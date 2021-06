Hội An - top mười thành phố không có ô-tô đẹp nhất thế giới

Đạp xe, đi thuyền, đi bộ hoặc đi xe ngựa kéo, hãy quên ô-tô đi và khám phá 10 điểm đến đẹp như tranh, không bóng dáng của những chiếc ô-tô trên phố. Hội An, đô thị cổ xinh đẹp ở tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) đứng thứ hai trong danh sách 10 điểm đến không có ô tô đẹp nhất thế giới vừa được chuyên trang du lịch uy tín Traveller của Australia xếp hạng.

Hội An, Di sản Thế giới UNESCO luôn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và thế giới (Ảnh: City Pass Guide)

Traveller miêu tả Hội An: “Những chiếc xe gắn máy rất ít khi xuất hiện trong Phố cổ Hội An. Vì thế du khách có thể thả bộ trên những con phố nhỏ, mua sắm vải lụa hoặc tới cửa hàng may đo mà không bị những người đi xe gắn máy làm phiền.

Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất từ thế kỷ 15, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Phố cổ ấn tượng với lối kiến trúc từ thời kỳ Pháp thuộc, đèn lồng đầy màu sắc và những ngôi nhà, cửa hàng mà chỉ cần bấm máy là bạn đã có những bức ảnh tuyệt đẹp”.

Thực tế, bất cứ ai tới Hội An đều yêu thích cảm giác sống chậm, an yên khi tản bộ hay đạp xe qua từng con phố nhỏ dưới những giàn hoa giấy rực rỡ, trong tiếng nhạc giao hưởng cổ điển nhẹ nhàng như tiếng gió, hay lang thang qua những con ngõ nhỏ, dài chỉ đủ một người rất đặc trưng của phố cổ để cảm nhận một Hội An thanh bình, trong trẻo.

Vào buổi tối, nhất là vào ngày rằm, ngồi trên chiếc thuyền mộc nhỏ thả hoa đăng trên dòng sông Hoài, ngắm phố cổ lung linh trong ánh sáng từ muôn vàn chiếc đèn lồng màu sắc cũng mang đến cảm giác nên thơ không nơi đâu có được.

Ở Hội An, có rất nhiều tuyến đường bên trong phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo,… không dành cho các loại xe cơ giới. Với du khách nước ngoài, ngắm phố cổ Hội An trên những chiếc xích lô luôn là trải nghiệm độc đáo và thú vị.

Vẻ đẹp lãng mạn, hoài cổ luôn khiến Hội An gây ấn tượng với du khách quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên Hội An được nhắc tới trong những bảng xếp hạng của các tạp chí, chuyên trang du lịch uy tín thế giới. Tripadvisor, LonelyPlanet, Travel&Leisure và nhiều cái tên khác trong lĩnh vực truyền thông, tư vấn du lịch luôn dành cho Hội An vị trí xứng đáng trong các bảng xếp hạng điểm đến tầm thế giới.

Trong danh sách 10 điểm du lịch không có ô tô đẹp nhất thế giới vừa công bố của Traveller, cùng với Hội An của Việt Nam còn có một số điểm du lịch nổi tiếng ở Australia, Mỹ, Hy Lạp, Morocco, Italy, Croatia, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo Hydra, Hy Lạp

Xếp trên Hội An là đảo Hydra, Hy Lạp - nơi có người dân có thói quen dùng lừa và la để vận chuyển hàng hoá. Đối lập với sự ồn ào của Athens, Hydra tĩnh lặng và bình yên. Cách cảng Piraeus 90 phút đi phà, Hydra xinh đẹp thuộc quần đảo Saronic từ những năm 60 của thế kỷ trước đã được lựa chọn làm bối cảnh phim. Hòn đảo nhỏ này cũng là điểm rất thu hút khách du lịch và là điểm đến yêu thích lâu năm của du khách đến từ Athens vào mỗi mùa hè.

Đảo Rottnest, tây Australia

Xếp sau Hội An là đảo Rottnest ở tây Australia. 90 phút từ trung tâm thành phố Perth, du khách tới đây có thể tham quan bãi biển Pinky và ngọn hải đăng Wadjemup bằng xe đạp. Tiếp theo sau là Medina of Fez, khu phố cổ ở Morocco hình thành từ thế kỷ thứ 9 và trở thành thủ đô của Morocco vào thế kỷ 13. Nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Khu phố cổ gồm chuỗi các khu chợ gia vị, tháp canh và pháo đài.... với kiến trúc ấn tượng.

Traveller chuyên trang du lịch uy tín, được xuất bản trực tuyến hàng ngày và vào mỗi cuối tuần, chuyên trang này lại có mặt trên các tạp chí uy tín của Australia gồm The Sydney Morning Herald, The Age, the Sun-Herald và The Sunday Age.

T.LINH (tổng hợp/NDĐT)