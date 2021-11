Du lịch Ninh Bình dự kiến khởi động trở lại vào trung tuần tháng 11

Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 90% người từ 18 tuổi trở lên, đây là tiền đề quan trọng để du lịch tỉnh Ninh Bình hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Là địa phương được chọn đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2021, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện, nhằm góp phần quảng bá du lịch của Việt Nam nói chung, của Ninh Bình nói riêng.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến địa phương phải dừng nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ.

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;” căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Ninh Bình đã triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Kế hoạch số 180/KH-UBND ban hành mới đây của Ninh Bình xác định triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi, phát triển trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; tập trung thu hút khách du lịch nội địa làm chủ đạo.

Trước mắt, trong quý 4 năm nay, toàn tỉnh phấn đấu đón 10.000 lượt khách du lịch nội tỉnh, đồng thời tổ chức thí điểm đón khách du lịch từ các tỉnh, thành. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trên, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP; tuân thủ nghiêm các yêu cầu, biện pháp an toàn phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đề ra các giải pháp, lộ trình cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và khả thi để triển khai ngay; theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 để chủ động thực hiện hoặc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh Ninh Bình đề ra các phương án đón khách du lịch giai đoạn cuối năm 2021.

Dự kiến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh mở cửa, đón tiếp du khách từ ngày 15/11/2021. Trong đó, từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 đón khách du lịch nội tỉnh; từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021, tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín, an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức.

Tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch; ưu tiên thực hiện nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động tại các khu, điểm, đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng phòng, chống COVID-19 của quốc gia, hệ thống đánh giá an toàn COVID-19 để theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của du khách, người dân về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có chứng nhận tiêm vaccine, phù hợp với hệ thống công nhận quốc gia, quốc tế.

Ninh Bình tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch; triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “du lịch Ninh Bình an toàn, hấp dẫn.”

Tỉnh khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói sản phẩm kích cầu với các ưu đãi, cam kết về chất lượng và đảm bảo an toàn trong quá trình du lịch.

Địa phương hỗ trợ doanh nghiệp kết nối lại thị trường, tiếp cận thị trường, xúc tiến bán sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, các khu, điểm du lịch của tỉnh xây dựng, tổ chức các chương trình, sản phẩm dịch vụ du lịch an toàn, khép kín...

Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 90% người từ 18 tuổi trở lên. Đây là con số đáng mừng, tiền đề quan trọng để du lịch tỉnh Ninh Bình hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở du lịch tỉnh, Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025 đón từ 8 đến 9 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế và 1,8 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch tiếp tục ứng dụng công nghệ số, hệ thống du lịch thông minh phục vụ xúc tiến du lịch, đảm bảo tính tiện ích, hấp dẫn; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, marketing trực tuyến trên các nền tảng số, các mạng xã hội cũng như phát triển các chương trình, tour du lịch trực tuyến...

Ngành du lịch chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ gắn với thực tiễn cho các đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch; tăng cường hợp tác công-tư, hợp tác quốc tế để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất và các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn cũng như tiếp tục phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của tỉnh...