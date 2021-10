''Đảo Ngọc'' Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế - Cơ hội và thách thức

Thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi thí điểm đón khách quốc tế dự kiến vào trung tuần tháng 11/2021 tới đây, trong bối cảnh dịch Covid-19 nhiều tỉnh, thành trên cả nước còn diễn biến phức tạp.





UBND tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp du lịch trên “Đảo Ngọc” đang chuẩn bị các bước theo đúng quy trình, giúp quá trình thí điểm thuận lợi, góp phần từng bước phục hồi thị trường khách quốc tế đến Việt Nam; đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.



Bãi biển nhân tạo tại VinWonder Phú Quốc hấp dẫn du khách.



* Phục hồi du lịch đảm bảo an toàn



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội cho thành phố đảo cũng như tỉnh Kiên Giang khôi phục ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Phú Quốc có tiềm năng, thế mạnh lớn về nhiều lĩnh vực, được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư với các dự án du lịch tầm cỡ quốc tế đã đưa vào vận hành. Sau một thời gian phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh, đây còn là cơ hội tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc xinh đẹp, hiện đại, an toàn, thân thiện với du khách quốc tế.



Tinh thần của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang là thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc trước hết phải đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe người dân. Trước khi thí điểm, phải tiêm đủ hai liều vắc xin để tạo kháng thể cho tất cả người dân, kể cả người lao động đang làm việc tại thành phố đảo.



Du khách tham gia tranh tài tại Giải Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc năm 2020.



Theo ông Nguyễn Lưu Trung, một thách thức đặt ra cho các bộ, ngành chức năng là cần xây dựng quy trình, quy chuẩn như thế nào để khách quốc tế đến Việt Nam vừa kích cầu du lịch, phục hồi phát triển kinh tế vừa phải đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện, Phú Quốc đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi được 44.882 liều, với 36.921 người tiêm mũi 1, đạt 35,2% dân số; 7.961 người tiêm mũi 2, đạt 6,13% dân số. Trong khi Phú Quốc cần khoảng 300.000 liều vắc xin để đạt độ phủ 100% cho người dân.



Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19; ưu tiên phân bổ vắc xin để kịp thời tổ chức tiêm cho người dân đang sống và lao động tại Phú Quốc, phù hợp với kế hoạch và thời điểm thực hiện kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế.



Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, dự kiến 1 - 10/11 sẽ tổ chức diễn tập, chạy thử quy trình đón khách từ sân bay về khách sạn, trước khi chính thức đón khách quốc tế đến Phú Quốc sau ngày 10/11. Trong giai đoạn thí điểm, dự kiến chỉ áp dụng đối với khách đi du lịch thông qua chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, không áp dụng đối với người nhập cảnh với mục đích khác. Khách du lịch quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến hoặc chuyến bay thương mại…



Tỉnh Kiên Giang dự kiến chọn 7 doanh nghiệp ở Phú Quốc có quy mô 14 khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao với 8.000 phòng để phục vụ thí điểm đón khách quốc tế. Hiện, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp này đã được tiêm đầy đủ hai liều vắc xin phòng Covid-19.



Không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trên “Đảo Ngọc” Phú Quốc.



Theo ông Bùi Quốc Thái, tỉnh có khoảng 900 cơ sở lưu trú, do tình hình dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội, 90% phải đóng cửa, còn lại hoạt động cầm chừng; bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa cũng phải ngưng hoạt động. Việc đón khách quốc tế là cơ hội để kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng phát triển mạnh. Từ đó, các dịch vụ liên quan du lịch, bất động sản du lịch được hâm nóng trở lại; người lao động được đi làm, nhiều ngành nghề được phục hồi, mang đến nguồn thu cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước vốn đang gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài.



Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang Trần Quốc Khánh nhận định, Phú Quốc có môi trường du lịch biển thoáng đãng, thuận lợi cho việc đảm bảo phòng, chống dịch, ngăn ngừa tối đa khả năng lây nhiễm. Trong thời gian qua, nhiều dự án du lịch lớn mới khai trương nên hầu hết khách quốc tế chưa đến và một lượng lớn khách đang nóng lòng muốn được tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại đây. Điều này càng tạo sức hút cho du lịch “Đảo Ngọc” cùng với những tiềm năng sẵn có.



Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho rằng, bên cạnh cơ hội là thách thức trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Đó là biến chủng dịch Covid-19 đang rất khó lường, hiện vẫn chưa có thuốc tiêm cho độ tuổi 12 - 17; trong khi nếu dịch bùng phát tại Phú Quốc, điều kiện y tế, công tác điều trị, thu dung hiện còn nhiều hạn chế. Do vậy, cần phải có nhiều phương án đề phòng, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt quy trình thí điểm đón khách theo đúng quy định.



Du khách tắm biển ở Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố đảo Phú Quốc



* Doanh nghiệp chờ du khách



Trải qua thời gian dài “ngủ đông” vì dịch Covid-19, những người làm du lịch tâm huyết tại Phú Quốc đều nhớ nghề, nhớ du khách. Với những cơ hội và thách thức mới, họ đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi đón khách.



Công ty Du lịch Vina Phú Quốc Travel là một trong những công ty lữ hành tiên phong tại Phú Quốc áp dụng công nghệ, thực hiện thay đổi nâng cấp hệ thống từ quản lý, điều hành, bán hàng… trong thời đại 4.0. Để chuẩn bị cho các hoạt động lữ hành khi Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế, công ty đã tiếp cận, học hỏi và hợp tác với nhiều nhà cung cấp, đơn vị chuyển đổi số. Bên cạnh đó, hướng nguồn nhân sự học online thêm nhiều mô hình mới, đặc biệt tạo ra chuỗi sản phẩm được bán hàng tự động.



Du khách tận hưởng không gian du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc



Giám đốc Công ty Du lịch Vina Phú Quốc Travel Nguyễn Vũ Khắc Huy chia sẻ, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi Phú Quốc sắp được thí điểm đón khách quốc tế. Đây được coi là một liều vắc xin hữu hiệu cho chúng tôi, giúp cho nhân sự của công ty phấn chấn tinh thần, chờ đợi ngày được đi làm trở lại. Theo ông Huy, ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn làm cho nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Phú Quốc cũng như tại Việt Nam gặp khó khăn nhất từ trước đến nay. Việc đón khách trở lại là động lực, có thể ví như “bình oxy” giúp doanh nghiệp du lịch “hồi tỉnh”.



Hoạt động hơn hai mươi năm nay trên “Đảo Ngọc”, phục vụ cả du khách nội địa và quốc tế (Nga, Thụy Điển, Italia, Đức), Kim Hoa Resort có một đội ngũ nhân viên lành nghề, gắn bó lâu dài. Tổng quản lý Kim Hoa Resort Bùi Áng Văn cho biết, do tình hình dịch bệnh, khu nghỉ dưỡng phải cắt giảm phần lớn nhân viên, chỉ để lại một số ít để duy trì hoạt động cầm chừng.



Nhằm chuẩn bị năng lực phục vụ khi đón khách quốc tế trở lại, Kim Hoa Resort đang tiến hành tu bổ, sửa chữa cảnh quan, cơ sở vật chất…; đồng thời, xây dựng bộ quy trình phục vụ khách để phù hợp với tình hình mới. Sau một thời gian dài nghỉ dịch, nhiều nhân viên không thể về kịp do tình hình giãn cách xã hội ở nhiều địa phương. Kim Hoa Resort xác định sẽ phải tuyển 40% lượng nhân viên mới nên đã lên phương án huấn luyện, đào tạo, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Hiện, khu nghỉ dưỡng cũng xúc tiến vay ngân hàng với các khoản vay ưu đãi để có nguồn kinh phí hoạt động trong giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế.



Tại Saigon Phu Quoc Resort & Spa, 100% nhân viên đã được tiêm 1 liều vắc xin, trong đó 50% nhân viên tiêm đủ 2 liều; dự kiến đầu tháng 10, nhân viên khu nghỉ dưỡng sẽ được tiêm đầy đủ vắc xin. Giám đốc Saigon Phu Quoc Resort & Spa Trần Quốc Vượng cho biết, khu nghỉ dưỡng đã tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, nhân viên đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 5K; tiến hành phân luồng khách ở sảnh lễ tân, chuẩn bị xe đưa đón có màng ngăn giữa tài xế và khách; trang bị máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn; sắp xếp lại bản đồ trong khuôn viên resort, thay đổi giờ giấc làm phòng, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.



Du khách hòa mình cùng với bản sắc văn hóa người Maya tại VinWonder Phú Quốc



Ông Trần Quốc Vượng chia sẻ: Chúng tôi nóng lòng muốn đón khách sau một thời gian dài ngưng hoạt động. Khách trở lại, chúng tôi sẽ có doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm cho nhân viên. Cùng với đó là các dịch vụ khác đi kèm được kích hoạt, thị trường du lịch Phú Quốc sẽ sôi nổi trở lại.



Tuy nhiên, ông Trần Quốc Vượng cùng nhiều người làm du lịch ở “Đảo Ngọc” đều cho rằng, cần phải phủ vắc xin tuyệt đối cho người dân mới đảm bảo an toàn khi mở cửa đón du khách.



Theo ông Trần Quốc Khánh, tình hình dịch Covid-19 nhiều nơi còn diễn biến phức tạp, quá trình mở cửa đón khách cần diễn ra từ từ, chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp, đoàn du lịch theo chuyến. Các cơ sở du lịch nhỏ, lẻ cần thời gian tu bổ do còn gặp nhiều khó khăn sau một thời gian dài ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Khoảng tháng 12/2021, khi vào mùa du lịch cuối năm, nếu tình hình thuận lợi, Phú Quốc mới có thể mở rộng quy mô đón khách.

Theo VIỆT QUANG (LĐ online)