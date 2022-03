Năm Du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022: Thúc đẩy du lịch xanh

Với chủ đề “Quảng Nam-Ðiểm đến du lịch xanh”, các sự kiện, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2022 do Quảng Nam đăng cai tổ chức đều được xây dựng theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường. Ðây cũng là hướng đi đang được toàn ngành du lịch tập trung đẩy mạnh nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.



Khách du lịch dạo phố cổ Hội An bằng xích-lô. Ảnh: Trần Thường

Sở hữu hai Di sản văn hóa thế giới là Ðô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại-nghệ thuật Bài chòi, cùng nhiều cảnh quan kỳ thú, độc đáo như Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, hơn 400 di tích lịch sử-văn hóa, nhiều bãi tắm đẹp trải dài trên 125 km bờ biển và hàng trăm làng nghề truyền thống nổi tiếng…, Quảng Nam là mảnh đất giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Những năm qua, các điểm đến của tỉnh, nhất là đô thị cổ Hội An đã nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới với nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như: “Ðiểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2019 và 2021 do Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới trao tặng; một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do tạp chí Time Out của Anh công bố năm 2022…

Ðó là lý do Quảng Nam được lựa chọn là địa phương chủ trì tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 với mục tiêu phát huy vai trò của du lịch xứ Quảng trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền trung; qua đó phục hồi và phát triển ngành công nghiệp không khói trong điều kiện bình thường mới, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Những năm gần đây, “du lịch có trách nhiệm”, “du lịch bền vững” là những từ khóa luôn được nhấn mạnh. Khách du lịch thế hệ mới ngày càng quan tâm tới vấn đề môi trường trong hành trình du lịch, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Du lịch xanh-loại hình du lịch dựa trên nền tảng khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa gắn với bảo vệ môi trường được xác định là chìa khóa để phát triển du lịch Việt Nam theo hướng an toàn, thân thiện, bền vững. Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, du lịch xanh chính là hướng phát triển chủ đạo của du lịch Việt Nam và đã được đưa vào Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030.

Lựa chọn chủ đề “Quảng Nam-Ðiểm đến du lịch xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2022 mong muốn sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về du lịch xanh, nâng cao nhận thức của các cấp ban, ngành và cộng đồng về phát triển du lịch theo tiêu chí xanh, bền vững.

Theo đó, trong tổng số gần 200 hoạt động, sự kiện dự kiến diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2022, bên cạnh 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 120 sự kiện hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức; tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chuỗi 62 sự kiện nhằm thúc đẩy du lịch xanh theo sáu nhóm chương trình xuyên suốt gồm: Du xuân Ðất Quảng; du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; du lịch Chu Lai điểm hẹn; du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; du lịch Quảng Nam-Cảm xúc mùa hè; du lịch-Sắc màu Di sản.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Thanh Hồng cho biết, Sở đã xây dựng đề án phát triển du lịch xanh đến năm 2025 để đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch xanh của cả nước. Trong Năm Du lịch quốc gia 2022, hàng loạt sự kiện về du lịch xanh sẽ được địa phương xúc tiến, như: giới thiệu tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tại Quảng Nam; hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam; công bố tuần lễ du lịch xanh; công bố Bộ tiêu chí, cấp chứng nhận tiêu biểu về du lịch xanh cho một số doanh nghiệp du lịch; khảo sát và tổ chức hội thảo phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông thôn mới…

Ông Hồng nhấn mạnh: “Ðến Quảng Nam không chỉ có Hội An, Mỹ Sơn, các bờ biển đẹp…, chúng tôi còn muốn đưa du khách tới các điểm du lịch sinh thái, cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm tái chế…”.

Là địa phương tiên phong trong phát triển du lịch xanh, thời gian qua, một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng những sản phẩm du lịch đáp ứng tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, tiêu biểu như tour chèo thuyền kayak kết hợp vớt rác trên sông Hoài, các tour trải nghiệm du lịch xanh tuần hoàn và tái chế tại các làng du lịch cộng đồng; hay hành trình trải nghiệm thực đơn xanh không rác thải…

Sự hưởng ứng, đánh giá cao từ du khách khi tham gia các sản phẩm du lịch này đã khẳng định hướng đi đúng đắn của du lịch Quảng Nam trong xây dựng chuỗi liên kết bền vững để tạo nên những giá trị “xanh” trong cung ứng dịch vụ du lịch, hướng đến tái tạo tài nguyên, bảo đảm lợi ích của cộng đồng và tạo dựng hình ảnh Quảng Nam xanh trong lòng du khách.

Về năng lực đón khách, bên cạnh hệ thống giao thông gồm sân bay, cảng biển, đường sắt, quốc lộ, hiện Quảng Nam đang có 843 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn từ 3 đến 5 sao với 7.400 phòng; cùng với đó là sự hiện diện của 80 đơn vị lữ hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Tân cho biết: Quảng Nam, đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đang khai thác tại các di sản văn hóa thế giới, mở rộng không gian du lịch vào phía nam tỉnh.

Thông qua chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, Quảng Nam cũng đã có kinh nghiệm trong việc đón tiếp, phục vụ khách nhập cảnh bảo đảm an toàn trong đi lại và phòng, chống dịch. Ðặc biệt, sau vụ lật ca-nô thương tâm vừa xảy ra ở khu vực biển Cửa Ðại khiến nhiều du khách tử vong, Quảng Nam cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong siết chặt an toàn du lịch, nhất là với các sản phẩm du lịch đường thủy.

Bên cạnh việc sát sao trong bảo đảm các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, quy trình phục vụ du khách, tuyệt đối không chở quá số người quy định, cần có cả những khuyến cáo đối với người dân về thời điểm có thể thực hiện hành trình du lịch, kiên quyết không phục vụ du khách khi điều kiện ngoại cảnh có thể gây ra những hệ quả khó kiểm soát. Công tác này càng cần thắt chặt hơn khi lượng khách đến với Quảng Nam trong Năm Du lịch quốc gia 2022 chắc chắn tăng lên. Năm 2022, tỉnh dự kiến đón 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng.

Ðặt trong bối cảnh toàn ngành đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa hoàn toàn du lịch nội địa và quốc tế từ ngày 15/3 tới, việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung mà ngành du lịch Việt Nam đặt ra: phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch năm 2022 với khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng.