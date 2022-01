An Giang: Khu du lịch quốc gia Núi Sam hoạt động trở lại từ 1/1/2022

Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc giao Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam khẩn trương triển khai kế hoạch thu phí trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định.



Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Chiều 31/12, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết Khu du lịch quốc gia Núi Sam (ở thành phố Châu Đốc) sẽ mở cửa đón khách tham quan, chiêm bái từ ngày 1/1/2022.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, hiện nay, địa phương đang yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các phường, xã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được phân công nhằm đảm bảo Khu du lịch quốc gia Núi Sam hoạt động trở lại trong trạng thái "bình thường mới" từ ngày 1/1/2022; từng bước thực hiện mục tiêu khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch… của thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung.

Để đảm an toàn trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe du khách nói riêng, cộng đồng nói chung, thành phố Châu Đốc yêu cầu, các địa phương, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế và phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho khách du lịch khi đến Châu Đốc, chuẩn bị cơ sở cách ly, điều trị khi có du khách mắc COVID-19…

Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc giao Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam khẩn trương triển khai kế hoạch thu phí trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định; tạo mã QR điểm kiểm dịch tại các chốt thu phí để quản lý khách vào khu du lịch và khai báo y tế.

Đơn vị quản lý chặt chẽ dịch vụ xe trung chuyển phục vụ du khách theo quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh. Khi kết thúc hành trình, xe phải được vệ sinh, khử khuẩn trước khi tiếp tục vận chuyển.

Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện khử khuẩn tại điểm tham quan trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định; trang bị dụng cụ khử khuẩn tại nhà vệ sinh công cộng.

Các đơn vị liên quan cần tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, dịch vụ thương mại, an ninh trật tự tại khu vực Núi Sam; kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, xả rác bừa bãi trong khu vực di tích; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, mê tín dị đoan, bói toán…

Lực lượng công an cần xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm nơi khách tham quan và khu vực nghỉ dưỡng… bảo đảm an ninh, an toàn cho môi trường du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, xây dựng điểm đến Châu Đốc "an toàn-thân thiện-chất lượng-hấp dẫn."

Núi Sam được công nhận là Khu du lịch quốc gia vào năm 2018, có diện tích khoảng 1.500 ha, gồm nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn cùng các quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng cấp quốc gia như miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang...

Đây được xem là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trung bình mỗi năm, Khu du lịch đón hơn 5 triệu lượt khách.