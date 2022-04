Đến Gia Lai, đi chơi đâu trong những ngày nghỉ lễ 30.4

Gia Lai có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ít có sự tác động bởi bàn tay con người, vì thế nét hoang sơ, kỳ thú là điểm cuốn hút du khách đặt chân đến cao nguyên tham quan, du lịch khi xã hội đã… bình thường mới.

Văn hóa Tây Nguyên luôn có sức cuốn hút đặc biệt. Ảnh: Sở VHTTDL Gia Lai

Cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, công nghiệp, ngành Du lịch tỉnh Gia Lai cũng đang được đánh thức “sau giấc ngủ dài”. Ở độ cao 700 - 800m với địa hình đa dạng, khí hậu ôn hoà đã mang đến cho Gia Lai những thắng cảnh thiên nhiên được mệnh danh là tuyệt tác giữa đại ngàn.

Các thắng cảnh như: Biển Hồ, hồ Ia ly, hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, thác 50, núi lửa Chư Đăng Ya, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo là di tích quốc gia đặc biệt, di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá ở xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Thác K50 tuyệt đẹp ở huyện Kbang. Ảnh: Sở VHTTDL Gia Lai

Hệ sinh thái động thực vật phong phú mang đặc điểm chuyên biệt của rừng Tây Nguyên tại cao nguyên Kon Hà Nừng - nơi vừa được UNESCO chính thức công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng hơn 65.000 ha.

Bên cạnh lợi thế nổi bật về tự nhiên, văn hóa của 2 tộc người chiếm số đông tại Gia Lai là Jrai và Bahnar thực sự độc đáo, thể hiện rõ nét qua phong tục, tập quán, kiến trúc, lễ hội… Trong đó có không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại,

Ngành Du lịch Gia Lai kết hợp cùng chuỗi di tích lịch sử đã tạo nên những thế mạnh riêng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch cộng đồng lôi cuốn du khách.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm cho toàn tỉnh đó là “Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và Du lịch”.

Hướng tới khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.