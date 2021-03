Trải nghiệm thú vị với du lịch 'trái mùa'

Nhiều gia đình thường chờ đến kỳ nghỉ lễ để cùng nhau đi nghỉ. Nhưng nếu thu xếp được thời gian, những chuyến du lịch “trái mùa”, trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ, sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm thú vị.



Phú Quốc có nhiều hòn đảo hoang sơ để du khách khám phá. Ảnh: ĐỨC MINH

Thảnh thơi với những chuyến đi sớm

Bãi biển hòn Mây Rút (Phú Quốc) một ngày cuối tuần tháng 3 khá đẹp, nắng dịu, không quá nóng. Anh Hoàng Đức Hùng (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng vợ ngả lưng trên võng, nhìn ra biển ngắm hai người con, một trai, một gái, đang nô đùa dưới làn nước biển xanh trong. Xung quanh, nhiều du khách cũng đang nghỉ ngơi hoặc đi dạo. Bãi biển không vắng nhưng cũng không quá đông.

Anh Hùng hào hứng kể về tour khám phá đảo của gia đình mình: “Chúng tôi thuê cano khởi hành từ cảng An Thới rồi lần lượt khám phá các đảo Móng Tay, Gầm Ghì, Mây Rút. Đảo hoang sơ, không khí trong lành, nước biển xanh màu ngọc bích, không thua gì Maldives tôi từng đi”, anh Hùng nhận xét.

Ban đầu, anh Hùng dự kiến đi nghỉ vào dịp 30.4, 1.5 nhưng sau đó anh thu xếp được công việc nên đã quyết định lên đường ngay trong tháng 3. “Tôi gọi chuyến đi của mình là du lịch “trái mùa” bởi nó không diễn ra vào kỳ nghỉ lễ. Du lịch thời gian này rất thú vị, các điểm đến không đông, thời tiết không quá nóng và đặc biệt là vé máy bay rất rẻ”, anh Hùng nói.



Bãi biển trên hòn Mây Rút (Phú Quốc) thu hút nhiều du khách trong dịp tháng 3. Ảnh: ĐỨC MINH

Đánh giá về những chuyến du lịch “trái mùa”, Just a Pack, trang thông tin và hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới, cho biết vé các chuyến bay trái mùa sẽ rẻ và có nhiều ưu đãi hơn so với các chuyến bay vào dịp lễ. Thêm vào đó, do là mùa thấp điểm nên giá phòng khách sạn, giá dịch vụ ăn uống cũng không đắt đỏ như các kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, những chuyến đi “trái mùa” là thời điểm hành khách chủ động được thời gian nên họ sẽ thong thả, thảnh thơi hòa mình với thiên nhiên hơn.

Ghi nhận tại Việt Nam thời điểm này cho thấy hầu hết các hãng hàng không đều đã tung ra hàng loạt chương trình vé giá rẻ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chẳng hạn, bên cạnh 7kg hành lý xách tay miễn phí, hành khách mua vé và bay Vietjet từ ngày 27.2 đến ngày 31.3 sẽ được tặng 20kg hành lý ký gửi. Vietjet cũng tặng hàng triệu voucher trị giá 100.000 đồng/voucher khi đặt vé thành công từ nay đến ngày 15.4.



Phong cảnh Đà Lạt thơ mộng quyến rũ nhiều du khách. Ảnh: HUYỀN MINH

Trong khi đó, giá phòng khách sạn tại các điểm du lịch cũng đang ở mức rất hấp dẫn, đơn cử như giá phòng mỗi đêm dành cho 4 người tại khách sạn 5 sao ở Phú Quốc chỉ từ 3 triệu đồng, còn tại khách sạn 4 sao chưa đến 2 triệu đồng, mức giá rất hiếm ở thời gian cao điểm hay các dịp lễ tết.

Du lịch trái mùa đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Just a Pack khẳng định du lịch “trái mùa” sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

Không lo lắng về dịch

Cũng như anh Hùng, gia đình chị Lê Thanh Hoài (Hải Phòng) bay vào Đà Lạt sáng một ngày thứ sáu của tháng 3. Chị Hoài chia sẻ: “Nếu du lịch vào kỳ nghỉ lễ, tôi phải đặt vé máy bay, đặt phòng sớm. Nhưng du lịch “trái mùa” thì mua vé máy bay hay đặt phòng sẽ đơn giản hơn vì không có tình trạng khan hiếm. Đặc biệt, vé máy bay và giá phòng thời điểm này đều rẻ. Tháng 3 Đà Lạt rất đẹp, rất mộng mơ với màu phượng tím. Hải Phòng nổi tiếng với hoa phượng, nhưng là hoa phượng đỏ, chứ tôi chưa thấy hoa phượng tím bao giờ”.



Một du khách ngắm cảnh từ đỉnh Lang Biang (Đà Lạt). Ảnh: ĐỨC MINH

Khi được hỏi về dịch bệnh, chị Hoài khẳng định chị không lo lắng vì ngay từ khi đến sân bay, hành khách đều được nhân viên nhắc nhở đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn. Trên tàu bay, hành khách đeo khẩu trang suốt hành trình. “Tôi bay Vietjet và thấy tiếp viên phục vụ tận tình, chu đáo, tàu bay được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng dịch nên tôi hoàn toàn yên tâm”, chị Hoài nói.

Trong khi nhiều du khách từ các tỉnh phía Bắc ngược vào Nam du lịch “trái mùa” thì ở chiều ngược lại, du khách phía Nam thực hiện các chuyến du lịch tâm linh đến với những miền đất linh thiêng ở phía Bắc.

Năm nay, do yêu cầu phòng chống dịch nên Hà Nội mở cửa các cơ sở tôn giáo từ ngày 8.3, riêng chùa Hương mở cửa vào ngày 13.3. Thời điểm mở cửa đã qua tháng giêng âm lịch, không khí xuân cũng đã lắng. Tuy nhiên, nhiều du khách du lịch tâm linh muộn và xem đó là một trải nghiệm đáng nhớ.



Thông báo phòng dịch được đặt tại nhiều nơi trong khuôn viên chùa Hương để nhắc nhở du khách. Ảnh: TUẤN VŨ

Bà Trần Hồng Mai (TP.HCM) có mặt tại chùa Hương sau vài ngày chùa mở cửa. Dâng hương xong, bà dạo bộ thưởng ngoạn cảnh đẹp của chùa. Bà Mai phấn khởi: “Đầu năm tôi hay đi chùa trong tháng giêng âm lịch. Năm nay, đến tháng 2 chùa Hương mới mở nhưng tôi vẫn quyết định đi. Con trai tôi hơi lo vì tôi 67 tuổi rồi, nhưng tôi thấy đi máy bay bây giờ rất thoải mái, tiếp viên nhiệt tình giúp đỡ người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em nên tôi không thấy mệt mỏi”.

Bà Mai cho biết công tác phòng dịch tại chùa Hương rất tốt. Ngay từ cổng chùa, du khách phải khai báo y tế và thường xuyên được nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ vệ sinh khi tham gia lễ chùa. “Dù đông khách nhưng không có cảnh ách tắc, chen lấn nên tôi cảm nhận được cảm giác thanh tịnh”, bà Mai nói.

Theo Thanh Tuấn (TNO)