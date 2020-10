Xây dựng tổ hợp du lịch cao cấp 1 tỉ USD tại Sầm Sơn

Thanh Hóa khởi công hàng loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng Cùng với dự án Quảng trường biển và Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn, dịp này tỉnh Thanh Hóa đã khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, gồm: Dự án đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn (tuyến đường trục chính của khu kinh tế Nghi Sơn) dài hơn 7,3 km, thiết kế 10 làn xe, với tổng mức đầu tư 1.479 tỉ đồng. Dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp với phát triển vùng nguyên liệu cây gai (tại xã Cẩm Tú, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa), do Công ty CP đầu tư phát triển sản xuất - Xuất nhập khẩu An Phước đầu tư, với tổng mức đầu tư 634 tỉ đồng. Dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn do Công ty CP gang thép Nghi Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 4.980 tỉ đồng. Dự án Nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein và Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía đều do Công ty CP Mía đường Lam Sơn (H.Thọ Xuân) đầu tư. Tổng mức đầu tư 2 dự án này là hơn 350 tỉ đồng.