Khởi đầu mới cho du lịch Việt Nam

Việc Phú Quốc đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên theo hình thức thí điểm "hộ chiếu vắc-xin" được xem là tín hiệu mới, mở ra chặng đường tiếp theo trong lộ trình khôi phục ngành du lịch sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Ngày 20-11, đoàn 204 khách quốc tế đến từ Hàn Quốc đã nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), bắt đầu chuyến du lịch tại đảo ngọc.

Đánh dấu sự hồi phục

Đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Phú Quốc sẽ trải nghiệm theo chương trình trọn gói 4 ngày 3 đêm tại Vinpearl. Tour đầu tiên thí điểm theo chương trình "hộ chiếu vắc-xin" này do Công ty Du lịch Marketing Highland và hãng hàng không VietJet phối hợp cùng đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc thực hiện.

Phát biểu tại lễ chào đón, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, khẳng định việc Phú Quốc đón khách quốc tế trở lại được xem là sự kiện mở đầu, chính thức công bố Việt Nam đã mở cửa lại thị trường quốc tế với bạn bè thế giới. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình dần hồi phục và mở cửa lại toàn bộ ngành du lịch Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, đây là nỗ lực rất lớn của ngành du lịch Việt Nam và chính quyền tỉnh Kiên Giang lẫn TP Phú Quốc. "Chuyến bay này đem lại nhiều hứa hẹn cho ngành du lịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm thích nghi, an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc" - ông Hưng nói.

Sau chuyến bay này, dự kiến nhiều chuyến khác sẽ đến Phú Quốc trong tháng 12 và đầu năm 2022. Phú Quốc đặt mục tiêu có thể đón và phục vụ tới 400.000 khách du lịch nội địa và quốc tế trong giai đoạn cuối năm nay.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho rằng đây không chỉ là sự kiện góp phần quảng bá, mở ra hy vọng mới cho thị trường du lịch quốc tế và tiềm năng đầu tư tại TP Phú Quốc, mà còn là động lực thúc đẩy sự hồi sinh du lịch nội địa, hồi phục kinh tế. Để chủ động triển khai đón khách quốc tế trở lại, tỉnh Kiên Giang đã ưu tiên tiêm vắc-xin cho toàn bộ người dân TP Phú Quốc; chỉ đạo các ngành và chính quyền TP Phú Quốc rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách chu đáo, an toàn…

Là doanh nghiệp tham gia đón đoàn khách quốc tế đầu tiên, bà Lê Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty Vinpearl Discovery & VinOasis, cho biết trong việc nỗ lực khôi phục du lịch Phú Quốc và góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế xanh, Vinpearl đã có chiến lược phục hồi hoạt động kinh doanh một cách bài bản, đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp từ các thị trường quốc tế.

Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc điều hành hãng hàng không VietJet, cam kết hãng này sẵn sàng tham gia các chương trình mở cửa du lịch, cũng như khai thác trở lại toàn bộ mạng bay quốc tế đưa du khách quốc tế tới Việt Nam và Phú Quốc nói riêng.



Những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hoàng Dương

Chậm chân sẽ mất cơ hội

Việc Phú Quốc và trước đó là Quảng Nam cũng đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên đem lại kỳ vọng khôi phục cho ngành du lịch Việt Nam. Đến thời điểm này, đã có 5 địa phương được Chính phủ đồng ý triển khai thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình "hộ chiếu vắc-xin", gồm Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Mới đây, UBND TP HCM cũng có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép đón khách quốc tế theo chương trình này, triển khai từ tháng 12-2021. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, TP HCM sớm đón khách quốc tế sẽ là bước đi tiếp theo trong lộ trình khôi phục ngành du lịch, bởi thành phố không chỉ là trung tâm cung cấp nguồn khách cho cả nước mà còn là điểm đến cần trở lại để cạnh tranh với những điểm đến du lịch khác ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, phân tích hiện một số điểm đến như Phú Quốc sẽ thuận lợi đón chuyến bay thuê bao đưa khách quốc tế, trong khi các chuyến bay thương mại quốc tế sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vì vậy, TP HCM đón khách quốc tế trở lại rồi từ đó đưa khách tới những điểm đến khác như Phú Quốc, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng.

"Đặc biệt, TP HCM có thế mạnh về đón khách kinh doanh, công vụ, khách MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch), Việt kiều và lâu nay vốn cạnh tranh với những điểm đến khác trong khu vực như Singapore, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia)… Mở lại điểm đến TP HCM trong lộ trình đón khách quốc tế sẽ tạo đòn bẩy cho các địa phương khác và cả vùng cùng sớm khôi phục. Nếu chúng ta chậm chân đón khách sẽ mất cơ hội" - ông Y Yên nói.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận 10.614 người nhập cảnh, chiếm 94,6% cả nước. TP HCM có cơ hội rất lớn khôi phục thị trường quốc tế nếu triển khai đón dòng khách dự báo gia tăng qua cảng này.



Đoàn khách quốc tế dạo phố cổ Hội An trên những chiếc xích lô. Ảnh: Trần Văn

Hội An đón 50 khách quốc tế đầu tiên

Sáng 20-11, 50 du khách quốc tế đang ở Việt Nam du lịch theo chương trình "hộ chiếu vắc-xin" đã có chuyến tham quan khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan di sản văn hóa thế giới này sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chào mừng sự kiện quan trọng này, lãnh đạo UBND TP Hội An, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã gặp gỡ, tặng quà cho du khách. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, kỳ vọng đây là một cú hích lớn, tạo động lực để ngành du lịch của tỉnh phục hồi.

Trước đó, ngày 17 và 18-11, 2 đoàn khách quốc tế với 159 người đã đến Quảng Nam du lịch, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Hoiana (huyện Duy Xuyên).

Tr.Thường