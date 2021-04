Nghệ An: Đưa Cửa Lò trở thành điểm đến an toàn, ấn tượng

Mùa du lịch năm 2021, thị xã Cửa Lò tổ chức đa dạng hoạt động, sự kiện du lịch nhằm gia tăng số lượng, thời gian lưu trú và chỉ tiêu của khách; quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò là điểm đến an toàn.

Biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Năm 2021, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đề ra mục tiêu đón và phục vụ hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 42,5% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ thì đây là những chỉ tiêu không đơn giản.

Ông Doãn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cho biết, mùa du lịch năm 2021, thị xã Cửa Lò sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức đa dạng hoạt động, sự kiện du lịch nhằm gia tăng số lượng, thời gian lưu trú và chỉ tiêu của khách; quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò là điểm đến an toàn, ấn tượng sau đại dịch COVID-19.

Cũng thông qua đó, Cửa Lò tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng tự nhiên và xã hội để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An nói chung, Cửa Lò nói riêng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử, môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện của điểm đến du lịch Cửa Lò.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Du lịch Nghệ An ưu tiên tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò trong kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh hình ảnh du lịch Cửa Lò trên website su lịch Nghệ An, trên các biển quảng cáo tấm lớn do Sở quản lý và trên các ấn phẩm du lịch; chủ trì, kết nối các điểm du lịch trong tỉnh để phối hợp, tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An gắn với các địa bàn trọng điểm về du lịch trong đó có Cửa Lò.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tranh thủ các đối tác, tổ chức quốc tế và các tỉnh ở nước ngoài có quan hệ hữu nghị với tỉnh Nghệ An để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Cửa Lò.

Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cho biết, mùa du lịch năm 2021, thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục duy trì và đưa các tour du lịch mới vào hoạt động, trong đó, tour du lịch nội thị gồm Đảo Lan Châu - đảo Song Ngư - đền Vạn Lộc - đền Mai Bảng - Làng nghề chế biến hải sản Nghi Thủy; đền Làng Hiếu - cầu Cửa Hội - Làng nghề nước mắm Hải Giang 1 - khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Hội.

Ngoài ra, còn có tour từ Cửa Lò đi đến các điểm du lịch: Cửa Lò - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cửa Lò; Cửa Lò - du thuyền sông Lam - đền Củi - Quảng trường Hồ Chí Minh - Cửa Lò; Cửa Lò - Quảng trường Hồ Chí Minh - Khu lưu niệm Nguyễn Du - ngã ba Đồng Lộc - Khu du lịch nước khoáng nóng Kim Sơn - Cửa Lò; Cửa Lò - đền Chung Sơn - chùa Đại Tuệ - Cửa Lò.

Ông Doãn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cũng cho biết hiện nay tỉnh Nghệ An quan tâm đầu tư nhiều hơn cho thị xã Cửa Lò. Hiện nay quy hoạch Cửa Lò đã hoàn thiện được phân khu của 7 phường, thị xã đang tiến hành để công bố quy hoạch.

Ngoài ra, quy hoạch khu lâm viên phía đông đường Bình Minh (trục đường chính, quan trọng nhất của thị xã Cửa Lò) cũng được thị xã quan tâm triển khai các bước để thực hiện.

Thị xã đã tổ chức một cuộc thi ý tưởng. Ban Thường vụ Thị ủy thị xã đã cho ý kiến lần một, các nhà tư vấn đang hoàn thiện. Theo tiến độ thì đến tháng 5/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, tháng 6/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sẽ cho ý kiến, sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt ý tưởng quy hoạch.

Định hướng quy hoạch phía đông đường Bình Minh, đó là sẽ dành ưu tiên cho lâm viên, khu vui chơi giải trí, giải khát, các hệ thống để phục vụ điện chiếu sáng, trang trí; cơ bản toàn bộ khu nhà hàng kinh doanh phía đông đường Bình Minh sẽ không còn mà chuyển sang mục đích khác để tạo bộ mặt, điểm nhấn mới cho du lịch Cửa Lò.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)