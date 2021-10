Bình Định "kích hoạt" du lịch, dự kiến đón khách nội địa từ đầu tháng 11 tới

Bình Định sẽ “kích hoạt” du lịch, dự kiến đón khách nội địa từ đầu tháng 11 khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR, sau đó sẽ mở ra du lịch quốc tế.



Thành phố Quy Nhơn

Ngày 1/10 (ngày đầu tiên tỉnh Bình Định chuyển từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19 (trừ các địa bàn bị cấm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ)), trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Bình Định đã đạt được rất nhiều “điểm sáng” trong bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 26/9 đạt gần 9,6 nghìn tỷ đồng (đạt gần 91% dự toán, tăng hơn 28% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng ước đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ); sản xuất công nghiệp đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 6,9% so với cùng kỳ). Bình Định đã thực hiện chuyển đổi từ không sử dụng Covid-19 sang an toàn, thích ứng linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh, bằng cách đẩy mạnh “bao phủ” vaccine cho người dân”.

Theo đó, lũy kế 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 55,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại đạt hơn 48,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5%; khách sạn, nhà hàng ước đạt hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, giảm 17,5%; dịch vụ ước đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 13%; du lịch ước đạt 18,8 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch… tốc độ tăng trưởng lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng gần như “đóng băng” hoàn toàn do dịch bệnh.

Bình Định sẽ “kích hoạt” du lịch, dự kiến đón khách nội địa từ đầu tháng 11 khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR, sau đó sẽ mở ra du lịch quốc tế.

Bên cạnh các đối tượng ưu tiên, cố gắng tiêm cho tất cả người lao động trên địa bàn tỉnh. Riêng thành phố Quy Nhơn, cố gắng đạt tỷ lệ bao phủ 90% liều đầu tiên.

Đồng thời, người dân ở bán đảo Phương Mai sẽ được tiêm hai mũi vaccine để phục hồi du lịch và có thể đón khách du lịch trong và ngoài tỉnh vào đầu tháng 11.

Đối với khách quốc tế, tỉnh đang xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ, nếu được phép sẽ mở bán đảo Phương Mai đón khách và đảo Nhơn Châu, sau khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho người dân.