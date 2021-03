Về thăm Tam Chúc

Hằng năm, cứ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng loạt lễ hội lớn, nhỏ sẽ diễn ra tại các danh thắng trên khắp đất nước. Theo truyền thống, nếu như chùa Hương thường khai hội vào mồng 6 tháng Giêng, mồng 10 là hội xuân Yên Tử thì 12 là ngày khai hội chùa Tam Chúc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lễ hội năm nay đã bị hủy bỏ, song với khu quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc, những kỷ niệm vẫn còn được lưu giữ.



Quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc (Hà Nam) gồm nhiều khu chức năng, trong đó, khu văn hóa tâm linh Tam Chúc và chùa Tam Chúc được xây trên nền móng ngôi chùa cũ, thờ những vị quốc sư có công phát triển Phật giáo Việt Nam, tọa lạc trong một khung cảnh thơ mộng với hồ nước bao quanh những dãy núi đá vôi và những khu rừng tự nhiên. Tham quan chùa Tam Chúc, du khách có hai lựa chọn là đi xe điện hoặc đi thuyền. Chọn thuyền vãng cảnh vừa là cách để du khách thả trôi những lo lắng của năm cũ vào sóng nước, vừa là để những hạt mưa xuân tiếp thêm sự tỉnh táo để có thêm động lực cho những dự tính của năm mới.



Thuyền xuôi nhẹ, nhìn về bốn phía mới thấy trí tuệ, công sức con người bỏ ra để có được khu quần thể này quả thật to lớn. Không chỉ có cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, chùa Tam Chúc còn khiến người ta ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng ở bên trong. Dạo quanh, bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn 12.000 bức tranh đá về cuộc đời Đức Phật do những người thợ Indonesia tạc từ đá núi lửa sau đó chuyển sang Việt Nam. Cảm thán trước những bức phù điêu về cõi Niết Bàn, chốn bồng lai tiên cảnh, nơi ẩn chứa tất cả những vẻ đẹp chân thiện mỹ mà con người mong ước. Được chiêm ngưỡng 99 cột bằng đá khắc những bài kinh Phật trong khuôn viên, hay leo 299 bậc đá lên chùa Ngọc để phóng mắt bao quát toàn khu tâm linh.



Xuân về, quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc như xanh và tươi mới hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, khu quần thể nằm ẩn mình giữa một vùng cảnh quan non nước hùng vĩ khiến bất cứ ai cũng liên tưởng tới một bức tranh thủy mặc mà bàn tay tạo hóa đã dày công sắp đặt. Một công trình tâm linh chứa đựng nhiều bất ngờ khiến ai cũng mong muốn được một lần ghé thăm để khám phá những điều đặc biệt đang ẩn giấu.





https://nhandan.com.vn/baothoinay-dulich-diemden/ve-tham-tam-chuc-636663/

Theo QUÁCH HOÀI NAM (NDĐT)