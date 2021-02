Khám phá vẻ đẹp xanh mướt của mùa rêu Nam Ô tại Đà Nẵng

Rạn đá kết hợp với bãi cát mịn trải dài, nước biển trong xanh, những hàng cây xanh mát là điểm đến không thể bỏ qua của người yêu thích thiên nhiên khi tới thành phố biển Đà Nẵng.



Những tảng đá phủ đầy rêu xanh mướt hiện ra khi thủy triều rút. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Đến bãi đá rạn Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vào mùa Xuân, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.



Khoảnh khắc này xuất hiện khi thủy triều rút đi để lộ ra những tảng đá với nhiều hình thù và kích thước khác nhau được phủ lên lớp rêu xanh mướt.



Rạn đá kết hợp với bãi cát mịn trải dài, nước biển trong xanh, những hàng cây xanh mát là điểm đến không thể bỏ qua của người yêu thích thiên nhiên khi tới thành phố biển Đà Nẵng.



Theo người dân địa phương, bãi đá rạn Nam Ô hay còn gọi là ghềnh đá Nam Ô thuộc làng chài Nam Ô - một bãi biển hoang sơ.



Bãi đá Nam Ô thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang là thời điểm đẹp nhất trong năm, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Tên gọi này được hiểu là bãi biển nằm ở phía Nam của Châu Ô ngày xưa, Nam Ô cũng có ý nghĩa là “cửa ô phía Nam”.



Rạn Nam Ô dài khoảng 500m nhô ra biển với lớp đá ngầm dày đặc ẩn mình dưới làn nước biển xanh mát và những tầng đá nổi, xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều hình thù độc đáo.



Đến tháng Giêng, khi thời tiết ấm dần lên, rêu xanh bắt đầu mọc trên các tảng đá. Thời điểm đẹp nhất để tận hưởng khoảnh khắc này là bình minh, khi mặt trời ló rạng, thủy triều rút. Những tảng đá lớn, nhỏ đủ hình dáng lộ ra, chen lẫn trong cát và khoác lên mình một thảm rêu xanh mướt.



Đang vui đùa cùng các con, chị Anh Thư, trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết thành phố có nhiều bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Mân Thái…





Người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đến bãi đá Nam Ô. Không khí ở đây thật trong lành, thời điểm này những tảng đá được phủ một lớp rêu xanh mượt tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng.



Đây là dịp để cả gia đình chị cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của ngư dân làng chài ven biển. Nơi đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê chụp ảnh và nhiếp ảnh gia “săn ảnh.”



Đang tìm cách chọn góc độ đẹp nhất để chụp, nhiếp ảnh gia Thanh Quang đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết anh đã chụp nhiều ảnh về mùa rêu ở các tỉnh ven biển miền Trung.



Ở rạn Nam Ô, những khối đá to, nhỏ xen lẫn nhiều hình dáng khác nhau, kết hợp với ánh bình minh lọt qua kẽ đá, tạo nên một bức tranh của biển, đảo rất sinh động, khác lạ.



Đến bãi rạn Nam Ô, du khách còn được thưởng thức các đặc sản của vùng biển này do ngư dân làng chài đánh bắt. Những con mực tươi rói; tôm, cá vẫn nhảy tanh tách khi được kéo từ biển lên… cùng sự nhiệt tình của người dân địa phương sẽ giúp du khách có trải nghiệm khó quên ở Nam Ô.



Ngoài ra, nơi đây còn có làng nghề nước mắm Nam Ô đã tồn tại trên 400 năm. Năm 2020, làng nghề nước mắm này được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa làng nghề, các di tích và phát triển du lịch bền vững trong cộng đồng tại Nam Ô.



Dịp Tết Tân Sửu 2021, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan. Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn.





Bãi đá Nam Ô với rêu xanh bao phủ và chỉ lộ ra khi thủy triều xuống đã thu hút người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)





Ngoài các điểm du lịch quen thuộc như Bà Nà Hills, Bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, cầu Rồng, cầu Tình yêu và các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng…, bãi rạn Nam Ô là điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình du Xuân của du khách. Nơi đây như một bức họa màu sắc sinh động mà thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố biển xinh đẹp này.

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)