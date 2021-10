Ninh Bình: Khảo sát các khu du lịch nhằm đề xuất đón khách nội địa giai đoạn 1

Kể từ ngày 5-7/10, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch) phối hợp tổ chức Chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, dịch vụ du lịch…trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để đảm bảo các tiêu chí an toàn, đề xuất đón khách nội địa giai đoạn 1.

Cụ thể, đoàn khảo sát tại các điểm đến như: Khu du lịch Hang Múa, Tam Cốc- Bích động, Thung Nham, các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng,..Đặc biệt, tìm hiểu, thống kê rõ về số lao động hiện có tại doanh nghiệp, số lao động đã tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 và lao động chưa được tiêm.

Đoàn khảo sát các tiêu chí an toàn tại Khu du lịch Hang Múa. Ảnh: N T

Tại địa điểm này, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch, tiến hành phát phiếu đăng ký "Tham gia chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc giai đoạn 1 sau đại dịch Covid-19 đợt 4.

Đoàn khảo sát trải nghiệm thực tế tại khách sạn Hidden Charm. Ảnh: N T

Từ chuyến khảo sát thực tế, tính khả thi của các tiêu chí, đề xuất đợt này tại địa phương sẽ có 10 điểm tham quan đáp ứng các tiêu chí an toàn. Bên cạnh đó, sẽ lựa chọn 10 cơ sở lưu trú và cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch đáp ứng các tiêu chí an toàn và 10 doanh nghiệp lữ hành đáp ứng các tiêu chí an toàn.

Một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú...tại tỉnh Ninh Bình được đoàn khảo sát về các tiêu chí an toàn nhằm đề xuất đón khách nội địa giai đoạn 1. Ảnh: N T

Đồng thời, chuyến khảo sát là công tác chuẩn bị chu đáo, hưởng ứng chương trình "Kết nối xanh du lịch Việt Nam" nhằm triển khai một chương trình truyền thông về du lịch an toàn.

Qua đó tạo sự tin tưởng của khách du lịch về những điểm du lịch an toàn, các đơn vị được lựa chọn đáp ứng đủ tiêu chuẩn đón khách trong giai đoạn tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố.