Du lịch xanh Quảng Nam thu hút khách quốc tế tại EXPO 2020 Dubai

Trong thời gian qua, Hội An, Quảng Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế nhắc đến.



Quảng bá hình ảnh Quảng Nam - Địa điểm du lịch xanh đến khách quốc tế tại EXPO 2020 Dubai. (Nguồn: Vietnam+

Lần đầu tiên hình ảnh Hội An, Quảng Nam đẹp say đắm lòng người được giới thiệu tại sân khấu ngoài trời lớn nhất trong khu tổ hợp Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Ngày 24/3, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức “Tuần lễ khởi động Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022” với chuỗi các hoạt động đa dạng, nội dung phong phú.

Trong đó có thể kể đến chương trình nghệ thuật truyền thống đặc biệt “Nhớ Hội An” tại sân khấu ngoài trời Dubai Millennium Amphitheater với sức chứa hơn 2.000 người, chương trình “Tuần lễ ẩm thực Quảng Nam” giới thiệu các món ăn đặc sắc của Quảng Nam đến bạn bè quốc tế, chương trình “Vẽ lên sắc màu Hội An” thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia tại Nhà Triển lãm Việt Nam.

“Tuần lễ khởi động Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách tại thị trường Trung Đông, đến với Quảng Nam, hưởng ứng chương trình Việt Nam mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới vào ngày 15/3.

Phát biểu khai mạc chương trình “Nhớ Hội An,” Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” năm 2022 dự báo là năm khởi sắc ngành du lịch Việt Nam, đánh dấu việc mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới hiệu quả và bền vững, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi lễ khai mạc “Tuần lễ khởi động Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022,” bà Phùng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Nhà Triển lãm Việt Nam nhấn mạnh vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền Trung và toàn quốc.

Nhà Triển lãm Việt Nam do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận hành sẽ tăng cường triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời kết nối và khai thác thị trường du lịch tiềm năng Trung Đông, đưa nơi đây trở thành một trong những thị trường gửi khách du lịch trọng điểm của Việt Nam.

Trong thời gian qua, Hội An, Quảng Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế nhắc đến như Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng Hội An là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2019 và 2021; là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022.

Do đó, việc tổ chức Tuần lễ khởi động Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022 nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hội An, Quảng Nam nói riêng tại EXPO 2020 Dubai sẽ góp phần thực hiện hóa mục tiêu mục tiêu chung của ngành du lịch phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó chào đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, đưa ngành du lịch Việt Nam khởi sắc trở lại sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Đây cũng là dịp để ngành du lịch Việt Nam khẳng định với bạn bè, du khách quốc tế đã sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại.

Cũng trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ khởi động Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022 được triển khai tại EXPO 2020 Dubai, Nhà Triển lãm Việt Nam tổ chức chương trình “Vẽ lên sắc màu Hội An” và “Tuần lễ quảng bá ẩm thực Quảng” đã và đang thu hút nhiều khách nước ngoài, đặc biệt là bạn bè Trung Đông đến thăm và trải nghiệm.

Hình ảnh Hội An lung linh và sinh động qua góc nhìn của bạn bè quốc tế, đặc biệt là những bức tranh đầy màu sắc đến từ các du khách nhí.

Bên cạnh đó, hình ảnh phong cảnh Quảng Nam thanh bình và tươi đẹp được trình chiếu tại Nhà Triển lãm Việt Nam đã gây ấn tượng và mang lại nhiều cảm xúc với nhiều du khách quốc tế đến tham quan Nhà tại EXPO 2020 Dubai.