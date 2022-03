Nghệ An: Thị xã Cửa Lò chỉnh trang đô thị đón du khách trở lại

Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516 ngàn lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.



Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 đang được gấp rút sửa chữa nâng cấp. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Chỉ còn gần một tháng nữa, Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 với chủ đề "Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách" sẽ diễn ra từ ngày 9/4, sau hai năm tạm dừng đón khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện công tác chỉnh trang đô thị gắn với quảng bá về du lịch biển Cửa Lò đang được chính quyền thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cộng đồng doanh nghiệp và người dân gấp rút triển khai.

Dự án cải tạo đường dạo bộ, bờ kè ven biển thị xã Cửa Lò có chiều dài 1,1km, với tổng mức 42 tỷ đồng được khởi công từ cuối năm 2021. Công trình hoàn thành không chỉ góp phần ngăn chặn xói lở bờ biển mà còn làm cho bãi tắm Cửa Lò thêm sạch, đẹp hơn. Hiện đơn vị thi công đang huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ mùa du lịch mới theo kế hoạch đề ra.

Anh Nguyễn Đình Hòa, Trưởng phòng Kỹ thuật (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu thi công đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng công trình, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực thi công bãi biển Cửa Lò để tạo cảnh quan sạch, đẹp. Đến nay công trình đường dạo bộ và bờ kè đã thi công xong 80% phần việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng Tư theo đúng tiến độ.

Thị xã Cửa Lò hiện có trên 300 khách sạn, cơ sở lưu trú với khoảng 14.000 phòng, có thể phục vụ khoảng 30.000 lượt khách lưu trú. Sau hơn hai năm ngừng đón du khách, mùa du lịch 2022, nhiều nhà hàng khách sạn đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; tập huấn cho các cán bộ, nhân viên nhà hàng, khách sạn; phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên khách sạn để tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, trong lành.

Bà Phạm Thị Thanh Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, để phục vụ du khách trong mùa du lịch 2022, công ty đã đưa vào sử dụng Khách sạn 5 sao Lan Châu với gần 200 phòng sang trọng, trang thiết bị hiện đại và đẳng cấp, đội ngũ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp; hai phòng hội nghị với quy mô phục vụ 2.000 khách.

Lợi thế của Khách sạn Lan Châu là nằm ngay trên bãi biển Cửa Lò với bãi tắm riêng tuyệt đẹp - bãi Ngọc, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng lý thú với đa dạng dịch vụ ăn uống hải sản tươi sống, dịch vụ spa, phòng tập thể dục, tập gym, bể bơi, vui chơi giải trí...

"Quần thể du lịch sinh thái Lan Châu-Song Ngư còn đa dạng với hệ thống ca nô cao tốc, du thuyền cao tốc đi từ đảo Lan Châu (Cửa Lò) ra đảo Ngư; đi dọc sông Lam từ bến Giang Đình đến bến Đền Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Trên du thuyền, các du khách sẽ được nghe các làn điệu ca trù Cổ Đạm, dân ca ví dặm, nghe lẩy Kiều, xẩm Kiều, chầu văn... là những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận," bà Phạm Thị Thanh Hà cho biết thêm.

Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò) là không gian dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong suốt Năm du lịch Cửa Lò 2022 cũng đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn màu, đèn chiếu sáng. Đây sẽ là nơi diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật đường phố, các hội chợ thương mại, chợ đêm... nhằm tạo điểm nhấn và trải nghiệm thú vị cho du khách.



Nhân viên khách sạn được tập huấn tiếp đón và phục vụ khách du lịch. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: Thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút chỉnh trang đô thị, đầu tư sửa chữa các công trình trọng điểm từ hệ thống kè biển, đường dạo bộ, đường giao thông, điện chiếu sáng, điện trang trí, cây xanh, thảm cỏ để phục vụ đón khách du lịch.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hàng, khách sạn, kiốt tập trung chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên của mình và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch.

Dự kiến đến 30/3, công tác chỉnh trang đô thị sẽ hoàn tất để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 diễn ra từ ngày 9/4 và Tuần lễ du lịch Cửa Lò diễn ra từ 9-30/4.

Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516 ngàn lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, thị xã Cửa Lò chú trọng công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động trong ngành du lịch và người dân thị xã; xây dựng các điểm đến tại Cửa Lò, kết nối thành các tour tham quan để quảng bá, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là xây dựng điểm đến Nghi Thủy, Nghi Tân trở thành điểm nhấn du lịch 2022 tại Cửa Lò.

Bên cạnh đó, thị xã xây dựng mới một số điểm check in tại Quảng trường Bình Minh, Công viên Hoa cúc biển để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách; tập trung nâng cấp các sản phẩm tại các làng nghề phường Nghi Thủy, Nghi Hải hiện có như: hàng hải sản tươi, khô, cá thu nướng, tôm nõn, cá khô, ruốc... phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Cửa Lò cũng chú trọng làm mới các sản phẩm, điểm đến như: tham quan các làng nghề, bến cá; phát triển du lịch hội nghị, hội thảo vào mùa thu đông, phố đêm ẩm thực, chương trình âm nhạc đường phố, vui chơi giải trí, tham quan và tổ chức các sự kiện tại Khu du lịch Vinpearl, cầu Cửa Hội. Đặc biệt, chú trọng kết nối Cửa Lò với các điểm du lịch phụ cận như: Quê Bác, Đảo chè Thanh Chương, Khu di tích Truông Bồn, Khu di tích Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh), Ngã ba Đồng Lộc, Khu du lịch Mường Thanh Safari Land Diễn Châu, rừng Quốc gia Pù Mát...



Công nhân đang gấp rút thi công dự án đường dạo bộ và bờ kè dài hơn 1km tại thị xã Cửa Lò để phục vụ mùa du lịch 2022. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Sau hai năm tạm ngừng đón khách du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền thị xã Cửa Lò đang mong chờ du khách trở lại tấp nập trên biển Cửa Lò, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng với các dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc.

Đây cũng là cơ hội nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung "an toàn, thân thiện, mến khách" đến du khách trong và ngoài nước.