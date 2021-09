Hội An được vinh danh trong top 15 thành phố tuyệt nhất châu Á

Thành phố Hội An cũng từng được Travel+Leisure nhiều lần vinh danh, như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, tốp 10 thành phố châu Á 2018, một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch 2019...

Một góc trung tâm phố cổ Hội An. Ảnh: CTV/Vietnam+

Trang Travel+Leisure vừa công bố bình chọn The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, trong đó thành phố Hội An của Việt Nam đã lọt vào top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á (The Top 15 cities in Asia).

Theo kết quả công bố, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đứng ở vị trí 13 trong danh sách với 86,98 điểm.

Nằm bên bờ biển miền Trung, phố cổ Hội An là thiên đường cho du khách và những người yêu thích nhiếp ảnh, ẩm thực.

Năm 1999, đô thị cổ Hội An đã được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Thành phố Hội An cũng từng được Travel+Leisure nhiều lần vinh danh, như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, tốp 10 thành phố châu Á năm 2018, một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019…

Đứng đầu danh sách này năm nay là thành phố Udaipur (Ấn Độ) với 91,63 điểm.

Trang Travel+Leisure cho rằng thành phố này là điểm đến du khách thế giới phải ghé thăm với nhiều hồ lớn và kênh rạch. Udaipur còn được ví là "Venice" của Ấn Độ.

Ngoài ra, Ấn Độ còn có hai thành phố khác lọt vào tốp 15 này gồm Jaipur (vị trí thứ 8) và Mumbai (vị trí thứ 15).

Tương tự, Nhật Bản có 3 thành phố được vinh danh trong bảng xếp hạng gồm Kyoto, Tokyo và Osaka.

Thái Lan cũng có hai đại diện là Chiang Mai (xếp thứ 4) và Bangkok (xếp thứ 5).

Giải thưởng The World's Best Awards 2021, dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, được được bình chọn từ tháng 1 đến tháng 5/2021 trong bối cảnh nhiều điểm đến đang dần gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19.

Để chọn ra tốp 15 thành phố du lịch hàng đầu châu Á, chuyên trang du lịch Travel+Leisure đã dựa vào đánh giá của độc giả về các thành phố xét theo các tiêu chí như địa điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự hiếu khách, mua sắm....