Du lịch mạo hiểm ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Với hệ thống hang động kỳ vĩ, cảnh quan thiên nhiên, hệ động thực vật phong phú và đa dạng, Phong Nha-Kẻ Bàng là trái tim du lịch của tỉnh Quảng Bình và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Ngoài các sản phẩm du lịch truyền thống, thì du lịch mạo hiểm đang là điểm nhấn nổi bật, tạo sức hút lớn đối với du khách.



Hồ nước ngầm trong xanh trong hang Én. (Ảnh RYAN DEBOOTH)



Mỗi hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một kỳ quan khác nhau, với kiến tạo địa chất độc đáo và kỳ bí làm cho hành trình du lịch mạo hiểm của du khách càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.



Bản hòa ca trữ tình



Ở Quảng Bình, các sản phẩm du lịch mạo hiểm được khuyến khích xây dựng theo hướng đa dạng, không trùng lặp. Nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Ðoòng được các nhà khoa học địa chất thế giới đánh giá là hang động lớn nhất thế giới. Ðiều này khiến Sơn Ðoòng được mệnh danh là kiệt tác tuyệt vời của thiên nhiên và trở thành địa điểm du lịch mạo hiểm thu hút du khách. Ðến nay, du lịch thám hiểm hang Sơn Ðoòng trở thành sản phẩm du lịch rất độc đáo, mỗi năm chỉ có 1.000 người tham gia. Việc tổ chức tour du lịch này cũng rất cầu kỳ và có tính chuyên nghiệp cao.



Nếu tour du lịch hang Sơn Ðoòng là ước mơ khao khát, chinh phục của hàng triệu người trên thế giới thì hang Én-hang động lớn thứ 3 trên thế giới và là cửa ngõ dẫn vào Sơn Ðoòng được coi là kỳ quan thiên nhiên phải đến ở Quảng Bình. Cùng với con suối Rào Thương quanh co uốn lượn, tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Rào Thương-hang Én như một bản hòa ca trữ tình mời gọi du khách.



Khám phá hang Én sẽ mang lại cho khách du lịch trải nghiệm đặc biệt mà rất ít nơi có được, đó là cắm trại trong hang, giữa vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ như một chuyến du hành về thời tiền sử. Bãi cắm trại nằm trong lòng hang Én và bên cạnh có một hồ nước ngầm trong xanh, mát lạnh. Du khách thỏa sức bơi lội hay ngồi thư giãn trên bãi cát ngắm vẻ đẹp của hang và chiêm ngưỡng vô số cánh én trở về, chao lượn trong lòng hang. Ðến với hang Én, khách còn được trải nghiệm cung đường trekking rất đa dạng với đồi dốc, đường bằng, sông suối được bao phủ bởi những cánh rừng rậm nhiệt đới mát mẻ mang tới những cảm xúc mới lạ suốt chặng đường. Ở đó, với vô số dòng suối chảy ra từ các hang động mát lạnh, giúp đôi chân người khám phá được thư giãn và dễ chịu, đặc biệt trong dịp hè.



Ngay khi du lịch mở cửa trở lại trong tháng 3 vừa qua, tỉnh Quảng Bình cho phép khai thác thử nghiệm tour du lịch thám hiểm hang Ba. Với sản phẩm mới này, du khách sẽ có dịp đi xuyên gần 95% cung đường dưới tán rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được quan sát, tìm hiểu các dấu chân và các dấu vết để lại khác của các loài động vật hoang dã hoặc thông qua hệ thống quan sát hình ảnh tự động, bẫy ảnh để thấy được sự sinh tồn của chúng.



Khi quan sát theo cách này, con người không làm xáo động đến đời sống, thói quen sinh hoạt hay có bất kỳ tác động nào đến động vật hoang dã. Trong lộ trình, du khách được tham gia hoạt động vào buổi sáng sớm để thưởng thức bản hòa nhạc vang vọng núi rừng từ tiếng gọi bầy của muôn loài chim, thú và khi đêm về là thời gian dành cho trải nghiệm ngắm bầu trời đêm bên hồ Vịnh Tròn. Ba điểm cắm trại ngay tại cửa hang Ba đều cách xa nơi thú rừng đi lại và uống nước để tránh làm phiền chúng. Ðây cũng là tour duy nhất mà con người dành những nơi đẹp nhất cho muông thú sinh hoạt thay vì là nơi hạ trại cho đoàn khách.



Tạm xa cung đường trekking tới hang Én và bạt ngàn rừng nguyên sinh khi đến hang Ba, du khách tham gia tour chinh phục mạo hiểm hố sụt Kong. Ðây là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi du khách phải đu dây 100m, cắm trại ngắm sao trong lòng hố sụt, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng nguyên sinh Phong Nha-Kẻ Bàng và hệ thống hang Hổ với những hang động độc đáo, bơi khám phá hang Hổ, chiêm ngưỡng hệ thống thạch nhũ tráng lệ trong hang Over, ngủ qua đêm nghe én gọi bầy trong hang Pygmy-hang động lớn thứ 4 thế giới.



Giám đốc Công ty Jungle Boss Lê Lưu Dũng cho biết, cũng giống như nhiều tour du lịch mạo hiểm ở Phong Nha-Kẻ Bàng, muốn chinh phục hố sụt Kong, du khách phải tập luyện kỹ thuật đu dây cùng các chuyên gia hang động, làm quen dần với các thiết bị đu dây và bảo hộ chuyên dụng, hôm sau mới băng rừng 8km đến với hố sụt Kong nổi tiếng, nơi khách cắm trại qua đêm trong lòng hố sụt, thưởng thức ẩm thực Quảng Bình và ngắm bầu trời sao qua lòng hố sụt. Tiếp đó, khách du lịch dành một ngày chinh phục hố sụt Kong bằng cách đu dây 100m trên dốc vách thẳng đứng, bảo đảm có một trải nghiệm tuyệt vời chưa bao giờ có.



Anh Lê Nguyễn Cao Nguyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nếu muốn đi du lịch mạo hiểm thì chắc chắn phải đến Quảng Bình bởi ở đó có vô số hang động mà mỗi hang có một vẻ kỳ bí, hấp dẫn riêng vẫn đang chờ được khám phá. Tôi đã đến Phong Nha hai lần nhưng lần thứ 3 này mới thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, tạo hóa nơi đây khi chinh phục hố sụt Kong bằng cách đu dây. Từ trên vách núi đá vôi, với hệ thống dây an toàn giúp tôi như bay giữa không trung, ngắm nhìn cảnh quan hang động, rồi tụt xuống sâu dưới hố, cảm giác "phiêu" vô cùng".



Ðu dây tham quan hố sụt Kong ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh JUNGLE BOSS)



Ấn tượng du lịch mạo hiểm



Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã khẳng định vùng Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn còn hiện diện những sự kiện địa chất chứng minh cho lịch sử phát triển vỏ trái đất sôi động trong suốt 450 triệu năm. Với những điều kiện tự nhiên về địa hình và sinh cảnh, khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng đang ẩn chứa nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp còn đậm tính hoang sơ và huyền bí. Ðó là hệ thống sông suối, sông ngầm, bãi đá, thác nước, thung lũng, rừng nguyên sinh nhiệt đới, đồng cỏ và đặc biệt nhất là hệ thống hang động. Các nhà thám hiểm quốc tế cho rằng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có hàng nghìn hang động lớn nhỏ nhưng họ mới khảo sát và thám hiểm hơn 350 hang động với tổng chiều dài 223km. Ðây là điều kiện thuận lợi để Quảng Bình tổ chức du lịch sinh thái, trải nghiệm khám phá thiên nhiên và đặc biệt là du lịch mạo hiểm khám phá hang động, hố sụt hay các sông ngầm dưới lòng đất.



Từ những kết quả khảo sát và khuyến cáo của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh và chuyên gia Howard Limbert, Quảng Bình đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch khám phá hang động, biến loại hình này trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, khẳng định thương hiệu của du lịch Quảng Bình, tạo ấn tượng mạnh trên bản đồ du lịch thế giới. Hiện có 15 loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm và trải nghiệm được tổ chức tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng.



Theo Sở Du lịch Quảng Bình, hiện có nhiều đơn vị khai thác du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong đó phải kể đến Oxalis và Jungle Boss bởi cách làm chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm. Ðại diện Oxalis cho biết, công ty có nhiều tour du lịch mạo hiểm theo từng cấp độ khó cũng như thời gian tham gia để phù hợp mong muốn và lịch trình của du khách. Chẳng hạn, ở mức độ 1, tour du lịch mức độ dễ, phù hợp nhóm nhỏ đi theo gia đình hoặc bạn bè muốn về với thiên nhiên và mong muốn có những trải nghiệm mới lạ để thư giãn trong kỳ nghỉ của mình như đi thuyền trên sông, chèo kayak khám phá hang động…



Nhưng với tour du lịch mức độ 6-mức độ mạo hiểm cao nhất, du khách được trải nghiệm chuyến du lịch chinh phục Sơn Ðoòng-hang động lớn nhất thế giới và là điểm đến trong mơ của những ai ưa khám phá và thích mạo hiểm. Trong khi đó, Jungle Boss hiện khai thác bảy tour du lịch mạo hiểm với nhiều cấp độ khác nhau.



Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Ðặng Ðông Hà cho biết, loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm ở Phong Nha-Kẻ Bàng chia thành hai phân khúc chính. Ðó là dòng sản phẩm trải nghiệm phổ thông, tham quan vẻ đẹp hang động, vui chơi giải trí tại động Phong Nha, động Thiên Ðường, các trò chơi nước ở sông Chày hang Tối, suối nước Moọc… Hằng năm, sản phẩm trong phân khúc này thu hút rất đông du khách với mức giá dịch vụ bình dân. Ở phân khúc cao hơn với mức độ mạo hiểm cao và mang tới nhiều khám phá mới lạ, thú vị. Tất nhiên, phân khúc du lịch này đòi hỏi du khách phải có khả năng chi trả cao, sức khỏe tốt và nhiều thời gian hơn.



Hiện, tỉnh đang triển khai đề án phát triển du lịch mạo hiểm, thám hiểm, trong đó cho phép mở thêm một số tour, tuyến du lịch mạo hiểm ở Phong Nha-Kẻ Bàng và dưới tán rừng thường xanh của dãy Trường Sơn ở phía nam tỉnh. Sở Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách để hỗ trợ phát triển du lịch mạo hiểm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp lý, thủ tục cũng như đào tạo về kỹ năng, trình độ chuyên môn vận hành loại hình du lịch độc đáo này.



Cùng với các sản phẩm du lịch truyền thống khám phá hang động, du lịch mạo hiểm tại Quảng Bình đã thu hút được du khách trong nước và quốc tế tham gia khám phá, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch mạo hiểm không chỉ tạo nên sự phong phú, đa dạng đối với các sản phẩm du lịch mà còn tạo nên dấu ấn khác biệt cho du lịch Quảng Bình, qua đó từng bước khẳng định được vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

