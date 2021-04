Du lịch Việt Nam: Ưu tiên hàng đầu là điểm đến an toàn

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch trên địa bàn TP.HCM đã mở lại tất cả tour nội địa, đặc biệt nắm bắt cơ hội kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với ưu tiên hàng đầu là điểm đến an toàn.

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu du lịch của du khách trong nước bắt đầu tăng trong những tháng đầu năm 2021.

Do đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch trên địa bàn thành phố đã mở lại tất cả tour nội địa, đặc biệt nắm bắt cơ hội kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với ưu tiên hàng đầu là điểm đến an toàn.

Mở lại tất cả tour

Dự báo, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, du khách sẽ "săn" tour du lịch cho kỳ nghỉ lớn thứ hai trong năm - dịp lễ 30/4-1/5.

Đặc biệt, năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày nên nhiều người rất háo hức cho hành trình du lịch trở lại vào cuối tháng Tư này. Để đón đầu mùa du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ triển khai chương trình tour trọn gói ưu đãi mà còn phục vụ nhu cầu du lịch cá nhân, tự túc hay gia đình, nhóm bạn có nhu cầu tự tổ chức chuyến đi riêng. Thay vì cho cả đoàn cùng di chuyển bằng xe du lịch, du khách có thể tự do lái xe riêng đến điểm tham quan.

Cụ thể, khách du lịch nội địa được phục vụ từ dịch vụ thuê xe, đặt khách sạn, resort cao cấp với giá ưu đãi cho đến vé máy bay, chương trình tour tự do tại các điểm đến…

Những điểm đến hấp dẫn vẫn nằm trong danh sách tour du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 có thể kể đến như Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Quy Nhơn-Kỳ Co-Eo Gió, Côn Đảo…

Song song với đó, các hành trình đến điểm du lịch nổi tiếng trong nước như tour đi Đông Bắc, Tây Bắc, tuyến Hà Nội-Ninh Bình-Hạ Long, hành trình di sản miền Trung đi Đà Nẵng-Hội An-Huế-Quảng Bình, hành trình khám phá Tây Nguyên-Buôn Ma Thuột, miền Tây… cũng được doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch mở lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Khi tới Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài điểm tham quan hấp dẫn, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương hay thuần Việt nhưng phục vụ bởi nhà hàng, khách sạn cao cấp. Đơn cử, sản phẩm "Bữa trưa Sài Gòn" đã ra mắt tại các nhà hàng tầng trệt của khách sạn Rex Sài Gòn từ ngày 1/4 đến nay, là điểm đến dành cho du khách yêu thích những món ăn quê nhà.

"Bữa trưa Sài Gòn" chinh phục quý khách với những món ăn tuy giản dị nhưng lại rất kỳ công. Mỗi phần ăn trưa chỉ có giá 189.000 đồng/khách (giá đã bao gồm thuế phí) với thực đơn gồm hai món thay đổi mỗi ngày, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thưởng thức và lựa chọn đa dạng của khách du lịch khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tại Rooftop Garden Bar tầng 5 khách sạn Rex Sài Gòn cũng đang diễn ra chương trình Happy Hour, từ 16-21 giờ mỗi ngày. Chỉ với 2 ly cocktail bất kỳ, du khách sẽ được tặng thêm 2 ly cocktail đồng giá và thưởng lãm vẻ đẹp toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Rooftop Garden Bar của khách sạn Rex Sài Gòn là một trong những điểm sáng nổi tiếng về đêm ở khu vực Đông Nam Á, điểm hẹn gặp gỡ lý tưởng dành cho khách du lịch, gia đình, bạn bè...

Liên quan đến vấn đề kích cầu du lịch, ông Trữ Hồng Minh, Đại sứ Hiệp hội Du lịch ẩm thực thế giới (World Food Travel Association) cho hay, du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng thu hút du khách trên toàn cầu, mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế địa phương và quảng bá văn hóa.

Việt Nam cần tập trung phát triển du lịch bằng hai lĩnh vực thế mạnh là ẩm thực và di sản, nhằm định vị thương hiệu du lịch văn hóa dựa trên giá trị đặc sắc về di sản, ẩm thực. Qua đó, Việt Nam đẩy nhanh việc hình thành hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng và đưa văn hóa ẩm thực Việt trở thành tài sản quốc gia.

Hướng đến du lịch an toàn

Theo ông Đặng Mạnh Phước, nhà sáng lập Outbox Consulting - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu cho ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam, dưới tác động của dịch COVID-19, thị trường xuất hiện nhiều trào lưu du lịch theo hướng giãn cách xã hội. Trong đó, du khách ưu tiên lựa chọn điểm đến vắng vẻ gần với nơi sinh sống để có thể sắp xếp chuyến đi nhưng vẫn đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh.

Một đoàn khách du lịch tham quan tại Khu du lịch Một thoáng Việt Nam. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Hiện nay, nhiều nước trong khu vực đã tung chiến dịch truyền thông về điểm đến, quảng bá điểm đến an toàn tới du khách trong, ngoài nước. Trong đó, có thể kể đến các nước như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines… đều đã và đang thực hiện đa dạng chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn nhằm xây dựng lòng tin của du khách; hướng dẫn cụ thể về an toàn cho du khách trong việc tuân thủ phòng, chống dịch bệnh ở những điểm đến. Do đó, Việt Nam cần có những hoạt động quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh du lịch an toàn tới bạn bè quốc tế, trong bối cảnh các nước xung quanh đã có thông điệp về du lịch an toàn.

Dù thời điểm này, Việt Nam chưa mở cửa lại thị trường quốc tế nhưng việc quảng bá hình ảnh, truyền tải thông điệp với du khách qua nhiều kênh là rất cần thiết để khi điều kiện cho phép, ngành du lịch không bị chậm chân so với các nước trong khu vực.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị-Truyền thông, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay hiện tất cả hành trình du lịch đi máy bay của Lữ hành Saigontourist đều khai thác dịch vụ của hàng không Vietnam Airlines.

Các tour đều có giờ khởi hành đẹp, đi sáng về chiều tối để du khách có một chuyến đi trọn vẹn và dễ sắp xếp lịch làm việc. Bên cạnh đó, tour trọn gói của Lữ hành Saigontourist luôn được đánh giá cao vì có hướng dẫn viên giỏi đồng hành cùng chuyến đi, chính sách bảo hiểm du lịch cho du khách đầy đủ.

Năm nay, Lữ hành Saigontourist còn triển khai chương trình mới cho dịch vụ MICE (du lịch kết hợp hội nghị, công tác, teambuilding…) dành cho doanh nghiệp, tổ chức. Lữ hành Saigontourist sẽ là đơn vị tư vấn, thiết kế chương trình hội nghị, gala, teambuilding… và triển khai chương trình tại điểm đến. Chương trình này được đánh giá là giải pháp phù hợp trong thời điểm hiện tại, bước đi sáng tạo của doanh nghiệp du lịch phát triển có định hướng giữa giai đoạn dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.

Còn về phía hiệp hội, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã xây dựng bộ quy trình chung về Tổ chức du lịch an toàn dành cho các doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch, đơn vị cung ứng dịch vụ và vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong chuỗi.

Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành để phối hợp, tạo kết nối và giới thiệu sản phẩm du lịch chủ lực ở mỗi địa phương, qua đó xây dựng chính sách khuyến mãi theo từng giai đoạn.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)