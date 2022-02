Nhiều trải nghiệm mới, du lịch Tây Ninh khởi sắc những ngày đầu xuân

Nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo, quần thể du lịch núi Bà - Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh) đón dòng khách nườm nượp đổ về tham quan, chiêm bái ngay từ những ngày đầu năm Nhâm Dần.

Chị Nga chia sẻ: “Cả năm rồi mới được trở lại lễ Bà vì dịch dã khiến hoạt động đi lại ngưng trệ. Nhưng đến đây, thấy mọi thứ như được khoác áo mới. Núi Bà năm nay còn đẹp hơn năm ngoái, nhiều điểm tham quan hơn. Công trình tượng Phật Bà được hoàn thiện thật sự ấn tượng. Cảnh quan được đầu tư trang trí hết sức công phu.”

Đó cũng là nhận định chung của nhiều du khách hành hương về Núi Bà Đen năm nay, trước những trải nghiệm mới ở khu vực đỉnh núi, bên cạnh quần thể chùa Bà linh thiêng có tự bao đời.

Điểm nhấn ấn tượng nhất Tết này là cụm công trình tâm linh gồm Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, hệ thống các đĩa nước trải dài từ chân tượng xuống khu vực bên dưới và khu trưng bày, triển lãm Phật giáo quy mô 4 tầng dưới chân tượng.

Toàn bộ cụm công trình lấy tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn làm trung tâm, có thiết kế giống như một đóa hoa sen trên đỉnh thiêng huyền thoại. Từ những cánh sen đó, thác nước đổ xuống thanh khiết chảy tràn về 5 đĩa nước lớn – hình ảnh cách điệu của những cánh sen, được sắp đặt thấp dần về phía Đông, tượng trưng cho Ngũ hành tương sinh, như hiện thân cho sự lan tỏa của từ bi, của chân thiện mỹ tới chúng sinh.

Tâm điểm của cụm công trình - Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững ngự tọa giữa cảnh sắc tươi đẹp trên đỉnh núi. Với tổng chiều cao 72m, được tạo tác từ 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của Châu Âu. Năm 2020, Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”. Xung quanh Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là bốn bức tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đồng với vẻ ngoài uy vũ.

Có tổng diện tích lên tới 4,410 m2, bên trong khối đế chân Tượng Phật Bà là các phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật Phật giáo…, đưa du khách du hành tới thế giới của đạo Phật qua nhiều tác phẩm nghệ thuật được chế tác, phục dựng tinh xảo và trưng bày theo những cách thức và công nghệ hiện đại, độc đáo.

Trong đó, tầng 1 là trung tâm triển lãm, trưng bày hàng trăm pho tượng Phật và điểm nhấn là mái vòm với hệ thống chiếu phim 3D mapping. Hành lang tầng 1 trưng bày các tác phẩm tranh và phù điêu Phật Giáo. Đặc biệt, tại khu vực Đại sảnh Mái Vòm Tầng 1, du khách có cơ hội tìm hiểu và khám phá về Vũ trụ trong quan niệm của Phật Giáo thông qua công nghệ chiếu phim video 3D mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới.

Không gian tầng 3 trưng bày các phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng Phật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Cùng với đó là các tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ các cổ vật trong kiến trúc Phật giáo bằng gỗ, đá có niên đại từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII.

Trong khi đó, tầng 2 là không gian trưng bày nghệ thuật Phật Giáo công nghệ hình ảnh 3 chiều (Hologram) và đặt các trụ Kinh Luân (bánh xe cầu nguyện). Tầng 4 lưu giữ và trưng bày Xá lợi Phật nguyện cầu quốc thái dân an.



15.000 bông tulip to, nhiều màu sắc lạ tạo nên điểm check-in được yêu thích nhất tại núi Bà Tết này.

Cùng với đó, hệ thống các đại cảnh, tiểu cảnh kết tạo từ hoa tươi và những sườn núi rực rỡ sắc hoa trạng nguyên, xác pháo, thường xuân, cẩm tú cầu, phi yến… nở bừng. Không khí Xuân núi Bà khiến du khách càng thêm phần hứng khởi trong hành trình du ngoạn cầu an ở miền đất linh thiêng này.

Đại diện Sun World BaDen Mountain cho biết: “Năm nay, lượng khách đến với Sun World BaDen Mountain ngay từ những ngày đầu năm đã lên tới hàng chục ngàn lượt mỗi ngày. Cụ thể, tính từ mồng 1 đến sáng mồng 4 Tết, khu du lịch đã đón hơn 150.000 lượt khách ghé thăm”.

Lượng khách tăng sau hai năm dài hầu như không được đón khách vì dịch bệnh, với người làm du lịch, đây là những tín hiệu hết sức vui mừng cho sự hồi sinh của ngành.

Tin tích cực từ nhiều điểm đến khác trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam cũng đem đến cho du lịch Việt một sự khởi sắc đầu xuân. Ngày 3.2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần), Vũng Tàu đón hơn 40.000 lượt khách, tăng gần 150% so với Tết năm ngoái. Đảo Phú Quốc tính từ 29 Tết đến mồng 4 Tết Nhâm Dần cũng đã xác lập con số 66.991 lượt khách. Những miền nắng ấm phương Nam đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh hơn so với các điểm đến phía Bắc- nơi thời tiết năm nay rét buốt, hay so với khu vực miền Trung nhiều nơi có mưa lạnh.

Riêng tại quần thể du lịch núi Bà Tây Ninh, mùa lễ chùa Bà còn tiếp tục kéo dài suốt tháng Giêng tới hết tháng Hai âm lịch. Với nhiều trải nghiệm mới như hiện nay tại Sun World BaDen Mountain, lượng khách được kỳ vọng sẽ đem tới cho du lịch Tây Ninh một năm tăng trưởng tích cực.