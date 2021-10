Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh 'bắt tay' thực hiện du lịch an toàn

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Khánh Hòa cho phép từ ngày 1/11 đưa khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng, đảm bảo các tiêu chí an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.



Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong hội nghị 'Liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.' Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Đã từ lâu, du khách Thành phố Hồ Chí Minh rất chuộng những sản phẩm du lịch ở xứ "rừng trầm, biển yến" như du lịch biển đảo; du lịch văn hóa, ẩm thực biển… Ngược lại, Khánh Hòa cũng là thị trường du lịch khá quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh với các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch đô thị, du lịch mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, văn hóa-lịch sử… và kết nối đến các tỉnh lân cận.

Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tỉnh Khánh Hòa cho phép từ ngày 1/11 đưa khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng, đảm bảo các tiêu chí an toàn, thích ứng với dịch COVID-19 giữa hai địa phương.

Cùng với đó, hai địa phương tiếp tục hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, để thúc đẩy phát triển du lịch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư; phát triển sản phẩm du lịch; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trong những năm qua, các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng và quan tâm khai thác các chương trình du lịch đến các điểm tại Khánh Hòa với thời gian lưu trú từ 3-4 ngày và liên kết đến các tỉnh, thành phố khác để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đa dạng hơn.

Còn với Khánh Hòa, tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, các chương trình, sự kiện văn hóa do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức như: Ngày hội du lịch, ẩm thực và các sự kiện quảng bá chuyên đề.

Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia quảng bá các sự kiện du lịch trọng tâm cho tỉnh Khánh Hòa như: Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa và các sự kiện văn hóa, lễ hội khác được tổ chức tại Khánh Hòa…

Gần đây, tại hội nghị "Liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch COVID-19" được tổ chức tại thành phố Nha Trang, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi và bàn bạc nhiều nội dung hợp tác về du lịch, trong đó có nội dung xúc tiến du lịch giữa hai địa phương sau dịch COVID -19 cần được triển khai nhanh chóng, mạnh mẽ, đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu rất cao đi du lịch ở thời điểm hiện tại, nếu Khánh Hòa có chương trình mở cửa đón khách cần có những sản phẩm du lịch "khép kín," đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Bản thân địa phương cũng không nên duy trì các quy định quá chặt để tránh cảm giác khó chịu cho du khách khi đến lưu trú, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Hiện nay, du lịch thay đổi rất nhanh và việc hợp tác sẽ giúp công ty lữ hành cung cấp kịp thời đến du khách.

Cùng quan điểm, ông Lại Minh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn việc hợp tác, xúc tiến du lịch trong thời điểm này là cần thiết, hai địa phương cần có quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 nhất quán. Các công ty lữ hành tại thành phố cũng sẽ đảm bảo công tác phòng, chống dịch nghiêm ngặt, cẩn trọng khi đưa khách đến với tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cần đảm bảo sự an toàn theo các chương trình cụ thể: điểm đến an toàn, nhà hàng an toàn, khách sạn an toàn và thậm chí khi có trường hợp khách là F0, phải kịp thời có phương án xử lý an toàn.

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa cũng khẳng định các đơn vị du lịch ở Khánh Hòa thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhân lực của các đơn vị cũng đã tiêm đủ vaccine và rất mong trở lại với công việc. Điều cần thiết nhất bây giờ là công tác quảng bá, truyền thông du lịch của hai địa phương để khách du lịch yên tâm với điểm đến.

Tuy nhiên, ông Trần Minh Đức cũng lo ngại giá vé của các hãng hàng không vẫn còn cao nên việc khai thác khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với tỉnh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong chương trình xúc tiến du lịch lần này với ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai một cách nhanh chóng các chương trình du lịch trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.

"Khánh Hòa sẽ đón khách theo Bộ tiêu chí đã ban hành, khách phải có thẻ xanh, thẻ vàng. Hiện Khánh Hòa đang áp dụng đón khách du lịch tour trọn gói, các doanh nghiệp đón khách theo tour khép kín. Hiện nay, giao thông đã thông suốt, đối với các khách lẻ nếu đến ở cơ sở lưu trú phải tự giám sát sức khỏe tại địa phương," bà Thanh nói.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thành phố cơ bản kiểm soát được dịch, dần dần đưa các hoạt động trở lại. Tỷ lệ người dân thành phố trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 đạt 99%, mũi 2 đạt trên 70%.

Do đó, bà Phan Thị Thắng đặt ra vấn đề: "Khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa từ ngày 1/11 không cần phải giám sát, cách ly. Tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để khách lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi tại tỉnh theo các tiêu chí do tỉnh đặt ra. Để làm vậy, cả hai bên cần bàn bạc, xem xét thống nhất nguyên tắc đón khách. Khi có F0 ở tour du lịch thì cả tour có phải ngừng không, vì một F0 mà ngừng rất khó, do đó tùy vào tình huống cụ thể, tạo điều kiện cho hành khách còn lại."



Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu đánh giá tại hội nghị. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để hai bên liên kết, phối hợp phục hồi du lịch.

Trước mắt, với đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tham mưu để có phương án trình Ủy ban Nhân dân và thống nhất đón khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa từ ngày 1/11.

Bên cạnh đó, để thuận tiện, trong thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về du lịch; thống nhất việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn và Bản đồ du lịch an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 giữa hai địa phương; chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Đến ngày 21/10, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 97% người dân tiêm vaccine mũi 1 và gần 44% người dân tiêm mũi 2. Tất cả nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trong các phương án phục hồi du lịch, tỉnh đã sẵn sàng đón khách nội địa và đang đề xuất, xin ý kiến Chính phủ để đón khách quốc tế.