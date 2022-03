"Thành phố bán đảo" đưa du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á

Với mức đầu tư dự kiến 57.000 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh kỳ vọng “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn sẽ góp phần đưa Quy Nhơn thành điểm đến mới của châu Á.



Quy Nhơn phát triển đột phá nhờ du lịch biển

Du lịch Quy Nhơn sẵn sàng “cất cánh”

Quy hoạch của "thủ phủ du lịch" Bình Định hướng tới mô hình thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, cảnh quan riêng.

Quy Nhơn sở hữu 72 km đường bờ biển với khí hậu ấm áp quanh năm, cảnh quan tự nhiên đa dạng, nhiều danh thắng, có bản sắc văn hoá riêng, ẩm thực phong phú, người dân thân thiện...

Chỉ riêng năm 2020, thành phố này được vinh danh một loạt giải thưởng như: Top 20 điểm "phượt bụi" tốt nhất do Hostelworld (Mỹ) bình chọn; một trong những điểm du lịch tốt nhất bảng xếp hạng Hostelworld (Mỹ); thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020); top 7 nơi an toàn đáng đến sau đại dịch do tạp chí CNBC bình chọn.

Không chỉ là một điểm đến nằm trong top các bình chọn, Quy Nhơn còn nắm giữ vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Đông – Tây, sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh và đồng bộ với các loại hình: Đường hàng không, đường thuỷ, đường bộ, đường sắt.

Trong đó, Cảng hàng không Phù Cát là một trong những sân bay có tiêu chí kỹ thuật tốt của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sân bay Phù Cát hiện có sân đỗ máy bay đáp ứng 7 vị trí đỗ, nhà ga có năng lực phục vụ 600 hành khách trên một giờ cao điểm, đáp ứng khai thác công suất 1,5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng để nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách/ năm.

Đường sắt Bắc - Nam chạy qua Bình Định dài 148 km, với hai ga lớn là Diêu Trì và Quy Nhơn. Nhiều tuyến quốc lộ, liên tỉnh đã và đang hoàn thiện, thuận tiện kết nối vùng và di chuyển đến các tỉnh lân cận. Đoạn Bình Định – Quảng Ngãi thuộc cao tốc Bắc – Nam chuẩn bị khởi công. Tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đã trình Thủ tướng phê duyệt. Đây chính là những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của du lịch.



Cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại đưa du lịch Quy Nhơn “cất cánh”

Bên cạnh đó, những số liệu về cơ sở hạ tầng lưu trú, phòng khách sạn cũng cho thấy Quy Nhơn đang sở hữu nhiều dư địa để phát triển hạ tầng lưu trú cao cấp. Theo Sở Du lịch Bình Định, tính đến hết tháng 8.2020, toàn tỉnh có 323 cơ sở với tổng số 7.940 phòng, bao gồm: 1 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 8 khách sạn 3 sao, 40 khách sạn 2 sao, 45 khách sạn 1 sao, 222 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch.

Số liệu cho thấy, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, giai đoạn 2016 – 2019 đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và doanh thu du lịch tại thị trường này. Gần hơn, vào tháng 7.2020, khi dịch chưa bùng phát trở lại, đã có 620.400 lượt khách đến Quy Nhơn - Bình Định (tăng 2% so với cùng kỳ 2019).

"Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng một tầm nhìn để thành phố này có thể trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, đồng thời là một thương hiệu gắn liền với giá trị, bản sắc khác biệt và phát triển du lịch bền vững", ông II-Dong Kwon – Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn quốc tế Boston Consulting Group (BCG) chia sẻ trong sự kiện ký kết xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn đến năm 2030, giữa UBND thành phố Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh và BCG hồi tháng 1.2022.

“Thành phố bán đảo” – “cánh bay" của phố biển

Trong chiến lược phát triển, Quy Nhơn định hướng phát huy tiềm năng biển đảo sẵn có, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và mỗi danh thắng đều trở thành điểm đến hấp dẫn.

Cục Thống kê Bình Định cho biết, tỉnh tập trung đầu tư các ngành du lịch và dịch vụ biển; phát triển hạ tầng du lịch, tập trung các khu nghỉ dưỡng ven biển dọc tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội - Cát Tiến thuộc bán đảo Phương Mai - Núi Bà trên địa bàn thành phố…

Trong đó, bán đảo Phương Mai là một điểm đến mới bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình đầu tư. Theo quy hoạch của Bình Định, đây cũng là số ít quỹ đất ven biển được phép xây dựng các căn hộ ở sở hữu lâu dài (sổ hồng).



MerryLand Quy Nhơn được coi là động lực thúc đẩy du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á.

Hướng đến mục tiêu đón 8 triệu du khách vào năm 2025, Bình Định đã kêu gọi đầu tư vào Quy Nhơn, đặc biệt là các tổ hợp du dịch nghỉ dưỡng cao cấp mới trên bán đảo Phương Mai, với nhiều chính sách đẩy mạnh hợp tác, mở cửa chào đón các doanh nghiệp song hành cùng tỉnh trong hành trình phát triển kinh tế.

“Đến với Bình Định, các doanh nghiệp không gặp bất kỳ rào cản nào. Tỉnh cam kết hỗ trợ mạnh mẽ các nhà đầu tư từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư đến xây dựng dự án và triển khai hoạt động nhanh chóng, hiệu quả. Tỉnh cũng không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất”, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ.



Là thành phố bán đảo du lịch và thương mại hàng đầu Việt Nam, MerryLand Quy Nhơn hội tụ các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp không khói

Quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp quốc tế MerryLand Quy Nhơn - kỳ quan miền nhiệt đới tại Hải Giang thuộc bán đảo Phương Mai được coi là động lực thúc đẩy du lịch Quy Nhơn “sải cánh” vươn tầm châu Á.

Tọa lạc tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, sở hữu ba mặt tiền biển cùng hệ sinh thái cây xanh đồi núi tự nhiên biệt lập, nằm kề cận bên hai vịnh lớn là Quy Nhơn và Mai Hương, MerryLand Quy Nhơn dễ dàng kết nối tới các địa danh nổi tiếng của “thủ phủ du lịch” như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, Bãi Dứa, Cồn Chim, chùa Ông Núi, vào trung tâm thành phố hay sân bay Phù Cát.

Mang trong mình tầm nhìn khác biệt với nghệ thuật hoà trộn "tĩnh - động" độc đáo, MerryLand Quy Nhơn được kiến tạo bởi gần 20 thương hiệu toàn cầu, bảo chứng cho chất lượng, tiềm năng khai thác vận hành với trải nghiệm 5 sao: Greg Norman, Marriott, Sheraton, Steelman Partners... lần đầu tiên có mặt tại Quy Nhơn.

Trong tương lai, du khách có thể đi cáp treo nối thẳng từ bến du thuyền Mũi Tấn, thưởng ngoạn cảnh đẹp từ trên cao hay đi du thuyền đến MerryLand Quy Nhơn. Đơn giản hơn, du khách xê dịch bằng đường bộ thông qua cầu bắt qua vịnh Mai Hương để hòa mình vào không gian sôi động với rất nhiều trải nghiệm mua sắm, giải trí tại “thành phố bán đảo”.

Không thể bỏ qua sức hấp dẫn đến từ sân golf 18 lỗ do huyền thoại “cá mập trắng” Greg Norman thiết kế, với địa hình độc đáo, có cao trình và tầm nhìn ấn tượng, tạo nên những thử thách thú vị dành cho các golfer đam mê bộ môn thể thao này.

Ngoài công viên nước dành cho gia đình và trẻ nhỏ, MerryLand Quy Nhơn còn có công viên trò chơi thám hiểm hội tụ đầy đủ các hoạt động vận động mang tính thử thách. Du khách cũng có thể thả hồn mình và thiên nhiên thơ mộng tại những khu vườn nhiệt đới nơi khám phá và cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên đầy thư giãn. Nơi đây còn có Đài quan sát, cho du khách thỏa sức ngắm toàn cảnh Hải Giang từ trên cao.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của MerryLand Quy Nhơn là quảng trường nhạc nước Hologram 3D Mapping đã ghi danh kỷ lục quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam. Với các hiệu ứng công nghệ độc đáo trên mặt nước và bầu trời, những câu chuyện trong các tiết mục biểu diễn tại quảng trường Hologram 3D Mapping đem lại cho du khách cảm giác gần gũi như đang đứng giữa thành phố lễ hội Dubai (UAE), Sentosa (Singapore) hay Sochi (Nga)….



Quảng trường nhạc nước tại MerryLand Quy Nhơn có tổng diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam

Sức hút mới trên bản đồ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Ngoài du lịch, MerryLand Quy Nhơn hứa hẹn tạo sức hút trên bản đồ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nhờ khai thác các sản phẩm kinh doanh có bản sắc độc đáo.

Để kiến tạo nên một quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – thương mại đẳng cấp quốc tế, Tập đoàn Hưng Thịnh đã dành nhiều tâm huyết mời Steelman Partners LLP – công ty kiến trúc quốc tế hàng đầu của Mỹ thiết kế quy hoạch 15 phân khu chức năng. Thiên đường nghỉ dưỡng có những chuỗi khách sạn cao cấp 5 sao ven biển, những biệt thự trên đồi cùng tiện ích như hồ cảnh quan, quảng trường Hạnh Phúc... Đây là những sản phẩm “đo ni đóng giày” thỏa mãn nhu cầu tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng, hòa hợp thiên nhiên với sự riêng tư tuyệt đối.

Nhưng nơi này cũng có hàng loạt các hoạt động từ sáng tới đêm, vui chơi bất tận diễn ra trên bãi biển, lễ hội tiệc tùng, những trung tâm thương mại mua sắm sầm uất, khu phố bizhouse… lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.



Khu Bizhouse nằm giữa trái tim sầm uất ngày đêm của quần thể MerryLand Quy Nhơn

Bizhouse – mô hình kinh doanh, vận hành theo chuẩn thông minh tại MerryLand Quy Nhơn chính là điểm nhấn. Áp dụng mô hình Bizhouse, phân khu Canal District với 4 kênh đào xuyên suốt, mỗi kênh dài 700 m, giữ vai trò “trái tim sôi động” của MerryLand Quy Nhơn, cung cấp hơn 37 mẫu thương mại trong quần thể gần 67 ha. Những phong cách kiến trúc độc đáo trên thế giới ở Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật … đều được thể hiện trong 1 tổng thể quy hoạch hài hòa, mang đến một hành trình tận hưởng khác biệt với trải nghiệm shopping gắn liền sông nước, kênh đào độc đáo ở Việt Nam.



“Thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn đưa du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á

Trong tương lai gần, khi du lịch Quy Nhơn nói chung và du lịch bán đảo Hải Giang nói riêng tiếp tục được tạo đà và “cất cánh”, MerryLand Quy Nhơn sẽ là một cú hích, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố biển, trở thành điểm đến mới không chỉ Việt Nam mà cả châu Á.