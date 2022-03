Thủy điện Ia Ly giảm giá vé, mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan

(GLO)- Công ty Thủy điện Ia Ly vừa có thông báo về việc mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan tại Thủy điện Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).





Thủy điện Ia Ly chỉ phục vụ khách tham quan theo lộ trình: Cổng chính nhà máy-tràn xả lũ-tuyến đập dâng-khu vực Đài tưởng niệm-trở về cổng chính. Ảnh: Phương Linh

Theo đó, sau thời gian dài tạm dừng do dịch Covid-19, Thủy điện Ia Ly sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ 8 giờ ngày 21-3-2022.



Do công trình mở rộng Thủy điện Ia Ly đang thi công, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và tài sản, Công ty chỉ phục vụ khách tham quan theo lộ trình: Cổng chính nhà máy-tràn xả lũ-tuyến đập dâng-khu vực Đài tưởng niệm-trở về cổng chính; tạm dừng phục vụ tham quan tại: cửa nhận nước, toàn tuyến đường vào nhà máy từ Đài tưởng niệm, gian máy ngầm.



Giá vé tham quan Thủy điện Ia Ly giảm từ 50.000 đồng/vé xuống còn 30.000 đồng/vé.



Công ty Thủy điện Ia Ly khuyến cáo khách tham quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; tuân thủ đúng quy định về lộ trình, điểm dừng chân, các biển báo, biển chỉ dẫn, biển hạn chế đi lại và các khuyến các khác được đặt, để tại từng vị trí; đồng thời hợp tác với hướng dẫn viên trong quá trình tham quan.



PHƯƠNG LINH