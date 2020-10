Săn mây ở đỉnh Lảo Thẩn

Nằm cách Hà Nội khoảng 360 km, có một nơi mệnh danh là 'Thiên đường săn mây, ngắm lúa', nơi đang trở thành điểm chinh phục mới của các bạn trẻ thời gian gần đây.



Mỏm đá vôi mây bao phủ ở đỉnh Lảo Thẩn là điểm check-in được nhiều du khách ưa thích.



Thời tiết cuối thu mát mẻ, chúng tôi quyết định chinh phục đỉnh Lảo Thẩn - nóc nhà của Y Tý - với độ cao 2.860 m, để được thỏa sức ngắm bức tranh ruộng bậc thang mùa lúa chín hùng vĩ cùng hoa thơm cỏ dại... sau một thời gian "cùn chân" do dịch COVID-19.



Nằm cách Hà Nội khoảng 360 km, rẻo cao Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai, trên mực nước biển tới 1.600-1.800 m) được nhiều du khách đặt mệnh danh là "Thiên đường săn mây, ngắm lúa" trên rẻo cao Tây Bắc, đã trở thành điểm chinh phục mới của những bạn trẻ thời gian gần đây, sau khi "nhàm chán" với Sa Pa.



Ngắm lúa chín, qua đêm ở lưng chừng trời



Sau một ngày đánh vật với cung đường nhiều đèo dốc, khi ánh chiều sắp tắt, chúng tôi có mặt ở homestay Y Tý Clouds ở bản Mò Phú Chải, xã Y Tý. Mọi người có giấc ngủ rất ngon trong căn nhà trình tường ở nơi lưng chưng trời để có năng lượng cho hành trình hôm sau.



Sáng cuối thu thời tiết đẹp, chúng tôi xuất phát đi qua những cung đường uốn lượn men theo các thửa ruộng bậc thang để đến bản Phìn Hồ dưới chân núi Lảo Thẩn. Mùa này những nương lúa ở Y Tý bắt đầu chín rộ. Cả núi rừng như được khoác lên mình tấm áo choàng lộng lẫy, kiều diễm mang màu vàng pha lẫn xanh.



Trong mắt du khách, Y Tý đẹp như một bức tranh với sự kết hợp giữa tạo hóa thiên nhiên cùng bàn tay khai hoang bao đời của con người. Giữa những nương lúa mênh mông xếp thành từng bậc thang như lên tận mây là vài ngôi nhà trình tường đắp đất nhỏ xíu, đơn sơ của bà con dân bản. Đôi làn khói sớm của từng nếp nhà tỏa ra hòa cùng sương mây khiến những người phương xa chợt cảm thấy bình yên.



Trên một số thửa ruộng lưng chừng núi, bà con đồng bào Hà Nhì Đen bắt đầu thu hoạch. Với người dân nơi đây, cả một năm chỉ gặt lúa nương một lần nên ai nấy cũng vui mừng hớn hở ra mặt. Người Hà Nhì Đen coi mùa lúa chín là một mùa vui. Dân bản mở hội ăn mừng lúa được mùa, thóc đầy bồ no đủ cả năm...



Khi trời đã sáng rõ, sương mây dần tan biến, mọi người đến được trang trại rau xanh ở bản Phìn Hồ. Tráng A Khứ, một anh chàng porter chuyên nghiệp ở xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát), đã chờ từ sớm. A Khứ cho biết hôm nay thời tiết rất đẹp nên người có sức khỏe chỉ cần leo khoảng 3 giờ là tới đỉnh núi! Nghe vậy ai cũng hừng hực khí thế, bắt đầu nhập cuộc.



Phía sau "Cổng trời" trên đỉnh Lảo Thẩn là cả một trời mây bao phủ.



Nô đùa với hoa và mây



Từ điểm xuất phát ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, cả nhóm bắt đầu ngược dốc chinh phục ngọn núi. Đi được một đoạn, cả đoàn người đã lạc vào cánh rừng thâm u, không còn thấy bản làng, nương lúa phía dưới nữa.



Cánh rừng cổ thụ cao vút cùng những khóm hoa sim tím biếc dưới chân đang chào đón mọi người. Từng bông hoa sim còn đọng sương mai thỉnh thoảng lại quệt vào quần lữ khách để lại vệt nước lạnh toát da thịt của ai đó.



Con đường mòn lên đỉnh Lảo Thẩn khá dễ chịu bởi độ khó không thể sánh bằng Ky Quan San, Pu Ta Leng hay Tả Liên... Sau gần 2 giờ leo núi, xung quanh là bạt ngàn hoa sim. Từng đóa sim đung đưa theo gió nở nốt cuối mùa dẫn mọi người lạc vào khu vườn yêu bất tận. Các cô gái tranh thủ rẽ vào giữa những quả đồi màu tím hoa sim để hà hít hương sắc, tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" để lưu lại dấu ấn của chuyến đi.



Suốt hành trình lên đến độ cao 2.500m so với mực nước biển, loài hoa sim như người bạn tâm tình theo mỗi bước chân. Lên đến lưng chừng núi, những tán rừng già thâm u đã bỏ lại phía sau, khung cảnh hiện tại là bầu trời quang đãng. Những đám mây trắng bồng bềnh như đang trêu đùa trên đầu du khách. Xa xa từng dải mây vờn núi biếc tạo ra bức tranh phong cảnh non bồng hùng vĩ của Tây Bắc.



Theo hướng dẫn của Tráng A Khứ, chúng tôi tiến về khối núi đá vôi sừng sững nhô ra khỏi cánh rừng hướng tới biển mây mênh mông. Vài mỏm đá to nhọn như mũi con thuyền đâm ra phía trước đầy thách thức, lôi cuốn. Khi đã an toàn ở vị trí ấn tượng nhất, du khách ngỡ như mình là thần tiên đang ở chốn bồng lai với những đám mây lững lờ trôi dưới chân...



Rời mỏm đá, chúng tôi tiếp tục lên cao, nơi những gốc cây khô được ai đó xếp chụm vào nhau tạo ra một "Cổng trời" độc đáo bên mỏm núi. Từ đây nhìn ra phía trước là khung cảnh quanh năm mây vờn núi biếc. "Mây ở Y Tý thuộc vào loại dày đặc nhất vùng Tây Bắc. Vì thế ở gần đỉnh núi dù đi mùa nào mọi người cũng đều được chiêm ngưỡng biển mây" - A Khứ cho biết.



Qua "Cổng trời", cảm giác bắt đầu lạc vào miền đất như tiên cảnh trên thiên giới. Chiếc xích đu dựng sẵn bằng vài cây gỗ rừng để mấy cô gái thỏa ước mơ bay bổng. Xuân Lan - cô gái quê Nam Định - cho biết: "Đánh đu ở đây ta cảm thấy hồn mình như đang được vi vu cùng mây gió". Cứ thế, mọi người đều lần lượt nhau ngồi thử chiếc xích đu vài phút để thư thái, xua tan đi bao mệt mỏi, ưu phiền của cuộc sống thường nhật.



Một nữ du khách với đóa hoa sim trên tay, xa xa là từng vạt mây trôi.

Một số chỉ dẫn cho du khách



- Y Tý đẹp nhất là từ trung tuần tháng 9 đến tháng 11 dương lịch. Đây là thời điểm mát mẻ, không quá rét, vừa được ngắm lúa chín, vừa săn được mây đẹp.



- Sau khi đi (xe khách, tàu hỏa) từ Hà Nội tới TP Lào Cai (280km), du khách thuê xe máy đi tiếp hơn 70km nữa để tới Y Tý. Du khách cũng có thể đón xe khách từ Hà Nội lên Sa Pa (310km) rồi chạy xe máy tiếp 70km tới Y Tý.



- Thời gian cho chuyến đi Y Tý và leo Lảo Thẩn từ Hà Nội là 3 ngày 2 đêm. Du khách cần thuê porter người Mông hoặc Hà Nhì Đen dẫn đường lên núi với thời gian cả đi và về hết 6-8 giờ.



- Nếu leo núi vào buổi chiều và không kịp xuống trong ngày, du khách có thể thuê lán của người Mông ngủ qua đêm, đầy đủ chăn, màn... với giá 80.000 đồng/người/đêm.

Điểm săn mây ở rẻo cao vùng biên cương



Nhóm bạn trẻ bên chóp inox trên đỉnh Lảo Thẩn.

Khi đỉnh Lảo Thẩn chỉ còn cách vài trăm mét phía trước, ở độ cao 2.860m so với mực nước biển, chóp inox dựng sẵn trên một bãi đất cỏ. Như mọi chuyến chinh phục núi, nhìn thấy chóp inox chính là hành trình của du khách đã thành công. Sau hơn 4 giờ leo, chúng tôi đều cảm thấy tự hào khi đã chinh phục được một trong những điểm vọng cảnh đẹp nhất ở vùng biên cương Tổ quốc.



Có thể nói, Lảo Thẩn - nóc nhà ở Y Tý - là một điểm vọng cảnh, săn mây ấn tượng nhất rẻo cao giáp biên cương. Từ đỉnh Lảo Thẩn, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy thung lũng Dền Sáng thành biển mây bồng bềnh bên dưới. Nhìn ra phía xa xa là dãy núi Nhìu Cồ San (thuộc xã Sàng Ma Sáo, Bát Xát) với đỉnh cao 2.965 m nhấp nhô trong mây trời...



Theo HẢI DƯƠNG - DUY VĂN (TTO)