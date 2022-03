Du lịch thể thao: Lĩnh vực đầy tiềm năng

(GLO)- Du lịch thể thao liệu có trở thành loại hình thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói” khi Gia Lai đang sở hữu rất nhiều tiềm năng, lợi thế để khai thác, phát triển sản phẩm này.





Chèo sup là hình thức vừa vận động thân thể, vừa thư giãn tinh thần. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2022, ngành du lịch tỉnh tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm (nhảy dù, leo núi) tại núi lửa Chư Đang Ya, trekking xuyên rừng, thác trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Trước đó, đầu năm 2018, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội tổ chức khảo sát núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) để tìm phương án xây dựng tour du lịch hấp dẫn này. 3 phi công dù lượn đã đi bộ lên đỉnh núi lửa và thực hiện 4 chuyến bay xuống bãi đáp dưới chân núi. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 3-20 phút tính từ thời điểm cất cánh đến hạ cánh. Các phi công cho rằng Chư Đang Ya là địa điểm có cảnh quan hùng vĩ rất thuận lợi để phát triển môn thể thao dù lượn. Từ trên cao, du khách có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới với những ngôi làng Jrai bên miệng núi lửa độc đáo. Đặc biệt, nếu tổ chức vào dịp diễn ra lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya hàng năm thì càng tăng thêm sức hút. Đây cũng là thời điểm lý tưởng với thời tiết mùa khô, trời trong xanh và lượng gió ổn định. Đề cập vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và một số lý do nên tour du lịch nhảy dù lượn vẫn chưa được định hình. Tuy nhiên, khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch thể thao, trong đó có bộ môn dù lượn sẽ là ưu tiên của ngành du lịch trong thời gian tới, để làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh.



Gia Lai đã và đang sở hữu một số loại hình du lịch thể thao có sức hút lớn đối với du khách. Hai tuyến đi phổ biến hiện nay là trekking thác 50-nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và chinh phục đỉnh Chư Nâm-nóc nhà phía Tây của tỉnh. Cùng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng các điểm đến và nỗ lực của những đơn vị làm tour, các cung đường trekking này đã giảm dần độ khó để phù hợp với nhiều đối tượng du khách, trong đó có cả trẻ em. Chỉ cần một chuyến đi, du khách ít nhiều có thể tự kiểm tra được sức khỏe của bản thân.



Từ năm 2020, du lịch thể thao tại Gia Lai còn có thêm loại hình chèo sup (thuyền bằng cao su bơm hơi) ở những nơi có mặt nước thoáng, rộng. Vận động nhẹ nhàng trên sóng nước, ngắm khung cảnh hùng vĩ mà đầy thơ mộng khiến loại hình này thu hút rất đông bạn trẻ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều đơn vị tham gia khai thác loại hình du lịch đầy tiềm năng này. Anh Vũ Đức Thu Ân (làng Ốp, TP. Pleiku) là người đầu tiên mạnh tay đầu tư sup để khai thác du lịch. Giá mỗi chiếc sup dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Theo anh Ân, đây là môn thể thao đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, phối hợp vận động toàn thân như tay, chân, eo, hông. Chèo sup thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh và vóc dáng săn chắc. Ở các thành phố lớn, chèo sup trở thành môn thể thao phổ biến bên cạnh các môn như chạy bộ, đạp xe với các hội nhóm đông đảo. “Khi kết hợp với du lịch, du khách không chỉ được vận động thân thể mà còn được thư giãn về tinh thần. Gia Lai có nhiều “hồ trên núi” với khung cảnh hùng vĩ, thiên nhiên trong lành rất phù hợp cho hoạt động du lịch thể thao này”-anh Ân cho biết.

Đoàn du khách leo núi chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc



Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh hiện có 2 tour liên quan đến thể thao, đó là tour leo núi và du lịch thể thao xuyên rừng kết hợp tìm hiểu văn hóa bản địa. Với nhiều dạng địa hình khác nhau, Vườn Quốc gia khai thác các tour phù hợp với nhiều đối tượng như: tổ chức trò chơi team building, leo núi, chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh, tắm suối, câu cá, đi bộ, đạp xe theo các tuyến đường mòn trong rừng, chụp ảnh. Khách du lịch là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, hay những người chơi thể thao hàng ngày, thậm chí cả những người lớn tuổi đều có thể chọn một loại hình phù hợp để “thử sức”.



Sau một thời gian ngừng đón khách để phòng-chống dịch bệnh, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã bắt đầu tái khởi động các hoạt động du lịch. Hè này, nếu muốn thưởng con trẻ một kỳ nghỉ ngắn, được vận động thân thể, chạm vào thiên nhiên, phụ huynh nên nghĩ tới tour du lịch thể thao với vô vàn những điều kỳ thú đang chờ đón. Và không chỉ có trẻ con, người lớn cũng rất cần một hành trình du lịch như vậy để vừa kiểm tra sức khỏe, vừa khám phá thiên nhiên tươi đẹp, những thắng cảnh kỳ vĩ ngay trên quê hương mình.



HOÀNG NGỌC