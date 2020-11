Lễ hội hoa Tam giác mạch trở thành thương hiệu của Hà Giang

Tối 28-11, tỉnh Hà Giang tổ chức kỷ niệm 10 năm cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) và khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ kỷ niệm.

Đến dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và đại sứ quán một số nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước.

Diễn văn kỷ niệm do ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 3-10-2010, hồ sơ CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn được Hội đồng Tư vấn mạng lưới CVĐCTC chấp thuận. Qua 10 năm gia nhập mạng lưới, CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Đến năm 2020, lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu người; tốc độ tăng trưởng du lịch giai đoạn 2015-2020, đạt 14,6%/năm. Diện mạo bốn huyện vùng CVĐCTC thay đổi, cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ. Người dân địa phương đã nâng cao nhận thức bảo tồn văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch nên có việc làm, thu nhập bền vững. Nhiều sản phẩm du lịch trên vùng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn được xây dựng và trở thành thương hiệu của Hà Giang, tiêu biểu là Lễ hội hoa Tam giác mạch, loài hoa gần gũi, gắn liền với cuộc sống của người dân vùng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang đã biến khó khăn thành lợi thế phát triển. Một trong số đó là khai thác hiệu quả tiềm năng từ CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng tỉnh Hà Giang còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó tỉnh cần quan tâm đến một số nhiệm vụ cụ thể.

Trước hết phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh để lựa chọn những linh vực cần tập trung đầu tư chiều sâu như lĩnh vực du lịch, nông nghiệp đặc trưng, chất lượng cao. Bên cạnh đó, rà soát các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch phát tổng thể của vùng trung du và miền núi phía bắc, chú ý liên kết vùng, đặc biết là liên kết hạ tầng giao thông. Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn thành khu du lịch quốc gia. Quan tâm thực hiện tốt chính sách cho đồng bào dân tộc, bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới. Hà Giang là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, do đó cần giữ vững sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ông Toshiyuki Matsumoto, Trưởng ban Giáo dục, UNESCO tại Việt Nam phát biểu, đánh giá cao nỗ của tỉnh Hà Giang trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị của CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn. Tỉnh đã có các chương trình nâng cao kiến thức cho cộng đồng, phát triển du lịch, góp phần gia tăng sinh kế và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số khu vực CVĐCTC.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần nghiên cứu các khuyến nghị của UNESCO để xây dựng chương trình hành động dành cho cao nguyên đá Đồng Văn, hướng tới sự phát triển bền vững, gìn giữ các giá trị nổi bật toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Với chiến lược phát triển phù hợp, cao nguyên đá Đồng Văn là mô hình để các thành viên trong mạng lưới học hỏi. UNESCO luôn đồng hành, tăng cường hợp tác để phát triển các công viên địa chất, phát triển du lịch địa chất, thúc đẩy việc áp dụng phương thức tiếp cận dựa trên cộng đồng để khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân tộc thiểu số, những người đang gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, trù phú để tạo nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam như chính sự đa dạng của công viên địa chất.

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020 mang chủ đề “Sắc hoa cao nguyên đá” diễn ra từ 27 đến 29-11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc diễn ra tại thành phố Hà Giang và bốn huyện cao nguyên đá Đồng Văn.

KHÁNH TOÀN (NDĐT)