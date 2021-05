Hãng tin Đức DPA giới thiệu một số điểm du lịch đặc sắc ở Việt Nam

Với tiêu đề "Hành trình xuyên Việt, từ Bắc chí Nam," bài báo viết rằng Việt Nam mê hoặc với bờ biển dài, những vách đá cheo leo, ruộng bậc thang, đô thị náo nhiệt tương phản những ngôi làng bình dị.



Một góc khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hãng tin Đức DPA vừa có bài giới thiệu 11 điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam.



Thông tin đã được nhiều trang báo mạng của Đức đăng tải, trong đó có Sueddeutsche.de, Zeit.de, RNZ.de, Allgemeine-zeitung.de...



Với tiêu đề "Hành trình xuyên Việt, từ Bắc chí Nam," bài báo viết rằng Việt Nam mê hoặc với bờ biển dài, những vách đá cheo leo, ruộng bậc thang, những đô thị náo nhiệt tương phản với những ngôi làng bình dị.



Sự đan xen thật tuyệt vời và ngoài những hành trình thông thường, quốc gia Đông Nam Á này còn là điểm đến cho rất nhiều chuyến phiêu lưu hấp dẫn.



Bài viết lựa chọn 11 điểm du lịch đặc sắc dành cho du khách tìm hiểu trước khi lên kế hoạch du lịch sau đại dịch COVID-19, trong đó đều là những điểm du lịch hoặc danh thắng đặc sắc từ vùng núi hoang sơ ở miền Bắc tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhiệt đới, độ ẩm cao ở phía Nam.



Địa điểm đầu tiên được nhắc tới là Sa Pa, một "ốc đảo" yên bình với khí hậu mát lạnh ở miền Bắc. Nằm ở độ cao 1.600 mét, cái nóng nhiệt đới của Đông Nam Á không thể đạt tới nơi đây, do vậy Sapa từ lâu là nơi nghỉ dưỡng và điểm đến của những du khách chốn chạy cái nóng oi bức.



Sa Pa nằm dưới chân núi Fansipan, ngọn núi cao nhất nước và từ một ngôi làng nhỏ, giờ đây Sa Pa đã trở thành một thị xã với hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch bao quanh.



Bất chấp việc các công ty du lịch, khách sạn và nhà hàng ở đây cạnh tranh để thu hút khách - điều không phải ai cũng ưa thích, song Sa Pa vẫn thực sự là một trong những điểm du lịch yêu thích nhất ở Việt Nam.



Đó là do sự hấp dẫn của cảnh quan nơi đây khi du khách có thể thả bộ cả ngày với những lối đi nhỏ hẹp chạy qua các thửa ruộng bậc thang xanh mướt hay những cánh đồng chàm-ngô do người thiểu số Hmông và Dao canh tác.



Không xa Sa Pa là thị trấn Bắc Hà, với những buổi chợ phiên lớn nhất miền Bắc diễn ra vào Chủ nhật hằng tuần và đây là một trong những phiên chợ vùng cao sôi động nhất cả nước.



Những thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa nhìn từ cabin cáp treo Fansipan. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)



Tiếp tục hành trình, DPA dẫn bạn đọc tới Hà Giang với những con đường đèo hẹp, dốc và quanh co, bao quanh là những ngọn núi hình chóp, bên dưới là hẻm núi và những thung lũng trải dài. Khám phá Hà Giang bằng xe máy cùng các "phượt thủ" (easyrider) phải mất ít nhất 3 ngày.



Từ Hà Giang, bài viết đưa bạn đọc về thủ đô Hà Nội giữa những bộn bề suy tư. Hồ Hoàn Kiếm yên bình đối lập với nhịp sống hối hả của khu phố cổ. Thành phố trên 1.000 năm tuổi bình lặng và náo nhiệt, đan xen giữa lối sống hiện đại và truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu về lịch sử đất nước qua rất nhiều viện bảo tàng ở thủ đô.



Những điểm cũng được DPA giới thiệu tới bạn đọc Đức là Vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà với làn nước xanh như ngọc; Phong Nha-Kẻ Bàng với những hang động kéo dài hơn 350km.



Đó còn là cố đô Huế mộng mơ, quyến rũ nép mình bên sông Hương, hay phố cổ Hội An - nơi từng là một trong những hải cảng quan trọng nhất Đông Nam Á và vẫn giữ được nét đặc trưng của khu phố cổ, không bị tàn phá trong chiến tranh.



Ngoài những điểm trên còn có Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những đô thị năng động nhất châu Á và đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa và vựa trái cây của Việt Nam, nơi có chợ nổi Cái Răng và thành phố lớn nhất vùng là Cần Thơ.



Ngoài 11 điểm du lịch trên, báo chí Đức còn đưa thông tin về môi trường khí hậu và thời gian nên đi du lịch tới Việt Nam, trong đó cho rằng du khách có thể tới Việt Nam bất cứ thời điểm nào trong năm.



Mùa Hè thường ấm áp trên cả nước, trong khi Huế và vùng duyên hải miền Trung luôn có những trận mưa lớn vào mùa Đông. Vùng núi phía Bắc thường trở lạnh về đêm, có nơi có băng tuyết, trong khi khu vực phía Nam hầu như không có mưa trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 4.



Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam tuy cho tới nay ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song vẫn áp đặt một số hạn chế về du lịch quốc tế và cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)