Đà Nẵng đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch trong tình hình mới

Khách du lịch tham quan chùa Linh Ứng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ngày 16/2, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố về tình hình hoạt động của ngành và triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết năm 2022, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành; rà soát, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, đề án trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch phù hợp với các điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố như, Đề án cơ cấu lại ngành du lịch Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển kinh tế ban đêm của Đà Nẵng và các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị…

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, du lịch nghỉ dưỡng, hồi phục và chăm sóc sức khỏe; du lịch gắn với văn hóa truyền thống, du lịch trở về thiên nhiên, môi trường trong lành, yên tĩnh (du lịch sinh thái rừng, biển, nông nghiệp, nông thôn); du lịch qua thế giới ảo; du lịch tìm về chính mình (du lịch trải nghiệm) sẽ là những loại hình phù hợp với thời kỳ hậu COVID-19.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2025 và năm 2022, ngành du lịch thành phố phấn đấu số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng từ 20-22%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 40 đến 41%/năm; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 20 đến 22%/năm.

Riêng trong năm 2022, thực hiện chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội," ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020); trong đó khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt 3,32 triêu lượt, tăng 3 lần.

Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 ngàn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,7 lần so với năm 2020).

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, ngành du lịch thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch bằng các giải pháp, biện pháp đồng bộ tại từng cơ sở kinh doanh du lịch, bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh đồng thời khôi phục hoạt động du lịch an toàn và hiệu quả.

Ngành tập trung triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19, quy trình đón và phục vụ khách (có lồng ghép biện pháp phòng, chống địch); quy trình xử lý sự cố y tế tại cơ sở kinh doanh du lịch; kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động du lịch.



Người dân Đà Nẵng tham quan, thưởng lãm cảnh đẹp tại chùa Nam Sơn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đồng thời, ngành tập trung khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm "chủ động-thích ứng-linh hoạt" và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động du lịch như phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế; định hướng tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong tình hình mới (bối cảnh vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa khai thác kinh doanh).

Bên cạnh đó, ngành tổ chức một số lễ hội sự kiện đặc sắc và chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách như, dự kiến tổ chức Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ hội ánh sáng, cùng các chương trình kích cầu du lịch, liên kết các hoạt động của chương trình năm du lịch Quảng Nam.

Ngành du lịch Đà Nẵng sẽ thực hiện một số nội dung thí điểm và chuẩn bị sản phẩm du lịch mới để thu hút khách như các sản phẩm du lịch đô thị gắn với kinh tế đêm; các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; sản phẩm du lịch đường thủy; sản phẩm du lịch vui chơi giải trí, mua sắm, hội nghị hội thảo (MICE).

Cùng với đó là các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến, liên kết hợp tác du lịch trong và ngoài nước để phát triển du lịch; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước và chuẩn bị nguồn nhân lực du lịch.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và các đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng đã có các trao đổi, kiến nghị đề xuất để cùng ngành du lịch thành phố chung tay sớm phục hồi du lịch hiệu quả trong tình hình mới; đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế trọng điểm của thành phố, đây là một ngành kinh tế tổng hợp đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều ngành thì mới tổ chức thực hiện hiệu quả được. Thành phố cần khẩn trương phục hồi lại ngành du lịch để giải quyết một nhu cầu rất lớn về đời sống cho người dân đang gặp nhiều khó khăn trong hai năm qua do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành du lịch thành phố cần có các quy chế phối hợp cùng các ngành khác để ràng buộc về trách nhiệm nhằm thực hiện hiệu quả việc phục hồi du lịch, nhất là trong giai đoạn hiện nay việc phối hợp phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu để mở lại các hoạt động du lịch.

Đồng thời, các ngành cần tạo các điều kiện thuận lợi về hạ tầng và nguồn nhân lực cho du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường để thu hút khách du lịch trở lại.

Bí thư Thành ủy kỳ vọng với những ý kiến đóng góp, đề xuất các đơn vị, quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sự ủng hộ của các ngành, các doanh nghiệp, ngành du lịch thành phố sẽ sớm phục hồi trở lại và có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo.