Gần 30.000 du khách trẩy hội trong ngày đầu chùa Hương đón khách

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, công tác phòng chống dịch bệnh được Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đặc biệt chú trọng.



Du khách đi đò vào chùa Hương đều phải đeo khẩu trang phòng chống dịch.





Ngày đầu tiên chùa Hương (Hà Nội) đón khách trở lại trong mùa lễ hội năm nay (13/3), sau một thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến tham quan, lễ Phật tương đối đông.



Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý Khu di tích danh thắng Hương Sơn, lượng khách trẩy hội ngày hôm nay đạt gần 30.000 lượt người, thấp hơn so với số lượng 40.000-60.000 người ngày khai hội các năm trước.



Tại 3 ngả đường vẫn vào khu di tích, Ban tổ chức đặt 3 chốt kiểm dịch với tổng số 35 người chốt giữ, làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện công tác phòng chống dịch, nhắc nhở đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế.



Sau khi khách thực hiện xong các bước phòng chống dịch, sẽ được phát một phiếu đã kiểm dịch.



Lực lượng chức năng liên tục di chuyển trên suối Yến, trong khu vực di tích để nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch và đảm bảo văn minh nơi thờ tự.



Theo ghi nhận, ý thức người đi trẩy hội đã nâng lên. Nhiều người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào trong khu vực lễ hội, chấp hành nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch khi đi vào khu vực lễ hội.



Tuy nhiên, do lượng khách đông nên nhiều người thực hiện công tác phòng chống dịch chưa tốt.



Tình trạng khách không đeo khẩu trang, hoặc đeo chưa đúng cách vẫn diễn ra; việc ngồi giãn cách trên thuyền đò và trong khu vực lễ hội hầu như không thực hiện được.



Các đò vẫn chở đông khách; khu vực đường đi và khu vực các di tích, người dân vẫn đứng sát nhau. Còn trong nội tự các đền, chùa, Ban tổ chức và nhà chùa có cử người hướng dẫn khách cách thức hành lễ, đảm bảo không tập trung quá lâu, không đứng gần nhau.



Dù vậy, việc đứng giãn cách, việc vào ra để lễ theo một chiều cũng khó đảm bảo.



Thực tế, Ban tổ chức vẫn phát thanh tuyên truyền người dân thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế song việc thực hiện của người dân không thể triệt để, do lượng khách tập trung về lễ Phật lớn.



Các hoạt động khác tại lễ hội cơ bản thực hiện nghiêm túc, Ban tổ chức hướng đến một lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện.



Vệ sinh môi trường khu vực suối Yến, bến Thiên Trù, đường lên động Hương Tích và các điểm di tích cơ bản sạch sẽ.



Ban tổ chức thường xuyên bố trí thuyền vớt rác trên suối Yến, rác thải được xử lý ngày 2-3 lần tại khu vực cổng vào, nơi bán vé, các điểm thờ tự, bến xe…



Năm nay, chùa Hương mở cửa đón khách chậm gần 1 tháng so với mọi năm nhưng cả du khách và người dân Hương Sơn đều phấn khởi.



Khách thập phương vẫn được đáp ứng nhu cầu tâm linh trong những ngày đầu năm, còn người dân địa phương có thêm nguồn thu từ hoạt động lễ hội.



Từ 1 đến 2 giờ sáng, từng đoàn khách đã đi thuyền vào động Hương Tích và các điểm di tích bên trong để sớm lễ Phật; trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ, lượng khách trở nên đông hơn.



Cũng theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, đến thời điểm này chưa xảy ra vụ việc nào ngoài mong muốn.

