Khánh Hòa xây dựng các tour du lịch 'xanh'

Tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng chương trình “Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa” để đón đầu cho việc phục hồi du lịch nội địa. Trong chương trình du lịch này và cả các chương trình tiếp theo, yếu tố an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu.



Du lịch “xanh” sẽ là xu hướng mới khi nguy cơ dịch COVID-19 vẫn luôn hiện hữu. Ảnh: Báo Khánh Hòa



Sau khi Hiệp hội Du lịch Việt Nam có công văn gửi các địa phương về việc triển khai chương trình phục hồi du lịch nội địa, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều động thái để triển khai chương trình này.



Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trước mắt, ngành du lịch sẽ phục hồi du lịch nội tỉnh với chương trình “Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa”. Sở đã kiến nghị với UBND tỉnh để thực hiện tour du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu để mở đầu cho chương trình.



Các doanh nghiệp du lịch lớn tại tỉnh đang tích cực chuẩn bị để hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã phối hợp với các khu, điểm du lịch để xây dựng các tour du lịch “xanh”. Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa cho biết, các doanh nghiệp lữ hành rất vui mừng trước thông tin tỉnh sẽ sớm cho phép du lịch được hoạt động trở lại. Chỉ cần UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí an toàn, các doanh nghiệp sẽ “kích hoạt” trở lại hoạt động du lịch nội tỉnh.



Hiện nay, Sở Du lịch đã trình BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch. Theo đó, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các khu, điểm du lịch chỉ được đón khách khi bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch.



100% người lao động ngành du lịch phải có thẻ xanh COVID-19, luôn bảo đảm quy tắc 5K, đo thân nhiệt hàng ngày; định kỳ test nhanh theo quy định. Khách du lịch từ 18 tuổi trở lên phải có thẻ xanh COVID-19; khách dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước và trong thời gian du lịch.



Các cơ sở lưu trú chỉ được bố trí những người cùng gia đình hoặc có cùng yếu tố dịch tễ ở chung phòng. Xe vận chuyển khách du lịch phải bảo đảm tiêu chuẩn về phòng, chống dịch; người lái xe và phục vụ phải có thẻ xanh COVID-19. Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch bảo đảm theo đúng quy định của BCĐ tỉnh về số lượng người tập trung nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc và tham quan…



Ngoài ra, các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, khu, điểm du lịch phải thành lập và duy trì hoạt động BCĐ phòng, chống dịch, tổ an toàn COVID-19; xây dựng phương án xử lý tình huống khi có trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch có bố trí ít nhất 1 phòng cách ly và 1 phòng chờ theo quy định của ngành y tế, có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 3 bộ) cho nhân viên để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Phòng cách ly ở cơ sở lưu trú phải đảm bảo có tiện nghi lưu trú tối thiểu và được trang bị thêm một số vật dụng phòng, chống dịch.



Người đến liên hệ, cung cấp dịch vụ cho các cơ sở kinh doanh du lịch phải có thẻ xanh COVID-19. Người lao động tại các cơ sở du lịch và khách du lịch phải sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone, NCOVI, VHD…) để thực hiện quét mã QR khai báo y tế.



Theo baochinhphu.vn