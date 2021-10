Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến các tour liên tỉnh

Sau thời gian dài ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần 4, nhiều doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trở lại với chiến lược ưu tiên hàng đầu là an toàn, chất lượng sản phẩm tour.



Cùng với chủ trương nới lỏng giãn cách và mở cửa từng bước của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Du lịch thành phố chủ động xúc tiến tour liên tỉnh để tái khởi động thị trường du lịch.



Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trở lại thị trường với chiến lược ưu tiên hàng đầu là an toàn và chất lượng của sản phẩm tour.



Mở dịch vụ kết nối thị trường



Vừa qua, lãnh đạo Công ty Vietravel đã có buổi họp trực tuyến về việc xây dựng kế hoạch và phát triển sản phẩm du lịch Hà Giang với Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.



Vietravel sẽ phối hợp cùng với tỉnh Hà Giang, tăng cường quảng bá, thúc đẩy du lịch Hà Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần đưa mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc tiếp tục là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách. Tỉnh Hà Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Vietravel triển khai các hoạt động xúc tiến và tổ chức tour đảm bảo an toàn nhất.



Dự kiến Vietravel sẽ triển khai hành trình tiếp nối thông điệp “Tinh hoa cực Bắc-Sắc màu Hà Giang” với 5 ngày-4 đêm trải nghiệm tour Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội-Hà Giang-Vị Xuyên-Quản Bạ-Yên Minh-Đồng Văn-Lũng Cú- đèo Mã Pì Lèng, bay cùng Hãng Vietravel Airlines.



Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ngành du lịch nhưng đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản được kiểm soát.



Nhiều địa phương đã nới lỏng giãn cách và đang khẩn trương xây dựng linh hoạt kịch bản phục hồi trong trạng thái "bình thường mới." Trong đó, ngành Du lịch luôn kiên trì vượt khó để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tiếp tục chung tay với các tỉnh, thành phố tái khởi động phát triển du lịch, vừa đảm bảo khai thác tốt, phòng, chống dịch COVID-19 với Bộ sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến thuộc “vùng xanh” đạt tiêu chí an toàn. Để khởi động lại thị trường, trong tháng 10/2021, Vietravel đã từng bước mở cửa hoạt động kinh doanh tại trụ sở và chi nhánh trên toàn quốc, phát triển sản phẩm nội vùng, cung ứng dịch vụ tại chỗ...



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietravel đang có sản phẩm Hành trình xanh Cần Giờ-Vàm Sát (1 ngày), khởi hành thứ Bảy hằng tuần, mức giá gần 1,7 triệu đồng. Hành trình khác mà du khách có thể trải nghiệm là tour Củ Chi-Nông trang Xanh-Địa đạo “Vùng đất thép” (1 ngày), khởi hành chủ nhật hằng tuần, giá chỉ 699.000 đồng.



Bên cạnh việc mở bán bộ sản phẩm du lịch an toàn mới, Vietravel cũng triển khai nhiều dịch vụ khác như Xí nghiệp vận chuyển Xuyên Á-Asia Express trực thuộc Vietravel hiện đang cung cấp giải pháp vận chuyển chuyên nghiệp và trọn gói với mức giá tiết kiệm gồm cho thuê xe phục vụ công tác, đón công nhân từ các tỉnh, thành phố về Thành phố Hồ Chí Minh, đón chuyên gia hay chuyên chở đến các điểm tiêm chủng vaccine…



Song song với phục vụ du khách nội đi du lịch trong nước, Vietravel sẽ triển khai mạnh việc đón các chuyên gia, người Việt hồi hương… hội đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định. Dự kiến cuối tháng 10/2021, Vietravel thực hiện chuyến bay đón công dân hồi hương từ Mỹ, Canada, Australia, Dubai, Pháp, Anh và quốc gia khác quá cảnh tại Incheon, Hàn Quốc.



Logo Vietravel Airlines là hình ảnh hai tam giác tạo thành đôi cánh bay vàng. (Ảnh: TTXVN phát)



Trung tâm vé máy bay Vietravel đã chính thức mở cửa phục vụ khách hàng với dịch vụ: đặt vé máy bay quốc tế, dịch vụ hồi hương trọn gói, đưa đón các chuyên gia đến Việt Nam, đặt khách sạn, xe đón tiễn tại Việt Nam hoặc nước ngoài, gia hạn hoặc làm visa đi Mỹ...



Vietravel cũng đã bắt đầu nghiên cứu, thiết kế hành trình riêng dành cho khách MICE (loại hình du lịch tập trung vào việc lập kế hoạch và đặt phòng của các nhóm cho sự kiện lớn, hội nghị hoặc hội thảo) đến những “địa điểm xanh" dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức hay nhóm gia đình.



Trong tình hình mới, để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách khi tổ chức tour, Vietravel đặc biệt chú trọng đến 3 yếu tố: điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn và đội ngũ nhân sự phục vụ an toàn.



Phục vụ khách hàng theo nhóm nhỏ



Đại diện Lữ hành Saigontourist, thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-Saigontourist Group, cho biết đơn vị dự kiến tổ chức tour du lịch theo đường sông bằng tàu cao tốc Greenlines đến với "vùng xanh" Cần Giờ. Đây là sản phẩm tour do Lữ hành Saigontourist tiên phong tổ chức, được tổ chức song song với tour đường bộ đến "vùng xanh" Củ Chi, Cần Giờ sau những thành công của Chương trình tri ân lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Sản phẩm tour này hướng đến phục vụ đa dạng nhóm khách như khách cá nhân, gia đình, nhóm nhỏ, cơ quan, đoàn thể… Với lịch khởi hành dự kiến vào ngày 6 và 20/11 tới, cùng mức giá trọn gói từ gần 1,98 triệu đồng, Lữ hành Saigontourist đảm bảo tính an toàn, đáp ứng nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.





Đông đảo người dân thành phố tham quan chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)



Tất cả du khách tham gia tour của Lữ hành Saigontourist, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức phục vụ hậu cần tại tất cả điểm đến đều được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính, tuân thủ 5K theo khuyến nghị của Bộ Y tế.



Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt c đã ký Hợp đồng bảo hiểm du lịch mở rộng áp dụng với đối tượng du khách mắc COVID-19 trong quá trình tham gia tour du lịch của công ty.



Lữ hành Saigontourist là đơn vị tiên phong tại Việt Nam áp dụng tặng miễn phí bảo hiểm COVID-19 cho khách du lịch, mức trách nhiệm bảo hiểm lên tới 10.000.000 đồng/khách và áp dụng cho toàn bộ khách hàng từ 18-70 tuổi của Saigontourist trên toàn quốc.



Ghi nhận thực tế trên thị trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chỉ tiêu của ngành du lịch trong 9 tháng của năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, lượt khách quốc tế mới đến thành phố bằng 0; khách du lịch nội địa là 7.750.000 lượt khách, giảm 31% so với 9 tháng năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch đạt 39.523 tỷ đồng, giảm 31%.



Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, ngành Du lịch thành phố xác định từng bước phục hồi theo hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và đảm bảo nguyên tắc "An toàn tới đâu, mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn.” Trong đó, thị trường du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn đầu phục hồi; tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn; chủ động kết nối các địa phương để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.



Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thống kê số trường hợp cần ưu tiên vaccine trong ngành, chú trọng bổ sung nguồn nhân lực có đào tạo...

Theo Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)