5 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Côn Đảo là 5 điểm đến chứa đựng những giá trị lịch sử ý nghĩa được du khách Việt yêu thích cho dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.



Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: T.L)





Dựa trên đánh giá thật của du khách Việt trên nền tảng Booking.com, đây là 5 điểm đến lịch sử được các du khách Việt đề xuất nhiều nhất tại Việt Nam. Các điểm đến này giúp du khách có một chuyến đi đầy năng động để khám phá các di tích lịch sử ít được biết đến, nhưng cũng mang lại cho du khách những khoảnh khắc yên bình, “nạp” đầy tình yêu và sự trân trọng với dải đất hình chữ S thân thương.



Thành phố Huế



Cố đô Huế từng là thủ đô quốc gia, trung tâm văn hoá và chính trị của Việt Nam, đồng thời cũng là cái nôi của nhiều truyền thống văn hoá Việt. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Huế là nơi lưu giữ kho tàng lịch sử giá trị, bao gồm các lăng tẩm, hoàng thành và các ngôi đền, chùa tinh xảo. Trải nghiệm không thể thiếu khi đến đây là ghé thăm Đại Nội và các lăng mộ hoàng đế độc đáo như lăng Khải Định, lăng Tự Đức hay lăng Minh Mạng. Đây không chỉ là những di tích đầy tính biểu tượng của triều Nguyễn mà còn mang giá trị kiến trúc đỉnh cao. Bên cạnh đó, Huế còn có nhiều địa điểm tôn giáo phù hợp với những ai đang tìm kiếm sự tĩnh tại trong tâm hồn như Đền thờ Công chúa Huyền Trân, Chùa Thiên Mụ, Đầu đường Hổ và Đền Voi Ré.





Huế là nơi lưu giữ kho tàng lịch sử giá trị, bao gồm các lăng tẩm, hoàng thành và các ngôi đền, chùa tinh xảo. (Ảnh: ST)



Đến với Huế, du khách còn có được nhiều trải nghiệm độc đáo như đi thuyền trên hồ sông Hương, dạo chơi Nhà hát Cung đình Huế, tham gia Festival Huế và thưởng thức yến tiệc cung đình Huế. Có thể nói, Huế là điểm đến không thể bỏ qua của bất kì du khách yêu lịch sử nào.



Thủ đô Hà Nội



Một trong những nét độc đáo khiến Hà Nội trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách chính là sự hòa quyện hoàn hảo của sắc màu lịch sử, văn hoá và hơi thở hiện đại. Với vẻ đẹp cổ kính đặc trưng cùng sự phát triển và giao thoa văn hoá không ngừng nghỉ, thủ đô của Việt Nam không thiếu những địa danh lịch sử, như Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hoả Lò, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà thờ thánh St. Joseph, Hoàng thành Thăng Long cùng vô số ngôi chùa và đền thờ rải rác quanh thành phố.





Di tích nhà tù Hỏa Lò là điểm đến lịch sử ý nghĩa khi tới Hà Nội. (Ảnh: ST)





Không những vậy, chỉ với hai giờ lái xe về hướng bắc, bạn có thể ghé thăm tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra Lễ hội Đền Hùng - khoảng cách hoàn hảo cho chuyến đi ngắn ra ngoài thủ đô trong một đến hai ngày để tham gia vào "quốc lễ” của đất nước.



Thành phố Hồ Chí Minh



Được nhiều người chọn làm nơi sinh sống, học tập và làm việc cũng như tham quan, du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị lớn và nhộn nhịp nhất Việt Nam với vô vàn cơ hội để vui chơi và khám phá.





Tới Dinh Độc Lập, điểm thăm quan lịch sử không thể bỏ qua khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ST)



Lùi lại một bước để ngắm nhìn thành phố không bao giờ ngủ này, bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi rất nhiều di tích lịch sử ấn tưởng, từ Dinh Độc Lập đưa du khách trở về Sài Gòn những năm 1960, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ghi lại những đau thương từ của quá khứ, cho đến hàng loạt di sản kiến trúc thời Pháp thuộc như Nhà thờ Đức Bà.



Hội An



Mang đậm dấu ấn của một thương cảng cổ nổi tiếng, phố cổ Hội An là điểm đến di sản được đông đảo du khách trong nước và quốc tế yêu mến. Từng là một thương cảng quan trọng của triều đại cũ vào thế kỷ 15 và 16, Hội An sở hữu hơn một nghìn căn nhà gỗ cổ kính, nhiều ngôi chùa truyền thống, nhà gia tộc cổ và các cửa hàng trăm năm tuổi để đưa bạn ngược dòng thời gian về thời hoàng kim xa xưa.





Hội An luôn ngập tràn không khí lịch sử của một thương cảng cổ nổi tiếng. (Ảnh: ST)



Cách tuyệt vời nhất để tham quan được nhiều di sản là dạo bộ xung quanh những con phố nhỏ, thỉnh thoảng dừng chân tại các cửa hàng và làng nghề thủ công mỹ nghệ để tận hưởng sự thanh bình của nơi đây. Cuối cùng, hãy tham quan khu di tích đền tháp Mỹ Sơn để khám phá một trong những di tích của người Chăm cổ có giá trị lịch sử lớn nhất tại Việt Nam.



Côn Đảo



Côn Đảo là một điểm đến độc nhất vô nhị, bởi hiếm có nơi nào có vẻ đẹp núi non xanh màu rừng rậm hòa vào làn nước trong như ngọc, thiên nhiên thơ mộng lại nhuốm màu lịch sử bi hùng. Được sử dụng làm nơi đặt nhà tù chính trị đến tận năm 1975, hòn đảo là nơi hành hương để du khách Việt bày tỏ lòng thành kính với những người tù yêu nước và các nhà cách mạng, tiêu biểu như liệt sĩ Võ Thị Sáu. Khi tham quan Bảo tàng Côn Đảo và các nhà tù, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những tàn tích của một thời kỳ quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đồng thời tìm hiểu câu chuyện đằng sau cuộc đời của những người tù dũng cảm, yêu nước, vị tha ấy.



Côn Đảo, điểm đến độc đáo với thiên nhiên vừa thơ mộng vừa nhuốm màu lịch sử bi hùng (Ảnh: ST)



Với vị trí tương đối hẻo lánh, tính thương mại hóa còn thấp, những giá trị lịch sử phong phú và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, Côn Đảo mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo chỉ có thể được tìm thấy tại nơi đây.



Dịp nghỉ lễ đã tới rất gần, nếu còn chần chừ trong việc lựa chọn một nơi vừa để nghỉ dưỡng, vừa có cơ hội tìm hiểm văn hóa lịch sử, hãy tham khảo những điểm đến được gợi ý trên để có chuyến đi thực sự ý nghĩa.

