt chuyến bay.



Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022, lễ hội này nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương. Đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi Festival Huế 2022 và điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế, không chỉ trên các kênh truyền thông báo đài với chuỗi tin bài liên tục, mà còn trên cả các mạng xã hội thông qua các hình ảnh đẹp của vùng đất Cố đô nhìn từ bầu trời cùng những bình luận, cảm nhận thú vị về các hoạt động trải nghiệm được đăng tải, chia sẻ trực tiếp.



Lễ hội mở cửa đón khách tham quan và bay trải nghiệm hằng ngày theo các khung giờ: 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 (bay tự do); 7 giờ đến 9 giờ 30 và 17 giờ đến 19 giờ (bay treo và bay biểu diễn).



Theo CÔNG HẬU - TRẦN NAM (NDĐT)