Hội An lọt top điểm đến lãng mạn nhất thế giới nhân ngày Valentine

Nhân ngày Valentine, tạp chí Time Out lựa chọn phố cổ Hội An xếp thứ 9 trong top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới.

Từ những thiên đường biển đảo cho tới những thành phố quyến rũ hay thị trấn sôi động, các biên tập viên của Tạp chí chuyên du lịch và văn hóa của Anh - Time Out đã chọn ra 21 điểm đến được cho là lãng mạn nhất trên thế giới dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine tới đây.

Theo Time Out, trong một thế giới không ngừng thay đổi và biến động, du khách vẫn tìm thấy nhiều địa điểm lãng mạn để khám phá và tận hưởng. Đây là những điểm đến hứa hẹn cho các cặp đôi nhiều trải nghiệm tràn ngập yêu thương.

Trong top 21 điểm đến, thành phố Montreal của Canada đứng ở vị trí đầu tiên. Châu Á có 4 đại diện là cố đô Kyoto, phố cổ Hội An, đảo quốc Maldives và thành phố cổ bên hồ Udaipur.

Năm nay, phố cổ Hội An đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Time Out mô tả, một buổi hẹn hò lý tưởng ở Hội An sẽ là chuyến dạo bộ vào chiều hoàng hôn len lỏi qua các con phố lớp lớp nhà cổ rêu phong và treo đầy đèn lồng hoặc trải nghiệm ngồi thuyền gỗ thả hồn theo dòng nước trên sông Hoài.

Phố cổ Hội An lung linh, đưa du khách về với không gian phố thị 100 năm trước. Ảnh: DL

Đô thị cổ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, với nhiều điểm tham quan như Chùa Cầu, bến thuyền sông Hoài, chợ Hội An, nhà cổ Tấn Ký hay hội quán Triều Châu.

Ngồi trên con thuyền nhỏ lướt êm đềm qua những dãy phố, làng nghề hai bên bờ sông là một trải nghiệm thú vị cho các đôi. Năm 2019, phố cổ Hội An được tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới.

Ngoài ra, trong danh sách của Time Out còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên thế giới như Venice (Ý), Marrakech (Ma-rốc), Kyoto (Nhật Bản), Praha (Cộng hòa Séc), Zanzibar, Thác Niagara (Canada/Mỹ), Iceland, hồ Malawi, Paris (Pháp), Maldives, Las Vegas (Mỹ), Ljubljana (Slovenia), Hawaii (Mỹ), St. Petersburg (Nga), Greenland, đảo Bora Bora, Udaipur (Ấn Độ) và Lisbon (Bồ Đào Nha).