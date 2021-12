Top những địa điểm miền Bắc hot nhất không nên bỏ lỡ để đi du lịch trong dịp Tết Dương lịch

Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ bước qua một năm mới với kì nghỉ Tết Dương lịch 2022. Với 3 ngày nghỉ lễ năm nay, du khách miền Bắc có thể lựa chọn rất nhiều địa điểm du lịch đẹp, với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ để đón chào một năm mới với những điều may mắn và trải nghiệm thú vị.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Thủ Đô Hà Nội – Điểm đón lý tưởng

Thủ đô Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều người, đặc biệt vào những dịp lễ lớn thì đây trở thành trung tâm diễn ra những sự kiện có quy mô hoành tráng.



Nhiều bạn trẻ tranh thủ xuống phố trải nghiệm không khí ngày lễ trước kì nghỉ Tết Dương lịch 2022, cũng là giải đáp câu hỏi du lịch ở đâu Tết Dương lịch trong thời điểm dịch bệnh này. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện nay, do tác động bởi dịch bệnh nên đã có 8 quận vùng cam của Hà Nội cấm bán hàng ăn tại chỗ. Tuy nhiên, nếu muốn có những phút giây thư giãn và lưu lại những bức hình đẹp trong dịp Tết Dương lịch năm nay thì Hà Nội vẫn có rất nhiều điểm đến chờ bạn khám phá. Ngoài ra, bạn có thể đi dạo trên các con phố đi bộ, tham gia tham quan những địa điểm nổi tiếng như: Phố đi bộ Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, Hồ Tây...

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Hà Giang gợi ý không thể bỏ qua

Hà Giang là một trong những địa điểm chơi Tết dương lịch hấp dẫn ở miền Bắc bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn là người ưa khám phá, yêu thích sự bình yên thì Hà Giang là điểm đến lý tưởng cho chuyến nghỉ lễ của bạn. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian núi đá, gió trời mát mẻ cùng với người dân thân thiện, mến khách xua tan mọi lo âu của cuộc sống thường ngày.

Du lịch Hà Giang dịp Tết dương lịch bạn không chỉ được chiêm ngưỡng bạt ngàn sắc hoa, mà còn được hòa mình vào những bản làng, chợ phiên và thưởng thức những sản vật vùng cao. Khám phá phố cổ Đồng Văn nằm giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao quanh. Hoặc tham quan núi đôi Cô Tiên, cổng trời Quản Bạ, chinh phục đường đèo Hạnh Phúc, đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng – sống mũi con ngựa huyền thoại và không quên đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú để bao quát phong cảnh xung quanh.



Du lịch ở dâu Tết Dương lịch?. Hà Giang là gợi ý hấp dẫn cho chuyến du lịch dịp Tết Dương lịch. Ảnh: vntrip

Trong kì nghỉ Tết Dương lịch năm nay, du khách đến Hà Giang không thể bỏ qua phố cổ Đồng Văn. Nơi đây hội tụ của những ngôi nhà cổ theo kiến trúc người Hoa có mái lợp ngói âm dương.

Sự hiện diện của khu phố này giống như chốn kinh kỳ giữa miền cao nguyên với khoảng 40 nóc nhà quần tụ. Một ngày ở phố cổ Đồng Văn trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Với sự thay đổi màu sắc đầy bất ngờ, phảng phất váy áo rực rỡ của đồng bào Tày, Mông, Hoa, Nùng, Ráy,…Hòa quyện cùng ánh nắng vàng rực và những gam màu xám của các ngôi nhà. Tất cả tạo nên bức tranh trọn vẹn của phố núi vùng cao.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Mai Châu, Hòa Bình – Điểm đến hấp dẫn ngày Tết dương lịch

Mai Châu, Hòa Bình là một trong những điểm đến hút khách vào dịp nghỉ Tết dương lịch. Tới Mai Châu vào dịp này bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, dễ chịu và chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc của hoa đào, hoa mận.



Du lịch ở đâu Tết Dương lịch? Mai Châu, Hòa Bình-điểm đến bình yên lý tưởng dành cho du khách dịp Tết Dương lịch. Ảnh: vntrip

Bản Lác là một trong những điểm đến hấp dẫn bạn không nên bỏ qua khi khám phá vẻ đẹp văn hóa Mai Châu. Những ruộng bậc thang xanh mướt, ngôi nhà sàn với thiết kế độc đáo đã tạo nên nét đặc trưng cho vùng đất này. Bên cạnh đó, ghé thăm Mai Châu bạn còn được tham gia những điệu múa xòe, đốt lửa trại, nhảy sạp, thưởng thức thịt lợn rừng nướng…

Trong những ngày cuối năm, Mai Châu (Hòa Bình) là nơi luôn yên bình, tĩnh lặng. Nơi giúp để bạn rời xa cái ồn ào của phố thị và hòa mình vào thiên nhiên núi rừng để tận hưởng phút giây thư giãn sau một năm làm việc căng thẳng.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Sapa-điểm đến chiều lòng du khách

Với thời tiết 4 mùa mát mẻ, dễ chịu, khung cảnh thiên nhiên và con người như hòa với nhau, như bức tranh thủy mặc, đặc sản nơi đây có thiên nhiên hùng vĩ, chợ tình đặc sắc hay cùng nhau đi "săn mây"đều là những đặc sản của thị trấn miền núi xinh đẹp này… Tất cả những điều đó làm nên những nét riêng ở Sapa, luôn lấy lòng để níu chân du khách bấy lâu nay.

Dự báo thời tiết trời Sapa thường biết cách chiều lòng người: Thường không mưa, không băng giá, rét buốt, nhưng vẫn có thể có tuyết rơi hoặc băng tuyết rất thú vị.



Thị trấn mù sương hút khách trong dịp Tết dương lịch. Ảnh: trainghiemsapa

Đến với Sapa trong những ngày nghỉ lễ, du khách có thể trải nghiệm và khám phá các món ăn đặc sản của Sapa như: thắng cố, cá hồi vân, các món nướng... Còn gì tuyệt vời hơn khi trong tiết trời đông giá lạnh, cùng trải qua một chuyến du lịch với người thân và gia đình trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch sắp tới, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi chơi tại Sapa và trải nghiệm những điều ấn tượng kể trên bạn nhé.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Đi chơi đâu ở miền Bắc dịp Tết dương lịch tuyệt nhất? Cách Hà Nội khoảng 60km, Tam Đảo luôn là điểm nghỉ dưỡng được nhiều người yêu thích. Nổi tiếng với khí hậu 4 mùa trong ngày, buổi sáng lành lạnh sương mù, trưa trời hửng nắng, chiều heo may mùa thu và tối lạnh giá sương mù.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch? Đó là nên đi du lịch Tam Đảo. Nếu bạn đi vào thời điểm rét đậm, nhiệt độ xuống thấp thì có khả năng bạn còn được xem tuyết rơi hay cây cối đóng băng. Tuy nhiên trời lạnh thì dễ cảm cúm nên hãy mang phòng theo thuốc cảm cúm hạ sốt đi nha.



Tam Đảo, Vĩnh Phúc với nhiều điểm tham quan thu hút giới trẻ dịp Tết Dương lịch năm nay. Ảnh: dulichvinhphuc

Những điểm tham quan bạn không nên bỏ qua như: Nhà thờ, tháp truyền hình, đền Bà chúa thượng ngàn, thác Bạc…

Nhà thờ cổ Tam Đảo: Điểm vui chơi nổi tiếng nhất Tam Đảo là nhà thờ cổ. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp với chiều dài 26m và chiều rộng là 11m. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt xuống để bao quát cả thị trấn nhỏ xinh đẹp. Đây cũng là nơi được rất nhiều bạn trẻ ưa thích và lựa chọn để chụp ảnh cưới.

Thác Bạc: Thác Bạc có lẽ là điểm du lịch hút khách bậc nhất ở Tam Đảo. Từ trung tâm của thị trấn bạn rẽ xuống một lối mòn để xuống thung lũng sâu. Những dòng nước lấp lánh tuôn ra từ núi như tên gọi của thác. Tại đây bạn có thể thoải mái chụp ảnh, vui đùa với làn nước trong xanh.

Chùa vàng Tam Đảo: Chùa Vàng Tam Đảo nằm rất gần với đền bà chúa Thượng Ngàn, là ngôi chùa nổi tiếng ở Tam Đảo với thiết kế đẹp và linh thiêng để bạn tới cầu mong những điều an lành.

Tháp truyền hình: Nằm ở độ cao 1.375 m tháp truyền hình cao 93m là điểm tham quan hấp dẫn ở Tam Đảo không chỉ bởi sự độc đáo của tháp và còn bởi vẻ đẹp của đường lên. Dọc hai bên đường là hoa lan, hoa cúc quỳ cùng các loại hoa rừng khác tạo nên một cảnh vật tươi sáng đầy màu sắc.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn: Bạn có thể leo khoảng 200 bậc đá để lên đền Bà Chúa Thượng Ngàn, một nơi lưu giữ vẻ đẹp vừa cổ kính hoang sơ lại thơ mộng lãng mạn chỉ có trong truyền thuyết.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Ninh Bình - "Hạ Long trên cạn"

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến vừa có nhiều cảnh đẹp, vừa là nơi tâm linh để có thể cầu may mắn vào dịp đầu năm thì Ninh Bình chính là nơi mà bạn không nên bỏ qua. Ninh Bình sở hữu ngôi chùa mang tên Bái Đính – ngôi chùa có nhiều kỷ lục nhất Việt Nam: chuông to nhất, nhiều tượng La Hán nhất, chùa lớn nhất, tượng phật to nhất, khuôn viên rộng nhất.

Nằm trên ngọn núi cao, trải qua gần 1.000 năm lịch sử nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn giữ nguyên được sự tĩnh lặng, linh thiêng minh chứng cho sức sống bền bỉ của đạo Phật ở Việt Nam.



Cố đô Hoa Lư là gợi ý tuyệt vời cho chuyến du dịp Tết Dương lịch 2022. Ảnh: cattour

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt với những du khách không muốn đi xa, e ngại dịch bệnh thì đi du lịch Tết Dương ở Ninh Bình là một giải pháp tốt.

Đến Ninh Bình bên cạnh chùa Bái Đính, du lịch Ninh Bình vào dịp Tết Dương lịch, hãy trải nghiệm lên thuyền và xuôi theo dòng nước, qua các dãy núi đá vôi để ngắm nhìn những ruộng lúa hai bên đường, đạp xe quanh những con đường hay chinh phục những đỉnh núi cheo leo ở Tam Cốc Bích Động. Bạn chắc chắn sẽ mê mẫn với hình ảnh dòng sông Ngô Đồng uốn lượn qua những ngọn núi tầng tầng lớp lớp hùng vỹ.

Cũng đừng quên đến Tràng An để được thả mình vào một vùng non nước, mây trời hoà quyện nhé. Nơi đây có tới 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang động, mỗi hang một vẻ đặc trưng như tên gọi, các hang có nhiều nhũ đá biến đổi, nước chảy ra từ trần hang làm không khí trong hang siêu mát lạnh. Dưới nước, hàng trăm nghìn cây rong vươn lên tạo cảnh giống một rừng hoa.

Ngoài ra đi du lịch Ninh Bình bạn còn được thưởng thức những đặc sản hấp dẫn được chế biến từ thịt lợn rừng, thịt bò tái kiến đốt...

Hy vọng, với những thông tin tư vấn ở trên sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc câu hỏi đi du lịch ở đâu Tết Dương lịch. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Mộc Châu hoa mận chuẩn bị bung lụa chờ du khách



Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Các bạn trẻ có thể thỏa thích sáng tạo sống ảo tại rừng hoa mận Mộc Châu

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển, Mộc Châu sở hữu bầu không khí trong lành, khoáng đạt. Đến du lịch Mộc Châu tại vùng Tây Bắc những ngày mùa đông, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa mận-loài hoa đặc trưng ở cao nguyên Mộc Châu. Những rừng hoa mận trắng xóa nơi đây tạo nên một khung cảnh lãng mạn như Châu Âu mùa tuyết rơi. Khi nhiệt độ cao thì hoa mận sẽ nở sớm và ngược lại nếu tiết trời lạnh thì hoa mận sẽ nở muộn. Mùa hoa mận Mộc Châu không mọc theo kiểu lẻ tẻ mà thường nở rộ cả một đồi, cả một thung lũng bao la.

Mộc Châu bắt đầu từ cuối tháng 12, đúng dịp Tết Dương lịch và bước sang năm mới tháng 1-tháng 2 là hàng nghìn cây mận với nụ hoa chuẩn bị bung lụa, trắng xóa cả núi đồi Tây Bắc khiến du khách như mê, lạc vào cõi tiên.



Du lịch ở đâu Tết Dương lịch: Hoa mận chuẩn bị bung lụa đón chờ du khách tại Mộc Châu.

Đến với Mộc Châu tại thung lũng Nà Ka ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu, du khách sẽ đắm chìm trong không gian của hoa mận. Một vùng rộng lớn được phủ màu trắng tinh khôi bởi hoa Mận. Bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen - thị trấn Nông Trường, thung lũng Mu Náu - thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ...cũng tương tự.

Một trong những nương mận thu hút nhiều người đến thăm quan, chụp ảnh là của gia đình anh Quàng Văn Biên, bản Hôm (xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La). Nương mận của gia đình anh Biên rộng khoảng 4000m2, cây nào, cây nấy chi chít hoa mận nở trắng ngần.

Cung đường lên Mộc Châu khá bụi và có nhiều đoạn nguy hiểm, khung cảnh chưa đặc sắc, vì thế phương tiện di chuyển hợp lý nhất là xe ô tô. Du khách có thể đi xe cá nhân hoặc đi xe khách. Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển ra bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm… bắt xe khách limousine, thời gian xe chạy trung bình 4 tiếng.