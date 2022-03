"Săn mây" ở Hầu Chư Ngài

Nằm ở độ cao hơn 1.700 m so với mực nước biển, cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km, thôn Hầu Chư Ngài thuộc xã Hầu Thào, thị xã Sa Pa là điểm săn mây lý tưởng đối với những người yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá khi đến tỉnh Lào Cai.

Đón bình minh giữa biển mây ở Hầu Chư Ngài.

Bên cạnh những địa danh nổi tiếng săn mây như Y Tí, Fanxipang, Bạch Mộc Lương Tử thì Hầu Chư Ngài lại ít được nhắc đến. Từ trung tâm thị xã Sa Pa theo hướng đi Tả Van, Lao Chải khoảng 3 km, rẽ trái đi xã Hầu Thào thêm 4 km nữa, đường vào thôn Hầu Chư Ngài khó đi bởi đường nhỏ và đất đá gập ghềnh.

Là thôn cách xa trung tâm thị xã Sa Pa, du lịch chưa phát triển nên Hầu Chư Ngài ít được khách du lịch biết đến, đặc sản nơi đây có lẽ là mây và sương mù cùng những tảng đá to rêu phủ kín khác thường cùng những cung đường quanh co, chênh vênh. Bản làng vẫn giữ được những nét hoang sơ, nguyên bản và mộc mạc vì chưa có nhiều sự can thiệp của bàn tay con người.

Ngoài một vài cơ sở kinh doanh lưu trú, các dịch vụ ăn uống ở Hầu Chư Ngài gần như không có, thậm chí sóng điện thoại cũng bị hạn chế. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình một cách trọn vẹn vào thiên nhiên hoang sơ, núi rừng hùng vĩ và khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa của đồng bào Mông.

Đường vào bản luôn mờ trắng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn có phần bị hạn chế, nhưng cũng là một thử thách kiểm tra sự dẻo dai và sức bền đối với những người yêu thích đi bộ leo núi.

Thời tiết năm nay khác thường cho nên sang tháng 3 mà ở Hầu Chư Ngài vẫn rét buốt. Nhưng nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và nắng là điều kiện lý tưởng để có những khoảnh khắc “săn mây” thành công. Đây cũng là thời điểm thích hợp để du khách gặp được những biển mây kì vĩ và ngắm những vườn hoa lê, hoa mận bừng nở trắng muốt.

Có nhiều khoảnh khắc “săn mây” trong ngày nhưng đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn. Sáng sớm, cả bản làng vẫn vùi mình lặng lẽ trong sương mù và mây gió, thứ âm thanh duy nhất lẫn trong gió là tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới. Lúc này trước mắt chỉ có một mầu trắng đục của mây mù bao phủ núi rừng, người lẫn trong mây.

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên ló rạng, những lớp mây tan dần lộ ra bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi, những tia nắng hồng rọi xuống thung lũng mây dày đặc phía dưới. Ánh nắng chiếu đến đâu, mây tan nhanh lộ ra những vạt hoa lê, hoa mận trắng xóa tinh khiết, nguyên sơ, cả bản làng người Mông vài giây trước chìm trong sương mờ bỗng bừng lên rực rỡ dưới ánh nắng và bầu trời xanh thẳm. Trong khoảnh khắc hừng đông rực rỡ ấy, núi rừng, biển mây như hòa quyện tạo ra bức tranh huyền ảo, lãng mạn.

Du khách vừa kịp ồ lên choáng ngợp bởi biển mây dày đặc, trắng xóa bồng bềnh đặc quánh ngay dưới chân mình, vừa kịp tranh thủ hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, phóng tầm mắt thật xa và lặng ngắm biển mây cuồn cuộn thì cũng rất nhanh chóng, một đợt gió mạnh thổi mây tràn qua các sườn núi, phủ kín các rừng cây, dưới ánh nắng tạo thành những tia nắng kỳ ảo, bản làng lại chìm trong biển sương mù dày đặc.

Có lẽ Hầu Chư Ngài sẽ thích hợp với những người ưa nhịp sống chậm, hoặc đến đây để sống chậm lại, bởi nơi đây không có gì ngoài mây núi hòa quyện. Vì vậy, chỉ cần ngồi và ngắm mây tan, mây tụ cũng mang lại năng lực tích cực và nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày.

Vì du lịch chưa phát triển, con người còn mộc mạc, chất phác nên cách thích hợp nhất để trải nghiệm Hầu Chư Ngài là đi bộ quanh bản làng, vừa trò chuyện với người dân trong bản người Mông, lại len lỏi chụp ảnh trong những vườn đào, mận lê cổ thụ mốc thếch.

Đưa chúng tôi tản bộ tham quan bản làng, anh Trịnh Quang Việt, quản lý Mây Village Sa Pa (đội 2, thôn Hầu Chư Ngài), nơi có vị trí ngắm toàn cảnh thung lũng Tả Van xinh đẹp và biển mây bồng bềnh cho biết: Hầu Chư Ngài vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ và rất yên bình. Cuộc sống của người dân bản bình dị, lặng lẽ. Người dân vẫn tự tay tước đay, dệt vải, nhuộm chàm để may quần áo.

Vì thế khi đến đây, ngoài nghỉ dưỡng và săn mây, tận hưởng những khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ và hùng vĩ, hãy trải nghiệm văn hóa làng bản và có những khám phá của riêng mình.

Dù cuộc sống của người dân bản còn thiếu thốn về vật chất, nhưng nụ cười thân thiện chào đón khách lạ ấm áp vô cùng. Bên trong những hàng rào đá xếp tay chắc chắn là những ngôi nhà sàn gỗ nhỏ mộc mạc, giản dị, những cây lê, cây mận nụ mập chúm chím, trẻ nhỏ hồn nhiên chơi đùa trước cửa nhà, vài con gà vắt vẻo trên sào phơi quần áo, mấy con lợn đen béo ụt ịt ngoài sân.

Những người phụ nữ Mông hiền lành, chăm chỉ với chiếc gùi trên lưng xuống chợ mà bàn tay xanh mầu chàm vẫn tranh thủ tước đay, những người đàn ông đang chăm sóc những giò lan trong vườn bẽn lẽn cười chào du khách. Đó là một khung hình đẹp khác về Hầu Chư Ngài, nơi mây núi đan xen hòa quyện.