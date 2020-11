Check-in sang chảnh tại 5 bể bơi độc đáo nhất Việt Nam

Năm hồ bơi sang chảnh tại các địa điểm du lịch nổi tiếng dưới đây sẽ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời mà du khách không thể bỏ lỡ.





Bể bơi dài nhất Việt Nam (FLC Grand Hotel Quy Nhơn)



Cái tên mới nhất trong danh sách này là bể bơi tại khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn, sẽ khánh thành trong giai đoạn cuối năm nay.



Khi đi vào vận hành, đây dự kiến sẽ là bể bơi dài nhất tính đến thời điểm hiện tại của Việt Nam với độ dài 1km và hơn 1ha mặt nước bao trùm phía trước 4 tòa khách sạn.



Cùng tầm nhìn hướng ra bãi biển Nhơn Lý - “Maldives của Việt Nam,” hồ bơi như một tấm gương khổng lồ phản chiếu khung cảnh biển trời Quy Nhơn.



Phối cảnh bể bơi dài 1km tại FLC Grand Hotel Quy Nhơn.



Là trái tim của toàn dự án, hồ bơi được xây dựng với mục tiêu mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về một không gian thư giãn đầy sảng khoái: vừa đắm mình trong làn nước mát vừa thưởng thức khung cảnh đại dương mênh mang trong tầm mắt.



Dự kiến khu vui chơi nước cũng được thiết kế với các trò chơi đa dạng dành cho nhiều lứa tuổi ở các mức vận động khác nhau.



Bên cạnh cụm bể bơi chính, bể thủy sinh tạo cảnh bằng đá tự nhiên và các loài cây thủy sinh sẽ làm hài lòng những người yêu thích thiên nhiên và là nét cảnh quan độc đáo để lưu lại những tấm hình kỷ niệm cho du khách.



Với kỷ lục ấn tượng và sự ưu việt trong thiết kế, đây hứa hẹn sẽ trở thành không gian mới thu hút du khách tại FLC Quy Nhơn.



Hồ bơi trên mây (Topas Ecolodge - Sapa)



Nằm bên trong Làng Bản Lạch hướng thẳng ra dãy núi Hoàng Liên Sơn, khu nghỉ dưỡng được ví như “bông hoa của thung lũng Mường Hoa” Topas Ecolodge quyến rũ du khách bằng trải nghiệm tại bể bơi vô cực vô cùng độc đáo.



Khung cảnh đẹp nao lòng tại hồ bơi Topas Ecolodge Sapa. (Ảnh: Fanpage Topas Ecolodge)





Tại đây, bạn có thể đắm mình trong làn nước ấm, chiêm ngưỡng những đỉnh núi hùng vĩ và các thửa ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn.



Bể bơi này từng được tờ Forbes (Mỹ) vinh danh như “hồ bơi trên mây” cũng nhờ vị trí trên sườn đồi cao, đem lại cảm giác giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên kiều diễm của Tây Bắc.



Để thiết lập các tiêu chuẩn sinh thái mới, bể bơi sử dụng nước mặn và được làm nóng bởi một hệ thống thân thiện với môi trường sử dụng năng lượng ít hơn 85% so với công nghệ tiêu chuẩn, đảm bảo dòng nước ấm quanh năm.



Bể bơi nước mặn tràn bờ lớn nhất Việt Nam (FLC Sầm Sơn)



Thuộc quần thể “Khu nghỉ dưỡng có nhiều bể bơi nhất Việt Nam,” bể bơi nước mặn tại FLC Sầm Sơn cũng xác lập kỷ lục là bể bơi nước mặn tràn bờ lớn nhất Việt Nam với diện tích lên tới 5.100m2.



Đây là tọa độ check-in yêu thích của du khách khi đến với thiên đường nghỉ dưỡng bốn mùa nhờ thiết kế tinh tế theo hình cánh cung sải rộng với tầm nhìn phóng khoáng hướng thẳng ra biển Sầm Sơn bao la.



Thu trọn biển trời Sầm Sơn bên hồ bơi nước mặn. (Ảnh: talypham1911)



Đặc biệt, bể bơi sở hữu công nghệ lưu dẫn hiện đại đưa nước biển được thanh lọc, xử lý từ độ sâu 10m vào bể. Hàm lượng vi khoáng và độ mặn thích hợp của nước được đánh giá là lý tưởng cho làn da và sức khỏe.



Bể bơi vô cực giữa rừng cây nhiệt đới (Fushion Maia Đà Nẵng)



Fushion Maia Đà Nẵng cũng góp mặt trong danh sách với bể bơi vô cực nằm sát bờ biển Mỹ Khê, ẩn mình giữa những hàng dừa và rừng cây tươi mát.



Hồ bơi tại Fushion Maia nhìn từ trên cao. (Ảnh: Fanpage Fusion Maia Da Nang)



Du khách sẽ cảm thấy thư thái tuyệt đối khi đắm mình trong làn nước mát lạnh, ngắm trọn vẻ rực rỡ của bình minh hay hoàng hôn bên bờ biển.



Không gian yên tĩnh, trong lành nơi đây cũng vô cùng lý tưởng để bạn nằm sưởi nắng, tập yoga hoặc thưởng thức những đồ uống ngon lành.



Khung cảnh hoàng hôn vừa kỳ vĩ, vừa nên thơ bên hồ bơi. (Ảnh: @cherrielynn)



Ngoài hồ bơi vô cực, mỗi villa ở đây đều có bể bơi riêng bao quanh bởi vườn cây nhiệt đới xanh tươi, có thác nước và tầm nhìn hướng biển độc đáo.



Bể bơi nối liền mặt biển (Four Seasons Resort The Nam Hai)



Nằm trên bãi biển Hà My, Quảng Nam, bể bơi tại Four Seasons Resort The Nam Hai từng được Condé Nast Traveller vinh danh trong top 140 hồ bơi ở khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới.



Có ba hồ bơi lớn tại khu vực chính, được thiết kế tràn bờ và trải dài trên hơn 0,5 km về phía đại dương ngút ngàn, tạo cảm giác thư giãn tối đa cho du khách đến nghỉ dưỡng.



Đặc biệt, hồ bơi gần khu lễ tân có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với điều kiện thời tiết quanh năm.



Các bể bơi chính liền kề với sắc xanh ngọc ngà như nối dài ra biển xa. (Ảnh: Fanpage Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, Vietnam)



Tạo điểm nhấn cho không gian cảnh quan tại hồ bơi là những hàng dừa thẳng tắp soi bóng xuống mặt hồ trong xanh, phẳng lặng. Lắng nghe tiếng lá reo xào xạc, sóng biển rì rào phía xa khiến cho mỗi giây phút thư giãn bên bể bơi cũng trở thành liều thuốc trị liệu quý giá.

