Điều gì khiến Maldives trở thành câu chuyện thành công nhất của du lịch thế giới 2020?

Tại hầu hết các điểm đến, việc thiếu hụt một triệu du khách so với năm trước hậu quả từ thảm họa thiên nhiên khủng khiếp là một mối quan ngại lớn. Nhưng đó là trước năm 2020, và trước khi đại dịch Covid-19 thay đổi cách chúng ta đi lại mãi mãi. Quốc đảo Maldives cho thấy một câu chuyện khác, dù thiếu hụt du khách, du lịch vẫn có thể thành công.



Maldives là một trong những câu chuyện du lịch thành công nhất trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19 (Ảnh: CNN)



Maldives, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương vốn được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” thường xuyên đón 1,7 triệu du khách mỗi năm. Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19, quốc đảo này chỉ đón khoảng 500 nghìn du khách. Mặc dù đây là mức sụt giảm lượng khách đáng kể, song con số này vẫn khiến Maldives là một trong những câu chuyện thành công nhất của ngành du lịch thế giới trong bão đại dịch.



Trong khi nhiều điểm đến khác tuyên bố đóng cửa biên giới, từ tháng 7-2020, Maldives chọn cách mở cửa hoàn toàn với tất cả du khách đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới, bất kể tình trạng dịch Covid-19 tại nơi đó ra sao.



Lợi thế sẵn có



Một phần của quyết định táo bạo này là vấn đề tài chính. Theo dữ liệu từ Đại học bang Michigan, du lịch đóng góp tới 28% tổng thu nhập quốc nội của Maldives. Đây cũng là nước có mức đóng góp của du lịch vào nền kinh tế cao nhất thế giới.



Địa lý của quốc đảo này cũng hợp với các quy định phòng, chống Covid-19. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nằm trên những hòn đảo tư nhân. Có hơn một nghìn nơi như vậy để du khách lựa chọn, ngay cả trước khi các hòn đảo nhân tạo đi vào hoạt động. Lợi thế này khiến việc giãn cách xã hội trở nên dễ dàng một cách đặc biệt.



Những khu nghỉ dưỡng trên những hòn đảo biệt lập phù hợp với các quy định phòng chống Covid-19 (Ảnh: ESCAPE)



Sự phụ thuộc lớn vào các khu nghỉ dưỡng siêu cao cấp của Maldives cũng khiến cho quốc đảo này dễ dàng xét nghiệm và giãn cách xã hội. Thí dụ, một số khu nghỉ dưỡng cao cấp thực hiện xét nghiệm bổ sung Covid-19 ngay trong khu nghỉ dưỡng. Quy trình này được coi như lớp bảo vệ bổ sung nhằm chống lại sự lây lan của Covid-19.



Ông Thoyyib Mohamed, giám đốc điều hành Maldives Marketing & PR Corporation, cơ quan quản lý du lịch quốc gia của đất nước, cho biết Maldives đã đón tổng số 555.494 du khách trong năm 2020, cao hơn con số dự báo 500.000 người.



“Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là địa lý độc đáo của Maldives”, ông Mohamed nói. “Chúng tôi quảng bá điểm đến này như một thiên đường an toàn với du khách”.



Ông Mohamed cũng nói thêm rằng, việc thực hiện các quy định vệ sinh nghiêm ngặt kết hợp với việc nới lỏng khoảng cách của mọi người trên những hòn đảo khác nhau đã tạo ra sự kết hợp hoàn hảo cho những du khách muốn tránh xa tất cả.



Cơ sở hạ tầng cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhiều khu nghỉ dưỡng ở Maldives dịch vụ đưa đón bằng thuyền hoặc máy bay riêng được tích hợp sẵn trong gói nghỉ dưỡng của họ. Do đó, du khách đến đất nước này có thể đến điểm đến cuối cùng mà không gặp phải khách du lịch khác.



Bắt kịp xu hướng



Các quốc gia chung quanh châu Á và Thái Bình Dương vẫn thận trọng hơn trong việc mở lại biên giới so với các nước châu Âu và Bắc Mỹ, điều này đồng nghĩa du khách tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương có ít lựa chọn nghỉ dưỡng hơn.



Khi những hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng khác của châu Á - Thái Bình Dương như Tahiti, Bali và Phuket vẫn áp dụng các quy định hạn chế, Maldives dã tận dụng lợi thế mà họ có được. Nhiều điểm đến du lịch kể từ khi mở đón khách du lịch trở lại vẫn áp dụng các quy định phòng dịch bắt buộc như Thái Lan, Sri Lanka đều yêu cầu du khách cách ly bắt buộc tại khách sạn trong vòng hai tuần trước khi thực hiện chuyến đi.





Các khu nghỉ dưỡng siêu cao cấp của Maldives cung cấp cả các tiện ích để du khách có thể ở lại cả năm và làm việc, học tập từ xa. (Ảnh: ESCAPE)



Khi mới mở cửa trở lại vào tháng 7, Maldives đã không có bất cứ yêu cầu nào với du khách. Chỉ đến tháng 9, Maldives áp dụng quy định yêu cầu tất cả du khách chứng minh xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi đặt chân đến quốc đảo này.



Một điểm đặc biệt trong chính sách du lịch của Maldives là cung cấp các gói nghỉ dưỡng dài ngày, thậm chí cả năm và cả dịch vụ nghỉ dưỡng làm việc từ xa cho du khách.



Jan Tibaldi, Tổng giám đốc của khu nghỉ dưỡng One & Only Reethi Rah, nói với CNN Travel rằng mặc dù họ không có nhiều du khách hơn trong năm 2020 so với năm 2019, nhưng đã có sự gia tăng đáng kể về thời gian lưu trú của lượng du khách này.



“Khách của chúng tôi ít đi du lịch hơn, nhưng lưu trú lâu hơn và có mục đích hơn,” cô Tibaldi cho hay.



Do du khách lưu trú lâu hơn, nên họ cần phải làm việc, học tập từ xa. Nắm bắt điều này, khu nghỉ dưỡng đã cung cấp các điều kiện kỹ thuật số và giá cả hợp lý cho những đối tượng du khách này. Nếu du khách lưu lại Maldives 28 ngày, sẽ có gói ưu đãi bao gồm các bữa ăn, Internet tốc độ cao, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và sử dụng câu lạc bộ dành cho trẻ em và có giá từ 42.600 USD cho một gia đình bốn người.



Không dừng lại ở đó, có những khu nghỉ dưỡng như Anantara Veli còn cung cấp gói nghỉ dưỡng một năm nhiều ưu đãi hơn với chỉ phí 30.000 USD. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp khác như The Nautilus Maldives còn chào bán gói “kỳ nghỉ làm việc từ xa” có giá từ 23.250 USD trong bảy ngày.



Mặc dù vậy, không phải không có rủi ro với chính sách hút khách du lịch thế giới này của Maldives.



Rất nhiều công dân Maldives làm việc tại các khu lưu trú rơi vào cảnh “mắc kẹt ở thiên đường”, buộc phải ở lại các khu nghỉ dưỡng nơi họ đang làm việc để chăm sóc một số ít du khách.



Cũng có nhân viên khách sạn bị nhiễm Covid-19, phải cách ly trong khu nghỉ dưỡng bị phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn Covid-19 lan rộng.



Tính tới tháng 2-2021, đảo quốc Ấn Độ dương này ghi nhận 17.828 ca Covid-19 và 58 ca tử vong do Covid-19.



Tuy nhiên, những rủi ro này vẫn không ngăn được câu chuyện du lịch thành công của “thiên đường nghỉ dưỡng” Maldives.



Theo N.T (NDĐT/CNN)