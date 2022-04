Tây Nguyên sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4

Đảm bảo các điều kiện phục vụ khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, để đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, nhất là tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những hành vi làm giảm chất lượng hàng hóa.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trở lại. Ảnh: Nhật Huy

Ngoài ra, Sở Du lịch Kiên Giang yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm…