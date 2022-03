Quảng Nam: Đẹp mê li với làng du lịch cộng động vừa được công nhận

Cẩm Phú là một ngôi làng thuần Việt được bao bọc bởi con sông Thu Bồn và sông Trùm Ngô kèm những giá trị tự nhiên tạo ra những tiềm năng về du lịch sinh thái, với các vườn cây trái, cánh đồng đất đai màu mỡ, các điểm di tích lịch sử văn hóa, các món ẩm thực đậm chất làng quê Việt Nam.

Ngày 21/3, đại diện UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú - Gò Nổi xã Điện Phong (Điện Bàn).



Một trong những điểm du lịch nằm ở làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú mới được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là điểm du lịch. Ảnh: Điện Bàn

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, làng Cẩm Phú thuộc xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, cách thành phố Hội An 15km về phía Tây bằng đường bộ và 10km bằng đường sông, cách thánh địa Mỹ Sơn 20km về phía Đông, có vị trí nằm trên con đường di sản Hội An và Mỹ Sơn. Là điểm nối giữa hai di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn bằng đường bộ và đường sông.



Những ngôi nhà tranh được tái hiện nằm ẩn mình bên rặng tre làng và được bao bọc với vườn hoa xinh đẹp. Ảnh: Điện Bàn

"Cẩm Phú là một ngôi làng thuần Việt được bao bọc bởi con sông Thu Bồn và sông Trùm Ngô, có khí hậu tương đối mát mẻ, với những rặng tre làng, con đường làng, các bàu nước tự nhiên tạo tiềm năng du lịch sinh thái. Nơi đây có các vườn cây trái, cánh đồng đất đai màu mỡ, các điểm di tích lịch sử văn hóa, các món ẩm thực đậm chất làng quê Việt Nam…

Ý thức bảo tồn và phát triển, gìn giữ và xây dựng luôn được phản ánh khá rõ nét ở ngôi làng này. Mỗi tên gọi từng địa danh đều bắt đầu bằng mỗi câu chuyện đã khiến du khách tò mò khám phá. Đó là Bến đò Bến Phẩm, Đài Tưởng Niệm Hải Đà, Đình Làng Cẩm Lậu, Chợ Phú Bông, Bàu Lỡ, Bãi Bồi Gò Đình, Miếu thờ Thần Nông,… cho đến các làng thủ công mỹ nghệ như điêu khắc gỗ Âu Lạc, nghề mây tre, vườn trái cây, vườn hoa, vườn cộng đồng Cẩm Phú,… Tất cả sẽ cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận thú vị về vùng đất và con người Cẩm Phú nơi đây", bà Hằng nhấn mạnh.



Một góc làng du lịch Cẩm Phú lúc hoàng hôn đẹp lung linh. Ảnh: Điện Bàn

Cũng theo UBND thị xã Điện Bàn, với tài nguyên tự nhiên và giá trị nhân văn đặc sắc, làng Du lịch cộng đồng Cẩm Phú là một trong 125 danh mục tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 19/11/2021.

Phát triển du lịch bền vững ở làng Cẩm Phú - Gò Nổi được thể hiện ở nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, du lịch dựa trên nền tảng nông nghiệp, nông thôn.



Du khách thích thú khi đến với làng du lịch cộng động Cẩm Phú. Ảnh: Điện Bàn

Làng Cẩm Phú - Gò Nổi là mảnh đất có chiều sâu văn hóa với nhiều di tích lịch sử được xếp hạng, được mệnh danh là vùng đất hiếu học. Trong chiến tranh, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, "Nhất Củ Chi - Nhì Gò Nổi".



Điểm du lịch Cẩm Phú đã được các bạn trẻ chọn làm nơi check in. Ảnh: Điện Bàn

Bên cạnh đó ngôi làng được bao bọc bởi dòng sông Thu Bồn với những bãi bồi phì nhiêu phù hợp cho các hoạt động du lịch nông nghiệp. Bắt nhịp theo xu hướng hiện nay đó là thu hút du khách tìm đến những giá trị di sản văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc, những hành trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống, đặc biệt tham gia vào cuộc sống dân dã đời thường của người dân địa phương qua trải nghiệm các hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn bền vững. Đến với Cẩm Phú, du khách không những được tận hưởng vẻ đẹp mà còn được thưởng thức những món ăn chính người dân bản địa chế biến. Ảnh: Điện Bàn cung cấp

Cùng với những điều kiện tự nhiên sẵn có và những nét văn hóa truyền thống, nhất định sẽ đưa làng Cẩm Phú - Gò Nổi trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách mỗi khi tới đây thông qua hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn bền vững…

Được biết, chỉ còn đúng 5 ngày nữa là Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" chính thức khai mạc vào tối 26/3 tại đảo Ký ức Hội An.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Đây là dự kiện quan trọng là điểm thu hút khách du lịch đến lại với Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung sau những tháng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.