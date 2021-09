Du lịch Hà Nội: Khởi động tour caravan Đường Lâm

Theo đó, ông Lê Hồng Thái – Phó Giám đốc công ty lữ hành Hanoitourist chia sẻ, rất nhiều sản phẩm du lịch đã được doanh nghiệp xây dựng và sẵn sàng tổ chức. Đặc biệt tour caravan Đường Lâm sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất.

Du lịch nội địa vẫn là cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp du lịch

Với mục tiêu tìm giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Hà Nội liên kết tới các tỉnh thành, sáng ngày 24/9 Hội lữ hành Hà Nội và CLB Du lịch bền vững Vgreen đã tổ chức hội thảo trực tuyến chủ đề "Chiến dịch xanh vista Hà Nội" với sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo Sở, ban ngành, doanh nghiệp địa phương như: Sở VHTTDL Điện Biên, Sở Du lịch Ninh Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai…



Hình ảnh cổng làng Đường Lâm. Ảnh: Mienbactour.com

Tại cuộc hội thảo trực tuyến ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội, Hội lữ hành Hà Nội và CLB Du lịch bền vững Vgreen đã chia sẻ về chiến dịch "Chiến dịch xanh vista Hà Nội", đặc biệt là sự chia sẻ khởi động hoạt động du lịch nội địa của công ty lữ hành Hanoitourist trong thời gian sắp tới.

Theo đó, ông Lê Hồng Thái – Phó Giám đốc công ty lữ hành Hanoitourist cho biết: "Để nắm bắt, kịp thời trong việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch nội địa, trong thời gian qua Hanoitourist đã xây dựng 5 nhóm sản phẩm du lịch chuẩn bị cho ngày được hoạt động du lịch như: Homestay an toàn; Khách sạn an toàn; Hình thức du lịch Caravan an toàn; Du lịch mùa thu an toàn; Dịch vụ Mice an toàn.

Trong đó sản phẩm mà công ty đã tổ chức thành công năm 2020 tour caravan theo mô hình nhóm nhỏ, di chuyển bằng xe cá nhân tự lái. Và năm nay caravan về Ninh Bình thăm Hoa Lư – Cố đô nghìn năm (2 ngày); caravan Tây Bắc – Cảm xúc một góc trời (4 ngày/3 đêm); caravan Sapa – vừa quen vừa lạ (3 ngày/2 đêm)…Đặc biệt trong thời gian sớm nhất tới đây, Hanoitourist sẽ tổ chức tour caravan về thăm Đường Lâm – Làng cổ đất hai vua (1 ngày), đây sẽ là hoạt động du lịch nội địa sớm nhất, tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch cũng như là tin vui cho những du khách đang bị cuồng chân, sau thời gian thực hiện giãn cách".

Ngoài ra ông Phạm Duy Nghĩa - Công ty Vietfoot cũng chia sẻ về tour xe đạp du lịch an toàn được trải nghiệm trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh những chia sẻ các tour du lịch nội địa trong thời gian tới thì ông Phùng Quang Thắng cũng đã trình bày rất cụ thể về chiến dịch "Chiến dịch xanh vista Hà Nội". Theo đó, trong bối cảnh hiện tại, an toàn số 1, tiếp đến là kết nối an toàn, trong đó tiêu chí cho khách du lịch, người lao động phải được tiêm đủ hai mũi vaccine, được xét nghiệm và phục hồi sau nhiễm. Với khách du lịch dưới 18 phải xét nghiệm nhanh và phục hồi sau nhiễm. Ngoài ra còn có những tiêu chí phụ thuộc theo tình huống và từng địa phương. Các HDV du lịch sẽ cần xn nhanh và cứ 3 ngày xét nghiệm một lần…

Chuỗi dịch vụ như: hãng lữ hành, lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, vận chuyển cần được kiểm soát ở mức độ an toàn.

Cần được thực hiện tour khép kín, phải đưa ra sản phẩm du lịch khép kín. Sau đó cần giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn.

Xây dựng tuyến, điểm tham quan cụ thể. Bảo hiểm du lịch trong tình huống với Sars-Covid2 (trong khi đi du lịch nc ngoài thì có nhưng du lịch nội địa thì chưa có)... Đặc biệt, nhấn mạnh hoạt động du lịch nội địa, ông Phùng Quang Thắng cho hay, cần kết nối và phối hợp với các cơ quan ban ngành, các địa phương để tháo gỡ rào cản di chuyển. Đây là mấu chốt quan trọng khi tổ chức các tour du lịch nội địa.

Bên cạnh đó, chuỗi dịch vụ như lưu trú nhận phòng, trả phòng không tiếp xúc; Bố trí phòng ở theo nhóm, gia đình; bố trí phòng cách ly và có đồ dụng cụ, bảo hộ y tế để thực hiện cách ly…

Nhà hàng: bố trí khu vực ăn riêng từng đoàn; bố trí ăn theo nhóm hoặc gia đình.

Ngoài ra theo ông Phùng Quang Thắng, trong bối cảnh tình hình mới, chi phí tổ chức tour du lịch nội địa cũng sẽ cao hơn, bởi thời điểm này còn phải chi phí cho việc phòng chống dịch, nên các chi phí này sẽ đưa vào gói tour du lịch.



Ông Phùng Quang Thắng phát biểu tại Hội thảo trực tuyến sáng ngày 24/9. Ảnh: BTC

Bộ VHTTDL cần xây dựng ra bộ tiêu chí chung, cụ thể

Cũng tại cuộc hội thảo trực tuyến, ông Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Việc kết nối vùng xanh rất quan trọng, tuy nhiên kết nối như thế nào là vấn đề cần được bàn thảo cụ thể.

Tôi ủng hộ sáng kiến chiến dịch xanh vista Hà Nội. Chúng ta có thể làm từng bước, thí điểm một vài địa phương trước khi đã thành công thì tiếp tục ở cá địa phương khác, chúng ta không nên vội. Tôi cho rằng vai trò quan trọng là cơ quan quản lý địa phương với sự đầu mối dẫn dắt là Bộ VHTTDL, xây dựng ra bộ tiêu chí cụ thể như thế nào là tour du lịch xanh, nhà hàng xanh, khách sạn xanh điểm đến xanh,…từ đó các địa phương cùng nhau kết nối, đồng hành. Nếu chúng ta không có bộ tiêu chung, thống nhất thì sẽ rất khó thực hiện, bởi như hiện nay, mỗi địa phương đang thực hiện phòng chống dịch rất khác nhau, đó sẽ là rào cản cho các hoạt động du lịch".

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở du lịch Hà Nội nói: "Chiến dịch xanh vista Hà Nội" của ban tổ chức đã thể hiện sự tươi mới và phủ khắp. Đồng thời đây cũng là tiêu chí để chúng ta đang xây dựng, hướng dẫn thích ứng, an toàn, kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh Covid trong hoạt động du lịch. Trong thời gian trước, các doanh nghiệp cùng các khu, điểm du lịch đã tập chung sáng tạo, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm để không ngừng tăng sức hấp dẫn của các điểm đến và thu hút khách du lịch.

Các sản phẩm liên kết, trải nghiệm gắn khách du lịch từ Hà Nội đến các tỉnh xung quanh khu vực phía Bắc như: Ninh Bình, Quảng Ninh... Các sản phẩm Caravan kết nối hành trình di sản xuất phát từ Hà Nội tới các tỉnh như Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Giang... đều khẳng định khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, điểm đến lữ hành, các nhà cung cấp dịch vụ, chính quyền... để có được các sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu du khách.

Hà Nội sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, an toàn, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ khách du lịch nội địa. Khách du lịch cần đảm bảo đã được tiêm phòng và đảm bảo an toàn phòng dịch. Các đơn vị nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn phóng chống Covid sẽ không được phép hoạt động. Sở sẽ chủ trì, thí điểm các điểm đến an toàn. Trong thời gian tới Sở sẽ đồng hành với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp du lịch để phục hồi và phát triển hoạt động du lịch".

Kết thúc hội thảo, Hội lữ hành Hà Nội và CLB Du lịch bền vững Vgreen đưa ra 5 kiến nghị đó là người lao động được tiêm vaccine đầy đủ; Vai trò của quản lý địa phương rất quan trọng trong việc đưa ra chính sách phù hợp với việc di chuyển tránh trở thành rào cản trong hoạt động du lịch; Đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia chương trình du lịch an toàn phải được phê duyệt…