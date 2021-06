Ngẩn ngơ sắc tím hoa sim

Tháng 5, trời trong veo, nắng vàng như rót mật, khắp các triền đồi trên vùng đất Kon Plông được nhuộm tím bởi sắc màu hoa sim. Cánh hoa sim mỏng manh, phảng phất màu tím biêng biếc – màu của tình yêu thủy chung, của đợi chờ, hy vọng… có thể làm say lòng tất cả những ai khi đến với Kon Plông.





Cuối tuần rồi, cô bạn đang công tác tại Bảo hiểm xã hội Kon Plông “rủ rê” tôi làm một chuyến lên địa phương này công tác, tiện thể tranh thủ ngắm những đồi hoa sim đang mùa nở bông tím ngắt. “Một công đôi chuyện còn gì” cô bạn tôi cười giòn trong máy “mời gọi”. Còn lời mời chào nào thú vị hơn thế nữa. Vậy là, tôi nhanh chóng sắp xếp hành lý “bỏ phố lên rừng”.



Đã mười mấy năm nay sống và làm việc tại “xứ sở ngàn thông”, lại sẵn cái tính ham tìm hiểu, cô bạn tôi hiểu về vùng đất Kon Plông này như “trong lòng bàn tay”. Loài cây gì nhiều, mùa hoa nào đẹp, thứ cây quả tốt… bạn tôi đều thuộc lòng. Thế là, cô bạn trở thành hướng dẫn viên miễn phí cho tôi.



Bạn nói, muốn ngắm hoa sim phải đi xe máy để la cà, rong ruổi theo cung đường từ thị trấn đến xã Pờ Ê mới thỏa đam mê, “đã con mắt”.



Theo lời giới thiệu của bạn, ở Kon Plông tháng 4, tháng 5 là mùa hoa sim nở rộ, sang tháng 6 thì chỉ còn lác đác những chùm hoa nở muộn. Tháng 9, 10 là mùa quả chín, cũng là mùa thu hoạch quả sim- thứ quả của núi rừng ban phát, người dân miền sơn cước này hay gọi đùa là mùa “hái lộc trời”.





Hoa sim mong manh, dịu dàng có thể làm say lòng nhiều du khách. Ảnh: TH







Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất Kon Plông thích hợp với cây sim mà sim ở đây mọc rất nhiều và tươi tốt. Sim mọc thành từng cụm, từng vạt kéo dài từ dưới chân suối đến tận đỉnh đồi, mọc lan ra cả bờ ruộng. Loài cây này có sức sống thật mãnh liệt, dường như chẳng chê đất cằn hay đất tốt, đất bằng phẳng hay đồi dốc, thậm chí dưới tán rừng thông xanh rì, sim cũng đua nhau mọc xanh tốt.



Ngắt một chùm hoa sim, bạn tôi giới thiệu: Nhìn này, hoa sim có năm cánh tím khum khum và luôn có một lớp phấn trắng rất mỏng phủ bên ngoài. Nhị hoa dài, đầu nhị là những búp phấn tròn vàng suộm, mềm như bông. Loài hoa hoang này vừa mộc mạc, mong manh lại vừa có chút gì e ấp, đài các như những nàng sơn nữ của núi rừng nơi đây. Chẳng thế mà, loài hoa này đã làm say lòng biết bao thi sĩ, nhạc sĩ trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Bạn tôi cười sau một hồi giải thích. Chắc bạn e thẹn vì sợ tôi trêu là mộng mơ, lãng mạn “đầy chất thi sĩ” như thời sinh viên đây mà- tôi thầm nghĩ.



Nói đâu xa, hồi còn là sinh viên, cũng vì mê mẩn loài hoa tím mọc dưới tán thông mà tôi và đám bạn không ngần ngại đạp xe cả 7-8 cây số, vượt qua nhiều con dốc để lên đồi Thiên An (thành phố Huế) chỉ để thỏa thuê ngắm những chùm sim tím.



Chiều buông, nắng vàng trải xuống trên khắp các triền đồi, gió lay lay từng bụi sim làm cho cả rừng sim bạt ngàn ánh lên rực rỡ và thật thanh bình. Khói bếp quyện trong nắng rồi lan ra, vây lấy những khóm sim bên rìa làng tuyệt đẹp.



Rồi theo thời gian, sắc tím hoa sim sẽ phai dần, nhường chỗ cho những quả sim chín mọng, trĩu cành. Mùa hoa tím ngát hứa hẹn một mùa quả bội thu. Khi chín, trái sim căng mọng, vừa bằng đầu ngón tay, có vị ngọt chát, thơm dịu.



Ngày xưa sim rừng chỉ là thứ quả ăn chơi hoặc được người dân hái về sử dụng trong gia đình, nhưng giờ sim đã trở thành một trong những loại hàng hóa đặc sản của Kon Plông, góp phần mang lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, sim không chỉ được các doanh nghiệp thu mua để chế biến ra loài rượu đặc trưng ngon nổi tiếng của Kon Plông– Vang Sim Măng Đen làm say lòng bao du khách, quả sim còn được nhiều người dân đến đây mua về làm quà, thương lái thu mua mang đi nhiều nơi để làm dược liệu… Những lợi ích kinh tế mà cây sim mang lại là động lực để đồng bào DTTS tiếp tục bảo vệ những cánh rừng sim thêm bạt ngàn, xanh tốt.



Với vẻ mộc mạc, mong manh, dịu dàng, sim có lẽ là loài hoa đã gắn với rất nhiều câu chuyện tình yêu. Với riêng tôi, cứ mỗi lần ngắm loài hoa sim bung nở là lại bị “hớp hồn”, ngẩn ngơ đến quên cả đường về.





Theo THIÊN HƯƠNG (baokontum)