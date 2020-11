Vĩnh Long: Dựng nhà dừa bạc tỉ hút khách du lịch

Ngôi nhà “độc nhất vô nhị” của gia đình ông Dương Văn Thưởng (ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được làm từ hàng nghìn cây dừa có tuổi đời từ 80 - 100 năm, chủ nhân phải bỏ ra khoảng 6 tỉ đồng và mất gần 2 năm mới hoàn thành.



Ngôi nhà dừa của gia đình ông Thưởng là điểm đến không thể bỏ qua khi đến tham quan, du lịch tại cù lao An Bình. Ảnh: N.T

Ấp ủ nâng tầm cây dừa

Mỗi khi đến tham quan, du lịch ở cù lao An Bình (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), du khách không thể bỏ qua quần thể nhà dừa của gia đình ông Dương Văn Thưởng. Để đến cù lao An Bình, từ TP.Vĩnh Long, du khách chỉ cần đi phà An Bình mất tầm 20 phút là đã có mặt ở cù lao.

“Ý tưởng này là của con gái tôi. Nó muốn làm cái gì đó để tỉnh Vĩnh Long có điểm nhấn du lịch, để bà con ở các tỉnh khác đến đây tham quan” - bà Nguyễn Ngọc Giác, vợ ông Thưởng, niềm nở kể.

Chị Dương Diệu Hiền (sinh năm 1975) – con gái ông Thưởng - cho hay, do sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, hình ảnh cây dừa trở nên rất thân thuộc với chị. Trong khoảng thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty địa phương, một du khách quốc tế phản hồi với chị Hiền rằng, sau nhiều năm họ quay lại thì du lịch địa phương vẫn không có sản phẩm gì mới, lạ để thu hút du khách.

“Tôi vừa muốn làm cái gì là lạ cho du lịch địa phương, vừa muốn nâng tầm cây dừa lên. Từ đó, tôi mới đi đến quyết định kết hợp hai ý tưởng này lại” - chị Hiền chia sẻ.

Năm 2012, chị Hiền bắt tay thực hiện ý tưởng. Khi đó, chị tự lên bản vẽ, tự thiết kế khuôn viên. Chưa hết, chị tự mua dừa về trồng theo quy hoạch mà chị mong muốn. Sau 6 - 7 năm, cây dừa bắt đầu có trái. Đến năm 2017, chị bắt đầu xây ngôi nhà dừa này.

Cũng theo chị Hiền, ngôi nhà được làm từ dừa nên nguyên liệu để làm nhà đa số được mua ở tỉnh Bến Tre vì địa phương này có diện tích dừa lớn và lâu năm. Tuy nhiên, dù cây dừa rất dễ tìm, nhưng để chọn dừa để làm nhà lại rất khắt khe vì cây dừa được chọn để làm nhà phải tối thiểu trên 50 tuổi.

“Nhà dừa không hề lạ, ở khu vực Bến Tre và miền Tây cũng có khá nhiều, nhưng tôi muốn căn nhà của mình tỉ lệ dừa phải cao nhất có thể. Vì cây dừa mình có thể tận dụng làm tất cả vật dụng từ chén bát cho đến bàn ghế và độ bền của nó cũng không thua kém những loại gỗ quý” – chị Hiền nói.

Tuy nhiên, để nhà dừa thêm phần sang trọng, khâu thực hiện cũng đòi hỏi một kỹ thuật khá cao. Cho nên khi lên ý tưởng và tự vẽ thiết kế, chị Hiền đã đi tìm thợ giỏi để làm ngôi nhà này.

“Như một cái bàn, hai đến ba người thợ phải làm một tháng mới xong. Khi tôi lên Bến Tre tìm thợ làm, đa số đều từ chối vì chưa từng làm nên họ cũng ngại. Dù tôi đưa bản vẽ và khuyến khích họ thử nghiệm. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết ý tưởng của mình có thể hiện thực hóa được hay không nên cũng bỏ thời gian thuyết phục họ thử nghiệm cùng mình. Để tìm được thợ có tay nghề và sẵn sàng tìm tòi sáng tạo cái mới cũng rất kỳ công và tốn thời gian” – chị Hiền nhớ lại.



Quần thể nhà dừa của gia đình ông Dương Văn Thưởng được làm từ hàng nghìn cây dừa có tuổi đời từ 80 - 100 năm. Ảnh: N.T Tạo sản phẩm du lịch độc đáo

Theo ông Dương Văn Thưởng (năm nay đã 80 tuổi), quần thể nhà dừa này được xây dựng từ 4.000 cây dừa và có tổng kinh phí lên đến gần 6 tỉ đồng. Từ lúc khởi công đến khi hoàn thành, công trình cũng mất gần 2 năm. Những gốc dừa được chọn phải có tuổi đời từ 80-100 năm, dừa phải cao 20m trở lên và không còn ra trái.

Đặc biệt, để tìm được những cây dừa đạt yêu cầu, sau khi được những bậc lão niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre giới thiệu, ông Thưởng sẽ lên tận nơi theo dõi quá trình cưa dừa. Những cây dừa được ông Thưởng mua về phải đem đi ngâm nước suốt 1 năm, sau đó gọt vỏ, rồi tiếp tục ngâm xử lý thêm 3 tháng để chống mối mọt, nhờ đó, cây có độ bền rất cao.

“Quá trình làm rất khó, trong đó, việc cưa cây dừa cũng rất gian nan, vì cây dừa rất cứng có thể làm mẻ răng cưa. Sau khi xẻ xong, xớ dừa sẽ được xử lý, bởi xớ rất bén. Thợ bào, gọt rồi phải lấy giấy nhám chà cho đến khi sờ vào không còn thấy xớ gồ ghề mới dùng được” - ông Thưởng cho biết.

Điểm nhấn của quần thể nhà dừa là căn nhà chính được xây dựng theo kiểu Nam bộ truyền thống với 3 gian 2 chái. Ngôi nhà này, ông Thưởng phải mất 1.700 cây dừa để hoàn thiện. Ngôi nhà đặc biệt ở chỗ từ cột, kèo, rui, đòn tay, cửa, cho đến tủ thờ, bộ trường kỷ, hoành phi, liễn đối... cùng các vật dụng bàn ghế, đèn trang trí, màn cửa, tranh ảnh, bộ tách trà... đều làm từ dừa.



Nhà ông Thưởng còn trưng bày các tượng làm từ rễ dừa vô cùng độc đáo. Ảnh: N.T

“Khi làm nhà, tôi không nghĩ số lượng dừa lên đến hàng nghìn cây như vậy. Khi mua cây dừa có chiều cao khoảng 20m, mình chỉ sử dụng từ 4-5m. Tôi cứ đi mua ở từng vườn dừa, về cứ làm, đến khi xong tổng kết gần 4.000 cây” - chị Hiền cười nói.

Ngoài ra, nhà ông Thưởng còn trưng bày 4 tượng Phúc - Lộc - Thọ và Phật Di Lặc, tượng con chuột làm từ rễ dừa. Quần thể nhà dừa “độc nhất vô nhị” của gia đình ông Thưởng mở cửa cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Chị Trương Thị Mỹ Hà (ở TPHCM) du khách đến tham quan cho hay: “Khi chưa đến tham quan, tôi nghĩ căn dừa sẽ rất đơn sơ, nhưng khi đến nơi tham quan thì nó rất quy mô và hoành tráng, đặc biệt là kiến trúc rất đẹp”.

NGUYỄN TRI (LĐO)