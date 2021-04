Phát triển du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn và bền vững

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh, ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh nỗ lực hết sức để vừa phòng dịch vừa phát triển du lịch một cách an toàn, bền vững, thích ứng với bối cảnh.

Bản Mạ ở thôn Thanh Xuân, xã Xuân Cẩm nằm bên dòng sông Chu hiền hòa, cảnh quan thiên nhiên xanh mát quanh năm là một trong 2 địa điểm được huyện Thường Xuân chọn làm điểm xây dựng du lịch cộng đồng. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Với hoạt động khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021 tại Sầm Sơn, mùa du lịch biển ở Thanh Hóa đã chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và các nước láng giềng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đang nỗ lực hết sức để thực hiện "nhiệm vụ kép," "mục tiêu kép," vừa phòng dịch vừa phát triển du lịch một cách an toàn, bền vững, thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới.

Là địa phương ven biển đầu tiên ở Thanh Hóa có hoạt động khởi động mùa du lịch biển năm 2021, thành phố Sầm Sơn hiện có gần 700 cơ sở lưu trú, với hơn 19.000 phòng và gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã có 90% số phòng được đặt, dự kiến lượng du khách đến với Sầm Sơn sẽ tăng cao. Thành phố Sầm Sơn đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch của Bộ Y tế theo Thông điệp 5K. Công tác phòng dịch được đẩy mạnh tuyên truyền tại phường xã, các điểm du lịch, di tích, danh thắng để người dân và du khách chấp hành nghiêm túc các quy tắc phòng dịch...

Thành phố Sầm Sơn cũng khởi động Trung tâm điều hành đô thị thông minh với việc triển khai đồng thời 10 dịch vụ giám sát đô thị thông minh như hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh an toàn; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống cổng thông tin du lịch; hệ thống cảnh báo cháy nhanh; hệ thống cảnh báo thiên tai; hệ thống wifi công cộng; hệ thống nhắn tin chào mừng du khách...

Đặc biệt, Trung tâm đã tích hợp 142 mắt camera để phát hiện, những du khách không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Khi đó, trung tâm điều hành sẽ dùng hệ thống bộ đàm thông báo cho các tổ công tác gần đó đến nhắc nhở hoặc phát lên hệ thống loa công cộng yêu cầu du khách thực hiện đúng quy định.

Là cơ sở lưu trú 3 sao, Khách sạn Phúc Anh (phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn) thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho du khách và cộng đồng. Ngay từ cửa ra vào và quầy lễ tân, khách sạn đã bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt và bản khai y tế bằng giấy cũng như mã quét QR Code. Hệ thống buồng phòng, phòng tiệc, các tay nắm, cánh cửa, nút bấm thang máy, cửa nhà vệ sinh… đều được thường xuyên khử khuẩn trong ngày.

Ông Đặng Trung Huấn, Giám đốc điều hành Khách sạn Phúc Anh khẳng định ngay khi các đoàn khách đặt phòng, chúng tôi đã hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, khai báo sức khỏe và các thông tin cần thiết tại quầy lễ tân khi đến làm thủ tục nhận phòng.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh của khách sạn, bao gồm kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi rất mong mỗi du khách đến Sầm Sơn thời gian này này hãy ủng hộ, thông cảm, chung tay cùng bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sầm Sơn, Tổ trưởng tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 hành phố Sầm Sơn cho biết qua kiểm tra tại một số khách sạn, cơ sở lưu trú, Tổ kiểm tra ghi nhận các khách sạn đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đầy đủ trang thiết bị theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho du khách. Trong những ngày cao điểm tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, những cơ sở không đủ điều kiện phòng chống dịch sẽ bị yêu cầu tạm dừng đón khách.

Du khách tắm tại bãi biển Sầm Sơn. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở lưu trú phải thực hiện triệt để, nghiêm túc khai báo y tế cho du khách, lập danh sách đầy đủ, kèm số điện thoại của từng khách du lịch để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết, cách ly phòng, chống khi có dịch xảy ra.

Tỉnh khuyến khích, vận động khách du lịch khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone... Đồng thời nghiêm túc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID-19 Quốc gia, hoàn thành trước ngày 29/4/2021.

Ngành Du lịch Thanh Hóa đang chú trọng xây dựng các điểm đến an toàn, sát với 5 tiêu chí được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề ra trong bộ Tiêu chí Du lịch an toàn với dịch COVID-19. Đặc biệt, ngành tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh truyền thông quảng bá “Thanh Hóa, điểm đến an toàn và hấp dẫn” để chào đón khách du lịch đến với địa phương trong mùa du lịch 2021 này.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chia sẻ: Dịp 30/4-1/5 là kỳ nghỉ lễ dài cũng là thời điểm khởi động mùa du lịch tại các khu du lịch biển. Tỉnh Thanh Hóa nói chung và ngành du lịch nói riêng đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách.

Việc bảo đảm sức khỏe của du khách sẽ luôn được tỉnh Thanh Hóa đặt lên trên hàng đầu, vì vậy cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch việc tăng cường kiểm tra và hậu kiểm sẽ được duy trì thường xuyên để du khách luôn an tâm, an toàn. Chúng tôi kêu gọi người dân và du khách hãy chung tay thực hiện, dù tắm biển, dạo biển hay đến các điểm tham quan du lịch, mọi người hãy khai báo y tế và đeo khẩu trang để phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, tỉnh Thanh Hóa mong muốn đón khách một cách an toàn, hiệu quả nhất, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)